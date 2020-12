Trump klammert sich an letzten Strohhalm: So will er im Januar mit Hilfe eines Senators Chaos stiften

US-Präsident Donald Trump gesteht seine Wahlniederlage weiterhin nicht ein. Am 6. Januar scheint er nun - mit Hilfe von ein paar Republikanern - einen besonderen Coup zu planen.

Washington - „6. Januar - wir sehen uns in Washington“ - etwas kryptisch ist der Tweet in Donald Trumps* Profil schon. In Großbuchstaben verfasst, könnte man ihn allerdings auch als Drohung lesen. Am 6. Januar wird das Ergebnis der US-Wahlen* offiziell im Kongress verlesen. Es mehren sich die Anzeichen, dass Trump mit Unterstützung einiger Republikaner* vorhat, die Verlesung zu stören. Wie es aussieht, könnte dieser Plan auch aufgehen.

JANUARY SIXTH, SEE YOU IN DC! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2020

Donald Trump* ist überraschend aus Florida nach Washington aufgebrochen. Beobachter werten dies als Indiz, dass er in der US-Stadt an seinem Plan weiterstricken möchte - und dafür sogar die geplante Silvester-Party in Mar-a-Lago sausen* lässt.

Wahlergebnis im US-Kongress: Abgeordnete und Senatoren können Beratung erzwingen, bevor das Ergebnis amtlich wird

Erst wenn das Ergebnis im US-Kongress verlesen ist, gilt es als amtlich. Doch legen mindestens ein Abgeordneter und ein Senator Einspruch gegen das Ergebnis ein, muss es zu Beratungen im Senat kommen. Protestaktionen gab es zu diesem Anlass in der US-Geschichte seit 1887 erst zwei Mal: In den Jahren 1969 und 2005.

Im Jahr 2005 hatten eine Abgeordnete und eine Senatorin Einspruch gegen das Wahlergebnis eingelegt. Am Ende wurde das gleiche Ergebnis verkündet, das man schon vorher hatte verkünden wollen: George W. Bush wurde zum Sieger erklärt - der Protest hatte lediglich eine Verzögerung bewirkt.

Einspruch im Kongress: Republikanischer Senator plant, Zweifel am Wahlergebnis offen anzusprechen

„Millionen von Wähler sind besorgt über die Richtigkeit des Wahlergebnisses - sie verdienen, gehört zu werden“, schreibt der republikanische Senator Josh Hawley. „Ich werde in ihrem Namen Widerspruch einlegen.“ Damit möchte er noch einmal seine Sicht betonen, dass vor allem in Pennsylvania* „die bundesstaatlichen Wahlgesetze nicht befolgt wurden“. Außerdem habe es einen massiven Einfluss in sozialen Netzwerken zugunsten von Joe Biden* gegeben.

Millions of voters concerned about election integrity deserve to be heard. I will object on January 6 on their behalf pic.twitter.com/kTaaPPJGHE — Josh Hawley (@HawleyMO) December 30, 2020

Schon länger hegen Trumps Republikaner im Repräsentantenhaus* den Plan, bei der Verlesung mit einem Einspruch Chaos zu stiften. Dank Senator Hawley ist jetzt die wichtige Voraussetzung erfüllt: Der Kongress wird wohl am Dienstag über das Wahlergebnis beraten müssen.