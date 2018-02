Terrorverdacht: 17-jähriger Iraker in Hessen festgenommen

In Hessen hat die Polizei einen jungen Iraker verhaftet. Er soll Kontakt zur Terrormiliz Islamischer Staat gepflegt und sich Bauauanleitungen für Sprengsätze besorgt haben.

Ein 17-jähriger Iraker ist im nordhessischen Eschwege wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Er sitze seit Dienstag in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mit. Das Verfahren habe die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe übernommen.

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung (Freitag), der sich auf Sicherheitsbehörden beruft, ermittelt die Staatsanwaltschaft „wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“. Er soll demnach Kontakt mit hochrangigen Entscheidungsträgern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehabt und sich Bauanleitungen für ferngesteuerte Auto-Sprengsätze besorgt haben.

Auch interessant: „Sind keine Lagerwächter“: Polizei wehrt sich gegen Einsatz in Asylzentren

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung unter anderem ein Handy und ein Computer sichergestellt. Laut „Bild“ war der Mann im Herbst 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)