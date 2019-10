Trumps Stabschef bringt neuen Schwung ins Amtsenthebungsverfahren

Donald Trumps Stabschef Mick Mulvaney hat die Zurückhaltung von US-Militärhilfen an die Ukraine zugegeben - und damit die ganze Verteidigung seines Chefs zunichte gemacht.

Ausgerechnet sein wichtigster Mitarbeiter hat die Verteidigungslinie von Donald Trump im Verfahren zur Amtsenthebung pulverisiert. Mick Mulvaney, geschäftsführender Stabschef des amtierenden US-Präsidenten, hat bei einem seiner seltenen Auftritte vor der Presse zugegeben, dass die US-Regierung die vom Kongress bewilligte Militärhilfe für die Ukraine gezielt zurückgehalten habe.

Die Nachfrage, ob die knapp 400 Millionen US-Dollar nicht gezahlt wurden, um damit Druck auf die Ukraine auszuüben, die Untersuchungen rund um die Präsidentschaftswahlen 2016 voranzutreiben, dementierte Mulvaney nicht. Ganz im Gegenteil. Mulvaney sagte: „Wir machen solche Dinge die ganze Zeit.“

Amtsenthebung: Mulvaney nennt Trumps Verhalten ganz normal

Insgesamt habe die USA drei Bedingungen formuliert, bevor das Geld an die Ukraine überwiesen werden würde:

Die Korruption im Land müsse bekämpft werden. Die Ukraine müsse sich um finanzielle Unterstützung durch andere Staaten bemühen. Die ukrainische Regierung müsse bei „Ermittlungen unseres Justizministeriums“ kooperieren.

Derartiges Verhalten sei ganz normal. Außenpolitik sei für die Trump-Regierung ein Geben und Nehmen, sagte Mulvaney.

Der 59-jährige Politiker spielt mit den erwähnten „Ermittlungen“ auf eine Verschwörungstheorie an, die zwar sowohl von Medien als auch von dem FBI bereits als komplett erfunden entlarvt wurde, die sich aber nichtsdestotrotz gerade in konservativen US-Kreisen großer Beliebtheit erfreut. Inhalt der Theorie: In der Ukraine stehe ein Server, auf dem sich die berühmten verschwundenen E-Mails von Hillary Clinton, Anthony Weiner und all der anderen befinden. Vor allem Trumps in Ungnade gefallener Anwalt, Rudy Giuliani, ist ein großer Verfechter dieser Theorie.

Trump und die Amtsenthebung: Gab es ein Quid pro Quo mit der Ukraine?

Ob es ein Quid pro Quo in der Ukraine-Affäre gab, ist eine der zentralen Fragen im Verfahren zur Amtsenthebung gegen Donald Trump. Der US-Präsident soll seine Macht ausgenutzt haben, um Druck auf die Ukraine auszuüben, Ermittlungen gegen Trumps politischen Rivalen Joe Biden einzuleiten. Biden gilt als einer der aussichtsreichsten Präsidentschaftsbewerber der demokratischen Partei. Trumps Druckmittel soll unter anderem die besagte Militärhilfe gewesen sein.

Die Abläufe seien laut Mulvaney nichts außergewöhnliches. „Ich habe eine Nachricht für Euch alle: Kommt damit klar“, sagte Mulvaney zu den Pressevertretern. Die Außenpolitik habe sich mit dem Regierungswechsel von Barack Obama auf Trump verändert.

Amtsenthebung: Mulvaney streitet Trumps Einfluss ab

Mulvaney betonte, dass das zurückgehaltene Geld „absolut nichts mit Biden zu tun“ gehabt habe. Doch der Verdacht, dass die Militärhilfe an die Ukraine mit parteipolitischen Motiven des US-Präsidenten zusammenhängt, liegt auf der Hand.

So sehr, dass Mulvaney sich im Nachgang seines Auftritts zu einer schriftlichen Stellungnahme genötigt sah, um die Außendarstellung Donald Trumps zurechtzurücken. Seine Äußerungen seien falsch dargestellt worden, erklärte er am Donnerstagabend (Ortszeit). Es habe keinerlei Gegenleistung für die Militärhilfen zugunsten der Ukraine im Zusammenhang mit Untersuchungen zur Wahl von 2016 gegeben.

„Der Präsident hat mir nie gesagt, ich solle Geld zurückhalten, bis die Ukrainer irgendwas mit Blick auf den Server unternommen haben“, versicherte Mulvaney. (mit dpa)