Trotz Medikamentenmangel: Darum schafft die EU die dringende Reform noch nicht

In einem Jahr wird das Europaparlament neu gewählt, und die heftigen Auseinandersetzungen um das Umweltpaket der EU-Kommission zeigen: Der Wahlkampf hat bereits begonnen.

Im Europäischen Parlament wird nun diskutiert, welche der rund 200 laufenden Gesetzesvorhaben unbedingt noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden sollen.

Dabei zeichnet sich nach Informationen von Table.Media ab, dass folgende Dossiers Priorität haben dürften:

das gerade im Rat geeinte Asylpaket

Net-Zero Industry Act und Critical Raw Materials Act

die Reform des Strommarktes

das Notfallinstrument für den Binnenmarkt (SMEI)

die Verordnungen zu fluorierten Treibhausgasen (F-Gase) und zu ozonabbauenden Stoffen

das Industrieemissionspaket

die Ökodesign- und die Verpackungsverordnung

das Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche

das für Juni geplante Greening-Transport-Paket

das Straßensicherheitspaket

das geplante Paket zur Sicherheit des Schiffsverkehrs

Die Diskussion in den Gremien wie der Konferenz der Ausschussvorsitzenden ist dem Vernehmen nach aber noch nicht beendet. So könnten während der anstehenden spanischen Ratspräsidentschaft erfahrungsgemäß rund 35 bis 40 Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden, heißt es im Parlament. Die darauffolgende belgische Ratspräsidentschaft werde absolute Priorität auf die Finalisierung des Asylpakets legen.

Pharmapaket lost in translation

Bei zwei im April vorgestellten Großvorhaben der Kommission, zur Pharmaindustrie und zum Krisenmanagement im Bankensektor, läuft den Abgeordneten die Zeit davon: Das Pharmapaket etwa wird voraussichtlich erst im September in alle 24 EU-Amtssprachen übersetzt sein. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola forderte laut Financial Times in einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Übersetzung zu beschleunigen.

Wie andere unvollendete Dossiers könnten Pharma- und Bankenrettungspaket aber auch in der neuen Legislaturperiode abgeschlossen werden. Anders als im Bundestag gilt auf EU-Ebene nicht das Diskontinuitätsprinzip, wonach alle Gesetzesentwürfe nach einer Wahl neu eingebracht werden müssen. tho