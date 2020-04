Entscheidung über Corona-Lockerungen: Erste Informationen liegen vor

Merkel berät in Telefonkonferenz mit Ministerpräsidenten

Am Mittwoch beraten Bund und Länder über Lockerungen in der Corona-Krise. Jetzt schon gibt es erste Informationen, wie diese aussehen könnten.

Das Coronavirus schränkt das Leben in Deutschland extrem ein. Seit dem 22. März gibt in Deutschland das Kontaktverbot. Schulen, Kitas, Bars, Restaurants und Clubs wurden geschlossen.

Die Infektionskurve flacht langsam ab. Bund und Länder wollen am Mittwoch, 15. April in einer Video-Konferenz über Lockerungen diskutieren. Doch bevor es die ersten offiziellen Ergebnisse gibt, liegen schon die ersten Informationen über Lockerungen vor, berichtet echo24.de*. Könnte das der erste Schritt zurück in die Normalität sein?

*echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.