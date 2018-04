Drei Terrorverdächtige im Saarland festgenommen

Im Saarland ist der Polizei offenbar ein Schlag gegen mutmaßliche Terroristen gelungen. Im Raum Saarlouis wurden drei junge Männer aus Syrien festgenommen.

Saarlouis - Spezialeinheiten der Polizei haben am Donnerstag im Saarland drei Terrorverdächtige festgenommen. Es handelt sich um drei Männer aus Syrien im Alter von 21 bis 27 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder einer „ausländischen Terrorvereinigung“ zu sein. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Landespolizeipräsidium gaben am Freitag eine entsprechende Mitteilung heraus.

Angeblich hatten neun Fahnder bereits seit Oktober 2017 gegen die mutmaßlichen Terroristen ermittelt. Einer der Männer sei in einem Internetvideo beim Hantieren mit Handgranaten und Kriegswaffen zu sehen gewesen. Der 23-Jährige habe 2015 Asyl in Deutschland beantragt und inzwischen damit begonnen, in Deutschland Kämpfer für den syrischen Bürgerkrieg zu rekrutieren.

Keine Hinweise auf konkret geplante Anschläge

Seine zwei Komplizen seien als „Gefährder“ eingestuft worden und in Syrien Mitglieder des IS gewesen sein, schreibt die Zeitung unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Die Sicherheitsbehörden hätten derzeit aber keine Erkenntnisse, dass sie konkrete Anschläge in Deutschland oder Europa geplant hätten.

Bei der Festnahme wurden den Angaben zufolge viel Beweismaterial sichergestellt, unter anderem Handys und Laptops. Die Ermittlungen und die Auswertung des Beweismaterial dauerten noch an. Weitere Auskünfte gebe es aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht. Die Männer, gegen die Haftbefehle wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung bestehen, sollten im Laufe des Tages beim Oberlandesgericht Koblenz vorgeführt werden.

fn

Rubriklistenbild: © dpa / Boris Roessler