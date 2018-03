Erschreckendes Ergebnis: Höchststand bei moderner Sklaverei in Großbritannien

In Großbritannien wurden im vergangenen Jahr über 5000 Fälle von Sklaverei gemeldet. (Symbolbild)

Die moderne Sklaverei hat in Großbritannien offenbar den höchsten Stand aller Zeiten erreicht. Ermittler berichten von den erschreckenden Zahlen.

London - Mehr als 5000 potenzielle Opfer von moderner Sklaverei und Menschenhandel - und damit mehr als je zuvor - sind den britischen Behörden im vergangenen Jahr gemeldet worden. Erstmals stellten britische Staatsangehörige dabei den höchsten Anteil, gefolgt von Albanern und Vietnamesen, teilte die Ermittlungsbehörde NCA (National Crime Agency) am Montag in London mit.

Häufig wurden die Opfer demnach zu Zwangsarbeit genötigt oder sexuell ausgebeutet. Besonders auffällig ist in den Statistiken der Anstieg bei Kindern: Sie werden laut NCA oft als Drogenkuriere eingesetzt und bringen Kokain und Heroin in ländliche Gebiete und an die Küsten. „Sie werden mit Geld angelockt, aber dann schnell mit Gewalt genötigt“, sagte der Vize-Direktor der NCA, Tom Dowdall.

Insgesamt wurden 5145 Fälle gemeldet. Das sei ein Anstieg um 35 Prozent im Vergleich zu 2016. Die Ermittler führen dies auch auf eine stärkere Sensibilisierung für das Thema zurück. Sie gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Die Statistiken zur Sklaverei und zum Menschenhandel werden seit 2009 erstellt. Die NCA ist die führende Ermittlungsbehörde für organisierte Kriminalität in Großbritannien.

dpa