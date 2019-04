Wegen Erdogan? Karfreitag für Kinder an deutscher Schule gestrichen

Schüler an der Deutschen Schule Istanbul mussten in diesem Jahr das erste Mal an Karfreitag in die Schule. (Symbolfoto)

Karfreitag ist ein christlicher Feiertag - und stellt daher für Schüler einen freien Tag dar. Eine deutsche Schule in Istanbul hat das geändert - wegen Erdogan?

Istanbul - Schüler an der Deutschen Schule Istanbul mussten in diesem Jahr das erste Mal an Karfreitag in die Schule. Seit der Gründung der Privatschule 1868 hatten die Schüler an dem christlichen Feiertag jedes Jahr frei - bis in diesem Jahr plötzlich regulärer Unterricht für die Kinder stattfand.

Türkei: Deutsche Schule Istanbul führt Unterricht an Karfreitag ein - das ist die Erklärung

Wie die Bild berichtet, bestätigte eine Sprecherin der Schule gegenüber der Zeitung die Neuerung. Dabei soll sie erklärt haben: „Das Auswärtige Amt hat uns vorgegeben, dass pro Schuljahr 180 Tage Unterricht stattfinden. Es liegt im Ermessen unserer Schule, welche Tage wir dafür aussuchen. Ostermontag ist beispielsweise unterrichtsfrei, da fangen ohnehin die Ferien an.“

Unterricht an Karfreitag: Hat türkischer Präsident Erdogan etwas damit zu tun?

Laut Informationen der Bild soll an anderen deutschen Schulen in Istanbul der Karfreitag wie gewohnt ein freier Tag für die Schule gewesen sein. Auch in der Deutschen Schule Istanbul habe bisher nie Unterricht stattgefunden, die vorgegebenen 180 Tage hätten ebenfalls nie ein Problem dargestellt. Steckt hinter der plötzlichen Änderung möglicherweise die Islamisierung des Landes durch den Präsidenten Erdogan? Einen offiziellen Zusammenhang in dieser Hinsicht gibt es nicht. Jedoch gebe es unter anderem das staatliche Verbot, Pfarrer und Religionslehrer auszubilden. Seit Jahren treibt Erdogan bereits die Islamisierung in der Türkei voran.

Istanbul: Karfreitag für Kinder an deutscher Schule in Türkei abgeschafft - scharfe Kritik

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, übte scharfe Kritik an der Entscheidung. Gegenüber der Bild äußerte er: „Das widerspricht völlig dem Geist der gegenseitigen kulturellen Wertschätzung, der Toleranz und der Völkerverständigung, der an deutschen Auslandsschulen sonst Usus ist.“

