„Absurd und verrückt“: Ex-Justizminister zerreißt Trumps Verteidigungsstrategie

Von: Andreas Apetz

Donald Trump hält sich in der Affäre um Geheimdokumente für unschuldig. Seine Verteidigung scheint aber mehr als hanebüchen.

Washington D. C. – Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde: Am 13. Juni stand Donald Trump zur Anhörung vor dem Bundesbezirksgericht in Miami. Es geht um die Unterschlagung streng geheimer Regierungsdokumente und die Behinderung der Justiz. William Barr, ehemaliger US-Justizminister und Trump-Vertrauter, ist nur einer von vielen Weggefährten, die sich nach und nach vom Ex-Präsidenten abwenden. Nachdem Barr zuletzt bei Fox News Sunday Trumps Karriereende prophezeit hatte, kritisierte der Jurist am Wochenende dessen Verteidigungsstrategie vor Gericht.

Trump will laut Gesetz unschuldig sein: „Ich hatte jedes Recht“

Am 18. Juni wurde in der Nachrichtensendung „Face the Nation“ des amerikanischen Fernsehsender CBS über den Trump-Fall und dessen erste Anhörung gesprochen. Dort hatte der ehemalige US-Präsident die Aufbewahrung der geheimen Dokumente mit dem sogenannten Presidential Records Act (PRA) gerechtfertigt. „Nach dem Presidential Records Act – der zivil- und nicht strafrechtlicher Natur ist – hatte ich jedes Recht, diese Dokumente zu erhalten“, so Trump.

Das Gesetz aus dem Jahr 1981 wurde im Zuge der Watergate-Affäre erlassen und schreibt die Aufbewahrung von Dokumenten des Weißen Hauses als Eigentum der US-Regierung vor. Zu den Unterlagen, die aufbewahrt werden müssen, gehören Dokumente über politische Aktivitäten und die Aufgaben des Präsidenten, einschließlich E-Mails, Textnachrichten und Telefonaufzeichnungen. Ausgenommen von der Aufbewahrungspflicht sind persönliche Unterlagen des Präsidenten oder Dokumente mit rein privatem oder nicht öffentlichem Charakter.

Donald Trump bei einer Ansprache zu seiner Anhängerschaft nach der gerichtlichen Anhörung in Miami. (Archivfoto) © USA TODAY Network/Imago Images

In der Anklageschrift Trumps heißt es, die in Mar-a-Lago gefundenen Kisten enthielten „Zeitungen, Zeitungsausschnitte, Briefe, Notizen, Karten, Fotos, offizielle Dokumente und andere Materialien“, berichtete CBS News. Vor dem Amtsende eines US-Präsidenten müssen offizielle und private Unterlagen getrennt und abgegeben werden. Trump behauptet derzeit, dass es sich bei den gefundenen Objekten ausschließlich um persönliche Unterlagen handle. Der ehemalige Trump-Anwalt Tim Parlatore hatte das Gesetz zusätzlich falsch interpretiert. Bei CNN sagte er, dass scheidende Präsidenten „die ersten zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt nutzen dürfen, um all diese Dokumente durchzugehen und herauszufinden, was persönlich und was präsidial ist“.

Barr bezeichnet Trump-Verteidigung als „absurd“

Barr wurde in einem Interview in der CBS-Nachrichtensendung gefragt, ob er glaube, dass Trump das Gesetz falsch auslege. Dies ist dem ehemaligen US-Justizminister zufolge „auf jeden Fall“ so. „Die juristische Theorie, nach der er Kriegspläne und sensible nationale Sicherheitsinformationen als seine persönlichen Papiere mitnehmen darf, ist absurd“, so Barr. Der Sinn des Gesetzes sei, „die Präsidenten daran zu hindern, offizielle Dokumente aus dem Weißen Haus zu entwenden.“ Es solle den Präsidenten einschränken und nicht ermächtigen. Barr bezeichnete die Art der Verteidigung als „verrückt“.

Jason Baron, ehemaliger Direktor für Rechtsstreitigkeiten bei der National Archives and Records Administration (NARA), bezeichnete die Vorstellung, dass Trump jede Akte zum persönlichen Dokument deklarieren könne als Widerspruch zum „eigentliche Grundgedanken“ des Gesetzes. Dies schrieb Baron in einer offiziellen Pressemitteilung der Behörde. Die NARA ist eine unabhängige Behörde der US-Regierung, die für die Verwaltung und Erhaltung von Regierungsunterlagen zuständig ist. Sie hatte die Geheimdokumente mehrmals von Trump angefordert.

„Es ist offensichtlich, dass diese Dokumente nicht rein privat sind, darüber wird noch nicht einmal diskutiert. Worüber gesprochen wird, ist, dass der Präsident die Entscheidungsfreiheit hat, es so darzustellen, obwohl sie laut Definition eindeutig nicht darunter fallen“, fügte Barr hinzu und bezeichnete den Presidential Records Act in diesem Zusammenhang als „absurdes Argument“. Trump ist in der Affäre um die Geheimdokumente in 37 Punkten angeklagt. (aa)