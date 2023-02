Erdbeben in der Türkei: Zahl der Todesoper steigt auf über 20.000

Erdbeben in der Türkei: Erdogan-Regierung verweigert Hilfskräften offenbar Zutritt

Von: Katja Thorwarth, Daniel Dillmann, Nadja Austel, Erkan Pehlivan

Nach dem Erdbeben in der Türkei mehrt sich die Kritik an Präsident Erdogan. Die anstehenden Wahlen könnten verschoben werden. Der Newsticker.

+++ 12.50 Uhr: Offenbar sollen Hilfskräfte der Istanbuler Stadtverwaltung nicht nach Hatay durchgelassen werden. Das berichtet das türkische Fernsehen. „Zwischen dem Gouverneur von Hatay und dem Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu (CHP), gibt es heftigen Streit“, sagte die Journalistin Sirin Payzin. Bislang wurden die Meldungen weder durch die Regierung noch durch andere Medien bestätigt.

Zuvor hatte Vizepräsident Fuat Oktay (AKP) gegen die Oppositionsparteien gewütet, die Hilfskräfte ins Krisengebiet geschickt hatten. „Was denkt ihr, wer ihr seid?“, sagte Oktay in einer Pressekonferenz am Mittwochabend.

Erdbeben in der Türkei: Muss Erdogan die Wahl verschieben?

+++ 10.30 Uhr: Es verdichten die Anzeichen, dass die Wahlen in der Türkei aufgrund des verheerenden Erdbebens verschoben werden könnte. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters haben Regierungsverantwortliche große „Hindernisse“ für die eigentlich am 14. Mai angesetzten Wahlen eingeräumt. Erdogan hatte die Wahlen unlängst vom 18. Juni auf den 14. Mai vorverlegt.

+++ 9.45 Uhr: Über 170 Anwälte aus elf Provinzen haben in der Türkei Strafanzeige gegen Bauunternehmer und Bauämter gestellt, die die Genehmigungen der Bauten erteilt haben. „Während manche Gebäude unversehrt seien, sind Gebäude nebenan wie Kartenhäuser in sich zusammengefallen. Tausenden Menschen haben dadurch ihr Leben verloren, wurden verletzt und liegen immer noch unter den Trümmern“, heißt es in der Begründung der Strafanzeige.

Soldaten überwachen die Rettungsmission nach dem Erdbeben in der Türkei. Erdogan soll bereits zahlreiche Leute in der Region festnehmen lassen. © IMAGO/Cem Bakirci

Erdbeben in der Türkei: Immer mehr Kritik an Erdogan

Update vom Freitag, 10. Februar, 7.00 Uhr: Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler hat die Reaktion der Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf das schwere Erdbeben in dem Land kritisiert. Es mehrten sich Berichte aus der Türkei, dass der staatliche Katastrophenschutz vor allem in den Hochburgen der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP tätig sei, „aber bislang zu wenig in den kurdischen Gebieten“, sagte Wissler der Nachrichtenagentur AFP. Dort seien „die Menschen vielfach auf sich allein gestellt“.

Erdbeben in der Türkei: Zahl der Todesoper steigt auf über 20.000

+++ 22.20 Uhr: Fast vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet gibt es kaum mehr Hoffnung, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. Die Rettungskräfte setzen ihre Suche trotz eisiger Temperaturen fort. Die offizielle Opferzahl stieg zum Abend auf mehr als 20.000 Tote an. Im von oppositionellen Milizen kontrollierten Nordwesten Syriens traf unterdessen ein erster Hilfskonvoi ein.

Auf der türkischen Seite werden aktuell 17.134 Todesopfer gezählt, in Syrien 3317. Die Gesamtzahl der Todesopfer steigt damit auf 20.451. Aus den Erfahrungen vergangener Katastrophen ist laut der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (afp) bekannt, dass nach 72 Stunden die Wahrscheinlichkeit, Überlebende zu finden, dramatisch sinkt. Diese Zeitspanne verstrich am heutigen Donnerstagmorgen.

