Eine letzte Ehre: Trump nimmt an Trauerfeier für George H. W. Bush teil 

Die Vorbereitungen für das Staatsbegräbnis des Ex-Präsidenten George H. W. Bush laufen auf Hochtouren. Auch der aktuelle US-Präsident wird an der Trauerfeier teilnehmen.

Washington - US-Präsident Donald Trump wird an der Trauerfeier für seinen Amtsvorgänger George H.W. Bush teilnehmen. Wie das Weiße Haus am Samstag mitteilte, laufen die Vorbereitungen zu einem Staatsbegräbnis für den 41. Präsidenten der USA in der Kathedrale von Washington, an dem auch Trump und seine Ehefrau Melania teilnehmen werden. Für den 5. Dezember wurde eine eintägige Staatstrauer angeordnet.

Donald Trump und der verstorbene Präsident hatten nicht das beste Verhältnis

Bush senior war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben, knapp acht Monate nach seiner Frau Barbara. Die Beziehung zwischen Trump und Bush senior sowie seinem Sohn George W. Bush, dem 43. Präsidenten der USA, gilt als angespannt. Die Bushs hatten Trump bei der Wahl ihre Stimme verweigert.

Bei der Trauerfeier für die ehemalige First Lady Barbara Bush im April hatte sich Trump von seiner Frau Melania vertreten lassen. Offiziell hieß es zur Begründung seiner Absage, er wolle eine Störung der Zeremonie durch erhöhte Sicherheitsmaßnahmen vermeiden.

Auch der nationalen Trauerfeier für Senator John McCain im September war Trump ferngeblieben. McCain, einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker Trumps, hatte zu Lebzeiten klar gemacht, dass er eine Teilnahme des Präsidenten an der Trauerfeier nicht wünsche.

