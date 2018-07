Europaparlament lehnt Vorschlag zur Reform des Urheberrechts im Internet ab

Heftig umstritten

Das Europaparlament hat die heftig umstrittene Reform des Urheberrechts im Internet abgelehnt. Das Plenum stimmte am Donnerstag in Straßburg dafür, die Vorlage an die Ausschüsse zurückzuüberweisen.