Erdbeben in der Türkei: Erdogans „Ein-Mann-Regime“ liegt in Trümmern

+++ 19.05 Uhr: Die Opposition der türkischen Regierung wirft Präsident Erdogan vor, in seiner 20-jährigen Regierungszeit versäumt zu haben, das Land auf ein solches Erdbeben vorzubereiten. Experten hätten seit Jahren davor gewarnt, dass der Gebäudestand in den Erdbebengebieten schlecht ist und die Häuser dringend saniert werden müssten. Bei dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,8, das am Montagmorgen den Süden der Türkei und den Norden Syriens erschütterte, sind aktuellen Angaben zufolge knapp 20.000 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 16.500 auf türkischer Seite und mehr als 3300 in Syrien.

Auch der im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar kritisierte, Erdogan habe die Warnungen in den Wind geschlagen und sie als Terroristen bezeichnet. Der Staat sei nun „gelähmt“, sagte er auf dem YouTube-Kanal Özgürüz. „Das Ein-Mann-Regime, das [Erdogan] geschaffen hat, ist unter den Trümmern vergraben“. Die Türkei befindet sich im Wahlkampf. Am 14. Mai soll dem Plan nach abgestimmt werden. Ob die Wahlen wie angekündigt stattfinden können, ist zurzeit unklar. Er gehe angesichts der Zerstörungen nicht davon aus, sagte Kristian Brakel, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Erdbeben in der Türkei: Mehr als 14.000 Tote –Ausnahmezustand in zehn Provinzen

+++ 17.05 Uhr: Die Nationalversammlung der Türkei hat nach dem Erdbeben den Ausnahmezustand für zehn Provinzen abgesegnet. Er gilt für den Zeitraum von drei Monaten. Damit folgte das Parlament in Ankara dem Dekret von Präsident Erdogan. Zuerst darüber berichtet hatte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Erdbeben in der Türkei: Zahl der Todesopfer steigt auf über 14.000

+++ 16.01 Uhr: Mehr als 14.000 Menschen haben nach aktuellen Zahlen bei dem Erdbeben in der Türkei ihr Leben verloren. Für Erdogan könnte die Katastrophe auch politische Folgen haben. Am 14. Mai findet die Wahl in der Türkei statt. „Wenn die Reaktion auf das Erdbeben nicht erfolgreich ist, könnte Erdogan die Wahlen im Mai verlieren“, prophezeit Emre Caliskan von der britischen Denkfabrik Foreign Policy Centre gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Erdbeben in der Türkei: Erdogan spricht von Plünderern bei Besuch im Krisengebiet

+++ 14.30 Uhr: Bei einem Besuch in der Stadt Gaziantep hat der türkische Präsident Erdogan von seinem Plan berichtet, den erdbebenbedingten Ausnahmezustand noch am Donnerstag (9. Februar) vom Parlament in Ankara bestätigen zu lassen. Ein Dekret würde umgehend der Nationalversammlung vorgelegt werden. Die Maßnahme würde helfen, gegen die vorzugehen, die „Unfrieden und Zwietracht stiften“, so Erdogan. Es habe außerdem Plünderungen gegeben, die dadurch verhindert werden könnten, so der türkische Machthaber.

+++ 11.30 Uhr: Laut einer Pressemitteilung der türkischen Behörden kommt es nach dem Erdbeben in der Türkei zu ersten Festnahmen. 31 Personen sollen sich in Gewahrsam befinden. Ihnen wird vorgeworfen, Falschinformationen aus dem Katastrophengebiet verbreitet zu haben. Die Regierung von Erdogan hatte am Mittwoch (9. Februar) die Nutzung der Social-Media-Plattform Twitter in den betroffenen Gebieten der Türkei eingeschränkt.

