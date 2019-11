CDU und CSU vergleichen „Klimanotstand“-Beschluss mit Hitler-Zeit: „Zutiefst erschreckend“

Das Europaparlament in Straßburg hat mit großer Mehrheit den „Klimanotstand“ für Europa ausgerufen. Es gibt aber Kritik.

Update vom 28. November 2019: CDU und CSU haben unter Hinweis auf die deutsche Notstandsverordnung von 1933 die Ausrufung des „Klimanotstands“ in Europa scharf kritisiert. „Wer heute den Klimanotstand ausruft, fordert nichts anderes als Entscheidungen ohne demokratische Legitimation und zielt darauf ab, demokratische Rechte außer Kraft zu setzen“, erklärte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber am Donnerstag.

Er fügte hinzu: „Entweder diese Menschen wissen nicht, wovon sie sprechen, oder sie empfinden es als legitim, den demokratischen Prozess auszuschalten. Beides ist zutiefst erschreckend, gerade vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte und dem Jahr 1933.“

Im Februar 1933 hatte eine Notverordnung des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg Grundrechte eingeschränkt und die Macht des damals neu eingesetzten Reichskanzlers Adolf Hitler gefestigt.

Der CDU-Abgeordnete Peter Liese argumentierte ähnlich. „Gerade in Deutschland wurde unter Benutzung des Begriffs ‚Notstand‘ nach der Amtsübernahme Hitlers die Demokratie abgeschafft und fundamentale Rechte wie die Pressefreiheit eingeschränkt“, warnte Liese. „Der Begriff löst in erster Linie Angst aus und weckt zudem Erwartungen an Sofortmaßnahmen, die Europa nicht liefern kann.“ Er sprach von effektheischender Symbolpolitik.

Erst vor wenigen Tagen gab es die Diskussion um den Comedian Dieter Nuhr. Die Kieler Nachrichten hatten berichtet, daser Greta Thunberg mit Hitler verglichen habe. Nuhr widersprach der Behauptung. Es gab wohl tatsächlich missverständliche Formulierungen in der Rezension der Zeitung, die zu dem Missverständnis geführt hatten.

Europaparlament ruft „Klimanotstand“ für Europa aus - EVP hält Resolution für „unnötig“

Erstmeldung vom 28. November 2019:

Straßburg - Das Europaparlament in Straßburg hat den „Klimanotstand“ für Europa ausgerufen. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag mit großer Mehrheit für eine entsprechende Resolution. Dies ist ein symbolischer Akt, der aber Druck machen soll, damit es bald konkrete Gesetzgebung gibt.

Klimanotstand: EVP hält Resolution für „unnötig“

Vor der Abstimmung gab es Uneinigkeit im Parlament über die Resolution. Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) hält die Resolution für unnötig. Ein „Notstand“ müsse Konsequenzen nach sich ziehen, die auch demokratische Rechte einschränken könnten, sagte der umweltpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, CDU-Politiker Peter Liese zuvor. „Wir brauchen sie nicht. Wir sollten uns auf konkrete Punkte konzentrieren.“ Sollten sich die EU-Abgeordneten auf den Begriff „urgency“ einigen, werde die EVP-Fraktion aber für die Entschließung stimmen, betonte Liese.

Grüne sprechen von „Klimanotfall“

Kritik gegen die Formulierung „Notstand“ gab es auch aus der liberalen Renew-Fraktion, das berichtet focus-online. Den damit verbundenen Alarmismus unterstütze sie nicht, erklärt die deutsche Abgeordnete Ulrike Müller (FW). „Ja, der Klimawandel ist eine große Herausforderung und eine dringende Aufgabe, auf die wir reagieren müssen. Aber wir sollten dies sachlich tun.“

Michael Bloss, Sprecher für Klimapolitik der Grünen-Fraktion, betonte die Symbolik der Resolution. „Für uns ist es wichtig, dass wir die Klimakrise als das anerkennen, was sie ist“, sagte er. Die Politik müsse Handlungsfähigkeit beweisen und in der Entschließung konkrete Konsequenzen einfordern. Die Grünen-Fraktion spricht sogar von einem „Klimanotfall“. Viele Städte in Deutschland haben schon einen Klimanotstand ausgerufen. Der Begriff ist aber umstritten. Jetzt äußerte sich Armin Laschet (CDU).

