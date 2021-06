„Extrawurst“: EM in Deutschland auf der Kippe? Seehofer plant Sonderregel - und provoziert heikle Fragen

Kein „Modell“ für andere Termine

+ © Fabian Sommer/dpa Bundesinnenminister Horst Seehofer (Archivbild). © Fabian Sommer/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Ein EM-Spiel in München steht derzeit auf der Kippe, heißt es aus Horst Seehofers Ministerium. Helfen soll eine Sonderregel. Der Plan stößt auf kritische Nachfragen.

Berlin - Die Fußball-Europameisterschaft 2021* naht - das Großevent zu Corona-Zeiten sorgt auch politisch für Zündstoff. Bereits im Frühjahr gab es Wirbel um die Planungen für bis zu 14.500 Zuschauer in der Münchner Allianz-Arena. Nun wird publik: Das Sportministerium von Ressortchef Horst Seehofer (CSU) plant eine Sonderregel bei der Organisation der Spiele. Anderenfalls stünde mindestens ein Spiel in München auf der Kippe, hieß es am Mittwoch in der Bundespressekonferenz.

Europameisterschaft in Deutschland: „Spiel in München sonst in Frage“ - Seehofer plant Sonderregel

Seehofers Sprecher Steve Alter sprach von „eng begrenzten Anpassungen an Einreisebestimmungen für Teilnehmer“. Anlass ist offenbar ein Highlight unter den Spielen in Deutschland - das geplante Viertelfinale am 2. Juli in der bayerischen Landeshauptstadt. Einer der Teilnehmer wird sechs Tage zuvor in London ermittelt. Und müsste damit nach den aktuellen Regelungen für das Virusvariantengebiet Großbritannien in Quarantäne, wie Alter erklärte. Die soll nun offenbar entfallen. Seehofer selbst hatte sich zuletzt in Isolation begeben müssen.

Es werde „geprüft, wie wir das organisieren können“, sagte Alter: „Ansonsten steht der Spielort München für diese Begegnung in Frage.“ Seehofer setze sich auf diesem Wege dafür ein, dass „die Fußball-Europameisterschaft auch in Deutschland stattfinden kann“. Bei der handle es sich um ein Event, das „nicht nur in Europa, sondern weltweit im Interesse steht“, bemühte sich der Sprecher zu betonen. Zugleich habe der Infektionsschutz weiter höchste Priorität.

Seehofer: Keine Quarantäne für EM-Fußballer? Plan provoziert heikle Nachfragen

Die Ankündigung provozierte bereits in der Bundespressekonferenz kritische Nachfragen. „Da werden gegebenenfalls Sonderregeln für ein paar Dutzend hochbezahlte Profisportler geschaffen, es gibt viele Menschen in Deutschland und Großbritannien, die seit vielen Monaten ihre Familien im anderen Land nicht gesehen haben. Was denken Sie, wie diese auf diese Ausnahmetatbestände reagieren werden?“, lautete eine davon. Auch der Vorwurf einer „Extrawurst“ war aus der Runde der Journalisten im Saal zu hören.

Es habe in der Corona-Pandemie immer wieder Ausnahmen gegeben, erwiderte Seehofer-Sprecher Steve Alter. Er verwies auf Regelungen für Berufspendler, auch in Virusvariantengebieten. Gleiches gelte nun für das Großereignis - im Übrigen nicht nur für die Spieler, sondern auch für weitere Mitarbeiter oder Journalisten.

Corona in Deutschland: EM-Spiel ohne Quarantäne wohl kein „Modell“ - Debatte dürfte weiterschwelen

Als Modell für weitere Branchen sei die Sonderregel aber erstmal nicht zu sehen, ließ Alter durchblicken. Bislang habe das Vorgehen auch bei internationalen Profi-Spielen „mit einzelnen Ausnahmen weitgehend gut funktioniert“. Hoffnung etwa für Kultur-Veranstalter gibt es nach der EM-Sonderregel kaum: Wenn es vergleichbare Veranstaltungen in „derselben Dimension“ gebe, müsse man ein ähnliches Vorgehen prüfen, sagte Alter. „Weltweit im Interesse“ - wie es der Ministersprecher formuliert hatte - dürfte 2021 aber kaum ein anderer Termin stehen.

Wellen schlagen dürften die Planungen aber weiterhin nicht zuletzt regional - rund um München. Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte sich zuletzt im Münchner Merkur* für Spiele mit 15.000 Zuschauern ausgesprochen. Im Umland der Metropole schürte das Vorgehen hingegen bereits Vorwochen Unmut in der Kulturszene. (fn) *Merkur.de und tz.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.