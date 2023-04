„Du bist doch ein Mann!“: Moskau wirbt Kämpfer für Krieg

Werbeplakat für die „Vaterlandsverteidigung“ in St. Petersburg (Archivbild). Nun wirbt Russlands Verteidigungsministerium mit einem Action-Video um Freiwillige. © Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Russland benötigt neue Soldaten, die in der Ukraine kämpfen. Mit einem Video wirbt das Verteidigungsministerium um Freiwillige. Und verspricht Ausbildung und Sozialleistungen.

Moskau - Angesichts schwerer Verluste bei seinem Krieg gegen die Ukraine wirbt Russlands Verteidigungsministerium nun mit einem aufwendig produzierten Video um Kämpfer für die Gefechte im Nachbarland. Zu sehen sind auf dem Clip im Stil eines Actionfilms ein Wachmann in einem Supermarkt, ein Trainer im Fitnessstudio und ein Taxifahrer, die sich in Soldaten in Uniform verwandeln. Mit dem Video wird direkt hinterfragt, ob die Männer an der richtigen Stelle ihrem Land dienen.

„Du bist doch ein Mann! Werde nun einer!“ ist auf Russisch in dem 46-Sekunden-Clip zu lesen. „Diene mit einem Vertrag!“, lautet die Aufforderung. Versprochen werden den Freiwilligen monatlich für den Fronteinsatz ein Sold ab 204.000 Rubel (rund 2280 Euro), eine ordentliche Ausbildung und Sozialleistungen.

Unter einer Hotline mit der Nummer 117 oder auf einer Internetseite können sich die Männer direkt melden. Im ganzen Land gibt es Meldepunkte für die Freiwilligen. Die Versprechungen stehen im Widerspruch zu vielen anderen Clips, in denen Soldaten immer wieder schlechte Ausrüstung, Führung und Behandlung beklagen.

Zuletzt hatte auch die russische Privatarmee Wagner in Schreiben Freiwillige für den Einsatz im Kriegsgebiet für einen Sold von 240.000 Rubel monatlich geworben. Versprochen werden außerdem Erfolgsprämien, teilte Wagner mit. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat ebenfalls im ganzen Land Anwerbestellen eingerichtet. dpa