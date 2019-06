Putin droht: Russland zu Nichtverlängerung von Abrüstungsvertrag New START bereit

Die USA und Russland könnten künftig keinen Waffenkontrollvertrag mehr haben. Präsident Putin drohte damit, New START nicht zu verlängern.

St. Petersburg - Russlands Präsident Wladimir Putin hat damit gedroht, den Waffenkontrollvertrag New START auslaufen zu lassen. "Wenn niemandem danach ist, das Abkommen zu verlängern - New START - nun, dann werden wir es nicht tun", sagte Putin am Donnerstag am Rande des Wirtschaftsforums in St. Petersburg.

Der New-START-Vertrag zwischen den USA und Russland läuft im Jahr 2021 aus, er befasst sich mit der Reduktion der strategischen Atomwaffen.

afp

