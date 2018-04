Nach Demo in Stuttgart: Erdogan telefoniert mit angeblich misshandeltem Türken

Bei einer Demo in Stuttgart soll ein türkischer Demonstrant von der Polizei misshandelt worden sein. Einem Bericht zufolge hat Erdogan ihn nun persönlich angerufen.

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat einen Türken in Deutschland angerufen, der bei einer Demonstration in Stuttgart von der deutschen Polizei "misshandelt" worden sein soll. Erdogan habe sich persönlich bei Yusuf Ünsal über den Vorfall informiert und ihm bei dem Telefonat am Sonntag gute Besserung gewünscht, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Präsidialamt.

Den Angaben zufolge war Ünsal in Stuttgart von der Polizei zu Boden gedrückt und festgenommen worden, als er gegen eine Kundgebung von Sympathisanten der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) demonstrierte. In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Proteste kurdischer Gruppen gegen die türkische Militäroffensive in der syrischen Kurdenregion Afrin. Dabei kam es teilweise zu Spannungen mit türkischen Gegendemonstranten.

AFP