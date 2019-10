Ergebnisse der Landtagswahl Thüringen: AfD vor CDU - Rekordergebnis für Wahlsieger

Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen 2019: Wer wird stärkste Kraft im Freistaat? Welche Koalitionen sind möglich? Hier gibt es die aktuellsten Zahlen.

Die Linke wird wohl mit Abstand die stärkste Kraft im neuen Landtag.

Die AfD liegt vor der CDU.

Das Ergebnis der Thüringen-Wahl 2019 macht die Regierungsbildung sehr schwierig.

Ergebnis der Landtagswahl Thüringen: Hochrechnungen zeigen Linke vor AfD

Update von 18.20 Uhr: Der Trend von 18 Uhr bestätigt sich auch in den ersten Hochrechnungen: Die Linke kommt demnach auf über 29 Prozent und steuert auf das stärkste Landtagswahl-Ergebnis ihrer Geschichte zu. Die CDU fällt hinter die AfD zurück. SPD und Grüne bleiben im einstelligen Bereich, während der Einzug der FDP in den Landtag noch unsicher ist.

Die Suche nach einer Koalition wird schwierig, da Rot-rot grün keine erneute Mehrheit erwarten kann. Die CDU könnte nicht regieren, ohne Linke oder AfD an der Regierung zu beteiligen.

Die aktuellen Hochrechnungen zum Ergebnis der Thüringen-Wahl 2019

Linke AfD CDU Grüne SPD FDP Sonstige Hochrechnung 18.20 Uhr (ARD) 29,7 23,8 22,5 5,4 8,5 5,0 5,1 Hochrechnung 18.19 Uhr (ZDF) 29,8 23,2 22,0 5,5 8,1 5,4 6,0

Als Reaktion auf die aktuelle politische Entwicklung hat die ARD ihr geplantes Programm geändert. Als Reaktion auf die aktuelle politische Entwicklung hat die ARD ihr geplantes Programm geändert. Die Lindenstraße entfällt zugunsten einer längeren Wahlberichterstattung.

Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen: Die ersten Zahlen

Update von 18 Uhr: Die ersten Zahlen zur Landtagswahl sind veröffentlicht. Im Laufe des Abends kann sich das Wahlergebnis aus Thüringen noch verändern, doch ein deutlicher Trend ist in den Prognosen bereits erkennbar.

Die aktuell regierende Koalition aus Linke, SPD und Grünen wird wohl kaum eine erneute Mehrheit bekommen. Selbst für eine Vier-Parteien-Koalition aus CDU, SPD, Grüne und FDP würde es laut den ersten Zahlen knapp werden.

Linke AfD CDU Grüne SPD FDP Sonstige Prognose 18 Uhr (ARD): 29,5 24 22,5 5,5 8,5 5,0 5,0 Prognose 18 Uhr (ZDF): 30,0 23,0 22,0 5,5 8,0 5,5 6,0

Wahlergebnisse der Thüringen-Wahl: Erste Prognose kommt um 18 Uhr

Update vom 27. Oktober 2019, 17 Uhr: In einer Stunde, um 18 Uhr, werden die ersten Prognosen zur Thüringen-Wahl veröffentlicht. Ab dann halten wir Sie mit allen Zahlen zum Wahlausgang auf dem Laufenden.

Update vom 27. Oktober 2019, 16.22 Uhr: Klar ist schon jetzt: Es wird richtig eng. Die Linke kommt nach der ZDF-Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom Donnerstag als stärkste Partei auf 28 Prozent, ihre Koalitionspartner SPD und Grüne auf 9 beziehungsweise 7 Prozent, die FDP auf 5 Prozent. Die CDU kommt demnach auf 26 Prozent, die AfD bekäme 21 Prozent. Eine Koalition mit AfD oder der Linken sowie eine Minderheitsregierung schloss Mohring erneut aus. Andere Umfragen sehen CDU und AfD weiter auseinander.

Landtagswahl in Thüringen 2019: Ergebnisse hier ab 18 Uhr

Vorbericht: Erfurt - Am 27. Oktober findet die Landtagswahl in Thüringen statt. Den aktuellen Umfragen zufolge scheint es eng zu werden, wenn sich entscheidet, welche Partei die stärkste Fraktion bildet, und wer künftig Ministerpräsident von Thüringen ist. Die Linke könnte stärkste Kraft im zukünftigen Landtag werden, CDU und AfD kämpfen voraussichtlich um Platz 2.

Bei der Landtagswahl in Thüringen ist bereits am Abend mit einem vorläufigen Ergebnis zu rechnen. Bevor dieses verkündet werden kann, liefern aktuelle Hochrechnungen und Prognosen aber bereits ziemlich konkrete Anhaltspunkte, wie das Endergebnis aussehen könnte.

Ergebnisse Thüringen-Landtagswahl: Wann steht alles fest? AfD, Linke oder CDU vorne?

Die Wahllokale schließen am Wahlsonntag um 18 Uhr. Wer ein Kreuz machen will, muss sich also bereits vor 18 Uhr im Wahllokal einfinden. Die Wahlhelfer beginnen dann vor Ort mit der Auszählung, wenn der letzte Wähler seine Stimme abgegeben hat.

