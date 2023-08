Sinkende Umfragewerte – doch Trumps Beliebtheit bei Republikanern bleibt gewaltig

Von: Stefan Krieger

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump scheint einer neuen Umfrage zufolge nur wenig an Popularität zu verlieren.

Washington, D.C. – Ganz ohne Auswirkung auf sein Ansehen ist die aktuelle Entwicklung rund um den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wohl nicht. Eine am Montag (28. August) veröffentlichte Umfrage des Emerson College zeigt, dass der 77-Jährige die geringste Unterstützung genießt, seit das Meinungsforschungsinstitut im Sommer letzten Jahres mit der Beobachtung des republikanischen Vorwahlkampfes für die US-Wahlen 2024 begonnen hat. Aber wirklich kritisch sind die Werte für Trump deshalb keineswegs.

Obwohl es das erste Mal ist, dass Trumps Umfragewerte so tief gesunken sind, hat er mit 50 Prozent immer noch die Mehrheit der Wähler der Republikaner hinter sich. Somit hat Trump einen Vorsprung von 38 Prozent gegenüber seinem nächsten Widersacher und liegt weiterhin weit vor seinen übrigen Konkurrenten.

Trotz aller Skandale: Donald Trump kann sich auf seine Anhänger verlassen. © CHIP SOMODEVILLA/afp

Donald Trump im Wahlkampf: Umfragewerte fast unverändert hoch

Trump startete in den Umfragen im Juni 2022 mit 55 Prozent Unterstützung. Sein offizieller Wahlkampfauftakt im November änderte wenig an diesem Wert. Zur gleichen Zeit konnte sein schärfster Widersacher, Ron DeSantis, in den Umfragen von 20 auf 29 Prozent leicht zulegen. Im April gingen Trumps Werte jedoch auf 62 Prozent hoch, bevor sie im Juni langsam auf 59 Prozent und Anfang dieses Monats auf 56 Prozent sanken. Beides Zahlen, die immer noch höher sind als das, was er zu Beginn der Erhebung zu verzeichnen hatte.

Seit der Veröffentlichung der vorherigen Umfrage am 19. August veranstalteten die Republikaner eine erste Vorwahldebatte im Fernsehen, an der Trump nicht teilnahm. Außerdem wurde in Georgia ein sogenannter „Mugshot“ des ehemaligen Präsidenten veröffentlicht – das erste Polizeifoto dieser Art, das jemals von einem ehemaligen oder aktiven US-Präsidenten angefertigt wurde.

Anklagen haben kaum Auswirkungen auf Trumps Ansehen

„Trumps Anklagen haben sich bei den republikanischen Wählern nicht negativ ausgewirkt“, sagte Spencer Kimball, der Geschäftsführer von Emerson College Polling, gegenüber Newsweek. „Der Anteil der republikanischen Vorwahlwähler, die sagen, dass Trumps Anklagen sie eher dazu veranlassen, für den ehemaligen Präsidenten zu stimmen, ist vor und nach Trumps Inhaftierung bei 56 Prozent gleich geblieben.“



Trumps Wahlkampfteam erklärte gegenüber Newsweek, dass Trump trotz des jüngsten Einbruchs weiterhin der mit Abstand beliebteste Kandidat bei den Anhängern der Republikaner ist. Man verweist weiterhin auf Umfragen, die Trump in einem möglichen Duell mit Joe Biden um die nächste Präsidentschaft einen Vorsprung von zwei Prozentpunkten bescheinigen.

„Präsident Trump hat nicht nur alle anderen Kandidaten in den Vorwahlen mit großem Vorsprung besiegt, sondern liegt nun auch bei den allgemeinen Wahlen vor Joe Biden“, so Steven Cheung, Sprecher von Trumps Wahlkampfteam. „Dies beweist einmal mehr, dass Präsident Trump die einzige Person ist, die das Weiße Haus zurückgewinnen, die Wirtschaft ankurbeln, unsere Grenze sichern, die Gemeinden schützen und unnötige Kriege beenden kann.“

Eine Meinung, die von der überwiegenden Mehrheit der US-amerikanischen Anhänger der Republikaner offensichtlich geteilt wird. Daran können auch Trumps Schwierigkeiten mit der Justiz und seine Skandale der Vergangenheit offensichtlich nicht viel ändern. Zumindest noch nicht. (skr)