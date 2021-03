Bund kauft viel zu wenig E-Autos: Ausgerechnet Verkehrsministerium weit hinten

Weniger als jedes 40. Dienstfahrzeug der Bundesbehörden fährt rein elektrisch. Besonders niedrig ist der Anteil von E-Autos ausgerechnet im Verkehrsministerium von Andreas Scheuer.

Berlin – Der durch das Mautdebakel und weitere Pannen heftig unter Beschuss geratene Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schafft es nicht, aus dem Fokus der Kritik zu gelangen. Der Druck auf den 46-Jährigen aus dem niederbayerischen Passau ist nach wie vor groß – und sein Image ziemlich angekratzt. Das liegt größtenteils daran, dass der Bundesminister für Verkehr und Infrastruktur sich im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur sündhaft teuren Maut-Affäre auf „Gedächtnislücken“ beruft. In diesem Fall entzündet sich die Kritik jedoch daran, dass sein Verkehrsministerium in Sachen E-Mobilität mit denkbar schlechtem Beispiel vorangeht.

Diese brisante Information geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor. In der Erwiderung des Bundesinnenministeriums auf die Frage der Oppositionspartei, aus der die Süddeutsche Zeitung zitiert, heißt es, dass von insgesamt 24.716 Fahrzeugen von Ministerien und angeschlossenen Behörden lediglich 582 vollelektrisch unterwegs sind. Alle restlichen 24.134 Autos der Flotte des Bundes haben nach wie vor einen Verbrennungsmotor. Ausgerechnet im für Elektromobilität zuständigen Ressort von Verkehrsminister Andreas Scheuer beträgt der Anteil echter E-Autos an den Dienstfahrzeugen gerade einmal 6,3 Prozent. Das ist so verblüffend wie ernüchternd.