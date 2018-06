Eklat: Verkehrsminister Scheuer sagt Teilnahme an Brenner-Gipfel ab

Eklat vor dem am kommenden Dienstag geplanten Brenner-Gipfel in Bozen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat seine Teilnahme heute früh überraschend abgesagt.

Grund ist offenbar, dass Tirol an den umstrittenen Blockabfertigungen an der Inntalautobahn bei Kufstein festhält. Vor der Absage hatte er sich in Luxemburg mit dem österreichischen Verkehrsministrer Nobert Hofer getroffen, der ihm offenbar kein Entgegenkommen zusichern konnte. Scheuers Sprecher verkündete die Absage via Twitter. "Wir wollen in Europa Lösungen für den freien Warenverkehr und nicht regionale Engstirnigkeit", erklärte Scheuer dazu.

Offizieller Veranstalter des Brenner-Transitgipfels ist EU-Verkehrs-Koordinator Pat Cox. Am 12. Juni wollen sich Spitzenvertreter Deutschlands, Österreichs und Italiens sowie der betroffenen Regionen zum zweiten Brenner-Gipfel in Bozen (Italien) treffen. Ziel ist es, gemeinsam nach Lösungen zur Eindämmung des ständig wachsenden Transitverkehrs über den Brenner zu suchen. Vor allem soll es um den Ausbau des Güterverkehrs auf der Schiene gehen.