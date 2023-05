Vergewaltigungsvorwurf gegen Trump: Prozessabbruch abgelehnt

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident, bei der Landung seiner Trump Force One in Schottland © Andy Buchnan/AFP

US-Richter Lewis lehnt einen Prozessabbruch ab. Donald Trump darf aber weiterhin Beweise gegen ihn in den sozialen Medien diskutieren.

New York (USA) – Der Vergewaltigungsprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump geht weiter: Am Montag (1. Mai) lehnte der zuständige Richter einen Abbruch des Verfahrens ab. Trumps Anwälte hatten darum gebeten, den Prozess ergebnislos zu beenden, wie US-Medien berichteten.

Der Vorwurf von Trumps Anwälten an das Gericht: In dem Verfahren seien immer wieder „unfaire und schädliche Entscheidungen“ getroffen worden. Richter Lewis Kaplan lehnte den Antrag ab. In den USA verschwimmt Donald Trumps Wahlkampf 2024 zunehmend mit der Verteidigung in dem gegen ihn verlaufenden Zivilprozess.

Donald Trump darf weiter Beweise in der Öffentlichkeit der USA

Eine andere Entscheidung der US-Gerichte fiel am Montag zugunsten Trumps aus. Trumps Anwälte erreichten, dass der Ex-Präsident weiterhin Beweise gegen ihn öffentlich in den sozialen Medien diskutieren darf. „Präsident Trump ist der führende republikanische Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten“, heißt es laut New York Times in den Unterlagen der Anwälte. „Um das Offensichtliche zu sagen, es wird weiterhin bedeutende öffentliche Kommentare zu diesem Fall und seiner Kandidatur geben, auf die er das Recht und die Notwendigkeit hat, zu reagieren, sowohl um seiner selbst willen als auch zum Wohle der abstimmenden Öffentlichkeit.“

Die Staatsanwaltschaft hatte demnach gefordert, dass dem ehemaligen Präsidenten untersagt werde, Beweise ohne Anwesenheit seiner Anwälte zu überprüfen, und im weiteren Sinne, die Beweise der Staatsanwaltschaft in den sozialen Medien oder über andere Kanäle zu veröffentlichen. Die Anwälte argumentierten auch, dass auch die Staatsanwaltschaft dann nicht öffentlich über Beweise gegen Trump sprechen dürfe.

Vergewaltigungsvorwurf gegen Donald Trump durch Jean Carroll vor Gericht

Das Vergewaltigungsverfahren gegen Donald Trump läuft also weiter: Darin wirft die heute 79 Jahre alte US-Autorin Jean Carroll Trump vor, sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus vergewaltigt zu haben. Trump weist die Anschuldigung zurück. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt, zivilrechtlich stand Carroll der Rechtsweg für eine Klage jedoch offen. Der in der vergangenen Woche begonnene Prozess könnte noch mehrere Tage dauern. Trump selbst erschien bislang nicht - er war am Montag bei der Einweihung einer Golfanlage in Schottland.

Dieses von Trump International via PA Media veröffentlichte Foto zeigt Donald Trump (M), ehemaliger Präsident der USA, beim Urlaubsbesuch von Trump International. Trump will in Schottland eine Golfanlage einweihen. © Trump International/PA Media/dpa

Gegen den 76-jährigen Trump wird wegen einer Reihe möglicher Verbrechen ermittelt. Er selbst stellt das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden gegen ihn als politisch motiviert dar, weil er bei der Wahl 2024 erneut als republikanischer Präsidentschaftskandidat antreten will. (Kathrin Reikowski)