Update vom Donnerstag, 9. Februar, 06.35 Uhr: Selbst drei Tage nach dem katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben Einsatzkräfte noch weitere Überlebende aus den Trümmern gerettet. In der Nacht zu Donnerstag wurde rund 68 Stunden nach den Erdstößen ein Baby aus einem zusammengestürzten Gebäude in der Provinz Hatay gerettet, wie der staatliche Sender TRT World berichtete. Wenige Stunden später sei ein Mann lebend unter den Trümmern desselben Hauses gefunden worden, bei dem es sich wahrscheinlich um den Vater des Kindes handele.

Erdbeben in der Türkei: Erdogan-Regierung schränkt Twitter-Rechte ein

Update vom Mittwoch, 8. Februar, 17.10 Uhr: Während Erdogan durch das Erdbebengebiet in der Türkei reist, schränkt seine Regierung offenbar die Nutzung der Social-Media-Plattform Twitter ein. Eine staatliche Behörde habe entsprechende Schritte eingeleitet, um „Beiträge im Internet und kriminelle Aktivitäten durch diese Beiträge“ zu unterbinden. Das bestätigte das Kommunikationsbüro des Präsidenten.

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Februar, 15.00 Uhr: Kahramanmaras – Noch immer steigt nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien die Zahl der Toten. Bestätigt sind mehr als 10.000 Opfer. Zwei Tage nach der Katastrophe traf nun auch Recep Tayyip Erdogan im Krisengebiet ein. Der türkische Präsident versprach den betroffenen Menschen in der Provinz-Hauptstadt Kahramanmaras finanzielle Unterstützung. Allein in der Türkei starben laut Erdogan mehr als 8500 Menschen.

In Kahramanmaras zeigte Erdogan sich volksnah. Auf Bildern der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı ist der türkische Präsident zu sehen, wie er den Opfern des Erdbebens in der Türkei zuhört. Die mehr als 600.000 Einwohner zählende Stadt im südlichen Anatolien gilt als Hochburg von Erdogans Partei, der AKP.

Erdbeben in der Türkei: Opposition kritisiert Erdogan

Andernorts ist die Kritik an Erdogan nach dem Erdbeben in der Türkei schärfer. Der türkische Oppositionsführer warf Erdogan persönlich Versagen vor. „Wenn jemand hauptverantwortlich für diesen Verlauf ist, dann ist es Erdogan“, sagte Kemal Kilicdaroglu, Chef der größten Oppositionspartei CHP. Der AKP-Chef habe es versäumt, das Land in seiner 20-jährigen Regierungszeit auf ein Beben dieser Größenordnung vorzubereiten.

Auch Erdogan selbst räumte beim ersten Auftritt im Erdbebengebiet Probleme ein. Viele betroffene Regionen hatten einen Tag nach dem Beben über fehlende oder nur schleppende Hilfe bei der Bergung Verschütteter geklagt. Laut dem Präsidenten der Türkei hat man diese Probleme aber bewältigt und die Situation am zweiten Tag in den Griff bekommen.

Erdogan plant nach Erdbeben in der Türkei weitere Besuche

Nach seinem Besuch in Kahramanmaras hat Präsident Erdogan weitere Besuche im Erdbebengebiet geplant. Laut Angaben der ARD-„Tagesschau“ reist er sogar in die Provinz Hatay. Auch der türkische Sender Habertürk berichtet von einem geplanten Besuch Erdogans in der Hochburg der Oppositionspartei CHP. Erdogan müsste dort - rund drei Monate vor der Türkei-Wahl - mit einem weniger freundlichen Empfang rechnen.

Bislang steht aber anscheinend noch nicht fest, wann Erdogan Hatay besucht, und ob überhaupt. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Türkische Medien berichten aber vom Plan des Präsidenten, im Laufe der Woche alle weiteren vom Erdbeben in der Türkei betroffenen Städte zu besuchen. (dil/ktho mit AFP/dpa)