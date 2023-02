„Entrussifizierung“ Kiews: Interaktive Karte zeigt über 70 geänderte Straßennamen

Von: Luisa Billmayer, Philipp David Pries, Marie Ries, Nils Tillmann

Teilen

Kiew distanziert sich durch Umbenennungen und die Entfernung alter Denkmäler vom sowjetischen und russischen Erbe. © IMAGO/Salvatore Cavalli

Fernab der Front zeichnen sich die Folgen des Ukraine-Kriegs auch auf kultureller Ebene ab. Kiew löst sich von russischen Bezügen im Stadtbild.

Die einstige Nähe zu Russland zeigt sich im Straßenbild vieler ukrainischer Städte. Straßen und Plätze sind nach sowjetischen Generälen oder russischen Autoren benannt. Mit diesem Erbe will die Stadtverwaltung Kiews spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs Schluss machen. Mehr als 70 Straßen, Gassen und Plätze in Kiew wurden im ersten Kriegsjahr offiziell umbenannt. Die Stadtregierung spricht von einem Prozess der „Entrussifizierung“ und „Dekommunisierung“. Unsere interaktive Karte zeigt eine Auswahl der Umbenennungen in der Stadt.

Bei einigen neuen Bezeichnungen versucht die Stadt dabei an den alten Namen anzuknüpfen. Eine Straße, die zuvor nach den russischen Zhiguli-Bergen benannt war, soll fortan den Namen der Beskiden-Bergkette tragen. Auch Namen, die an die kommunistische Vergangenheit erinnern, sollen aus dem Stadtbild weichen. So wurde die Karl-Marx-Straße im Bezirk Darnyzkyj zur Johann-Wolfgang-Goethe-Straße umbenannt. Viele weitere Straßen kehren laut der Kiewer Stadtverwaltung zudem zu ihren historischen Namen aus der Zeit vor der Sowjetunion zurück.

Ukraine-Krieg wirkt sich auch auf Kultur aus

Für Kiew stellt die Umbenennung auch einen wichtigen Schritt zur Behauptung gegenüber Russland dar. Der stellvertretende Bürgermeister Kiews bezeichnete die Veränderungen als „Dekolonisierung“ und als Maßnahme gegen „kulturelle Propaganda“ Russlands. Viele neu benannte Straßen und Plätze sollen vor allem ein Bewusstsein für die ukrainische Geschichte schaffen. Die Ukraine sieht historische Wahrzeichen als zunehmend vom Krieg bedroht. In den vergangenen Monaten haben Kämpfe und Beschuss bereits Dutzende kulturelle und historische Gebäude im Land zerstört und beschädigt.

Die Auswirkungen auf die Kultur sind jedoch nur ein Teil der vielen Veränderungen, die das Kriegsjahr mit sich gebracht hat. Auf weitere Ebenen wie die Kämpfe im Zeitverlauf und das Verhältnis der Ukraine zum Westen blicken wir in unserer Analyse des Ukraine-Kriegs in Karten.

Transparenz: Unsere Daten, Quellen, Methoden Veröffentlichungen der Kiewer Stadtregierung liefern die Basis für die Karte der umbenannten Orte in Kiew. Diese haben wir mit DeepL übersetzt und anschließend jeden Datenpunkt verortet. Eine Analyse mit dem KI-Tool ChatGPT half dabei, festzustellen, dass russische, sowjetische oder für den Kommunismus relevante Persönlichkeiten und Ereignisse durch ukrainische oder im Westen relevante Namen ersetzt wurden.