Zunächst kommt es bei der Auszählung vor allem auf die Zweitstimme für die Landesliste an. Im Laufe des Abends der Thüringen-Wahl 2019 können diese ersten Ergebnisse dann abgeschlossen werden. Die wichtigsten Reaktionen zum Ergebnis der Thüringen-Wahl können Sie dann hier nachlesen.

Thüringen-Wahl 2019: Wann gibt es Hochrechnungen und Prognosen?

Die ersten Prognosen werden pünktlich um 18 Uhr veröffentlicht. Teilergebnisse können so früh noch nicht mit in die Zahlen einfließen, da die Auszählung noch gar nicht begonnen hat. Woher stammen dann die Prognosen? Dafür werden Wählerbefragungen an den Wahllokalen durchgeführt. Daher handelt es sich zunächst nur um Näherungswerte zum tatsächlichen Ergebnis. Je mehr Stimmen bei der Thüringen-Wahl 2019 bereits ausgezählt wurden, umso mehr werden diese Ergebnisse in den folgenden Stunden in die Zahlen der Prognosen einfließen. So nähern sich die Hochrechnungen immer weiter dem amtlichen Endergebnis an.

Landtagswahl 2019 in Thüringen: Mit welchem Ergebnis ist zu rechnen?

Bei der Thüringen-Wahl 2019 zeichnet sich ein sehr knappes Ergebnis an der Spitze ab. Den Umfragen zufolge kann die Linke mit einem Ergebnis von über 25 Prozent rechnen, was in etwa dem von 2014 entspricht, als die Partei 28,2 Prozent erreichte. Knapp hinter der Linken könnte die AfD landen, mit aktuellen Umfragewerten zwischen 20 und 25 Prozentpunkten. 2014 ging die AfD mit 10,6 Prozent der Wählerstimmen aus der Wahl. Ein ähnliches Ergebnis wird der CDU in den Umfragen prognostiziert. Damit würde die Fraktion einen schweren Rückschlag erleiden. 2014 wurde die Partei mit 33,5 Prozent stärkste Fraktion des Thüringer Landtags.

Grüne und FDP haben gute Karten, ein paar wenige Prozentpunkte zuzulegen. Der FDP könnte so der Einzug in den Thüringer Landtag gelingen, was der Partei 2014 mit nur 2,5 Prozent der Wählerstimmen verwehrt blieb. Die SPD muss mit einem Stimmverlust von etwa 5 Prozent gegenüber 2014 rechnen. Damit würden die Sozialdemokraten nur ein einstelliges Ergebnis verzeichnen.

Wahlergebnis in Thüringen: Welche Koalitionen sind möglich?

Den aktuellen Umfragen zufolge wird die aktuelle rot-rot-grüne Regierungskoalition mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) um ihren Fortbestand kämpfen müssen. Noch ist offen, ob Linke, SPD und Grüne die Mehrheit halten können. Damit ist die Koalitionsfrage bei der Landtagswahl Thüringen 2019 ganz besonders spannend.

Mit der CDU will die Linke nicht koalieren. Das hat die Landesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, einem Bericht des MDR zufolge ausgeschlossen. Mit der AfD wird die Linke ohnehin keine Koalition eingehen. Auch für die CDU ist klar, dass es weder eine Koalition mit der Linken noch mit der AfD geben wird: „Wir grenzen uns klar nach rechts und nach links ab“, so der Generalsekretär der Thüringer CDU, Raymond Walk, im Interview mit dem MDR.

Thüringen-Wahl 2019: Was bedeuten Überhangmandate für das Ergebnis der Landtagswahl?

Die Thüringer Wähler haben zwei Stimmen, die sie abgeben dürfen. Mit der Erststimme wird ein Kandidat gewählt, der aus dem jeweiligen Wahlkreis stammt. Der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis zieht in den Landtag ein. Mit der Zweitstimme ist die Landesliste einer Partei wählbar. Hieraus errechnet sich die prozentuale Sitzverteilung im Landtag und damit, wie stark eine Partei vertreten sein wird.

Was passiert aber, wenn eine Partei mehr gewählte Direktkandidaten hat, als der Partei prozentual zustehen? Hier kommen die Überhangmandate ins Spiel, durch die der Abgeordnete trotzdem in den Landtag einzieht. Damit es nicht unfair gegenüber den anderen Parteien wird, reagiert das Thüringer Wahlsystem mit sogenannten Ausgleichsmandaten. Soll heißen, dass die anderen Parteien auch zusätzliche Sitze bekommen. Damit entspricht das Kräfteverhältnis im Landtag wieder dem Ergebnis der Zweitstimmen.

Thüringen-Wahl 2019: Ergebnisse der Landtagswahl im Live-Ticker

Am Wahlsonntag, dem 27. Oktober 2019, tickern wir ab 18 Uhr für Sie fortlaufend die aktuellen Zahlen. Falls es bei der Auszählung nicht zu unvorhersehbaren Schwierigkeiten kommt, wird das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen bereits in der Wahlnacht feststehen.

