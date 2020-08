Trump ein mieser Corona-Manager? First Lady Melania überrascht ganze Nation - Sohn mit fragwürdigem Auftritt

Beim Parteitag der Republikaner haben Familienmitglieder für eine Wiederwahl des amtierenden US-Präsidenten geworben. Alle Infos zur Trump-Show im News-Ticker.

Am Montag, 24. August (Ortszeit) hat der Parteitag der US-Republikaner begonnen.

Mitglieder der Trump-Familie warben bei Redebeiträgen nun für eine Wiederwahl des amtierenden Präsidenten.

Update vom 26. August, 14.05 Uhr: Das Lager des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hat den Republikanern vorgeworfen, auf ihrem Parteitag in North Carolina eine „alternative Realität“ zu inszenieren. Das dort gemalte Bild Amerikas kenne nicht den Tod von Tausenden mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der vergangenen Woche, erklärte die stellvertretende Wahlkampfleiterin Kate Bedingfield am Dienstagabend nach dem zweiten Tag des republikanischen Nominierungsparteitags. Im Amerika der Republikaner sei die Wirtschaft nicht zum Stillstand gelangt und Schulkinder seien nicht gezwungen, zuhause zu bleiben.

US-Demokraten zu Donald Trump: „Völliges Führungsversagen“

„Die fortgesetzte Weigerung von Donald Trump, dieses Virus ernstzunehmen, hat den Vereinigten Staaten den schlimmsten Ausbruch in der Welt gebracht“, hieß es in einer Mitteilung von Bidens Wahlkampfteam nach dem zweiten von vier Tagen der republikanischen Versammlung.

Die Weigerung des Parteitags, „sich mit der Realität abzufinden“, belege das „völlige Führungsversagen“ des Präsidenten. So habe Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow vom Coronavirus nur in der Vergangenheitsform gesprochen. „Das amerikanische Volk kann es sich nicht leisten, dass Donald Trump seinen Kopf weiter in den Sand steckt“, kritisierte Bedingfield. Das Weiße Haus müsse endlich handeln und dürfe sich nicht weiter der Realität verweigern.

+ US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump © Evan Vucci/AP/dpa

Parteitag vor US-Wahl 2020: Republikaner loben Trump als Macher mit „totaler Ehrlichkeit“

Update vom 26. August, 11.46 Uhr: Die Republikaner bemühten sich am zweiten Tag ihres Parteitags sichtlich darum, der Kritik entgegenzuwirken, dass US-Präsident Donald Trump das Land mit seinen häufig kontroversen Aussagen spalte. First Lady Melania Trump sagte mit Blick auf die undiplomatische Art ihres 74-jährigen Ehemannes: „Was wir als Bürger von unserem Präsidenten verdienen, ist totale Ehrlichkeit. Ob einem das gefällt oder nicht, man weiß immer, was er denkt, weil er eine authentische Person ist, die dieses Land und dessen Volk liebt.“ Sie fügte hinzu: „Er ist kein traditioneller Politiker, der nur redet. Er verlangt Taten und bekommt Resultate.“

US-Wahl 2020: Melania Trump ungewohnt offen über die Folgen der Corona-Pandemie

Update vom 26. August, 9.22 Uhr: Überraschend offen hat First Lady Melania Trump über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die USA gesprochen. Gleich zum Auftakt ihrer Rede auf dem Republikaner-Parteitag ging die Präsidentengattin auf die Pandemie* ein. Seit März habe sich das Leben der Menschen in den USA „drastisch verändert“: „Der unsichtbare Feind Covid-19 ist über unser schönes Land hinweggezogen und hat uns alle getroffen“, sagte die Präsidentengattin. Viele Menschen machten sich Sorgen und fühlten sich „hilflos“. Sie betonte: „Ich will, dass ihr wisst: Ihr seid nicht allein.“

In den USA sind bereits mehr als 178.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, die mit Abstand höchste Zahl weltweit. Beim Parteitag von Trumps Republikanern hat das durch die Pandemie verursachte Leid bislang aber kaum eine Rolle gespielt. Vielmehr wurde wiederholt Trumps Umgang mit der Pandemie gepriesen: In Reden und Videos wurde der Präsident als entschlossener Krisenmanager dargestellt, obwohl Kritiker Trump eine entscheidende Mitverantwortung für das Ausmaß der Krise zuschreiben.

+ Mit Corona-Aussagen sorgte First Lady Melania Trump beim Republikaner-Parteitag für eine Überraschung. © Brendan Smialowski / AFP

Trump ein mieser Corona-Manager? First Lady nimmt Stellung - Präsidentensohn legt fragwürdigen Auftritt hin

Update 26. August, 6.30 Uhr: First Lady Melania Trump* hat in ihrer Ansprache zum Parteitag der Republikaner für eine weitere Amtszeit von Präsident Donald Trump geworben. „Mein Ehemann, unsere Familie und die Menschen in dieser Regierung kämpfen für Sie“, sagte die 50-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) bei ihrem Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses. „Er liebt dieses Land und weiß, wie man etwas erreichen kann.“ Melania Trump betonte: „Ich glaube, dass wir jetzt mehr denn je die Führung meines Ehemannes brauchen.“

Die First Lady verzichtete bei ihrer Rede auf Angriffe auf den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. „Ich will diese wertvolle Zeit nicht dazu gebrauchen, um die andere Seite anzugreifen“, sagte sie. Mit Blick auf den Parteitag der Demokraten fügte sie hinzu: „Wie wir vergangene Woche gesehen haben, dient diese Art von Gerede nur dazu, das Land weiter zu spalten.“

+ Melania Trump hat beim Parteitag der Republikaner für eine Wiederwahl ihres Mannes geworben. © afp/Brendan Smialkowski

Trump ein schlechter Corona-Manager? First Lady nimmt bei Parteitag Stellung

Melania Trump sprach den Angehörigen von Opfern der Corona-Pandemie ihr Mitgefühl aus. Sie versicherte, dass die Regierung ihres Ehemannes nicht aufhören werde zu kämpfen, bis es einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus* für alle geben werde. „Donald wird nicht ruhen, bis er alles in seiner Macht Stehende getan hat, um sich um alle zu kümmern, die von dieser schrecklichen Pandemie betroffen sind.“ Dem Präsidenten werfen Kritiker in der Pandemie einen Mangel an Mitgefühl für die Betroffenen vor.

Die First Lady ging in ihrer Ansprache auch auf die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ein, die vom Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai ausgelöst wurden. „Wir müssen uns daran erinnern, dass wir alle eine Gemeinschaft sind, die aus vielen Rassen, Religionen und Ethnien besteht“, sagte sie.

Parteitag der US-Republikaner: Trump-Sohn legt fragwürdigen Auftritt hin

Ursprungsmeldung (26. August, 6.00 Uhr):

Washington - Präsidentensohn Eric Trump hat den Amerikanern in Aussicht gestellt, dass ihre Landsleute bald zum Mars fliegen werden - vorangetrieben vom amerikanischen Geist. Dieser habe „die Skyline von New York City erbaut, den Hoover-Staudamm errichtet und er wird - unter der Führung meines Vaters - Amerikaner zum Mars entsenden“, sagte Eric Trump beim Parteitag der Republikaner, bei dem Donald Trump als Kandidat für eine zweite Amtszeit nominiert wurde.

Dieser amerikanische Geist werde auch „in 68 Tagen die leeren, repressiven und radikalen Ansichten der extremen Linken besiegen“, sagte Eric Trump am Dienstagabend weiter. Die Wahl am 3. November* war da allerdings noch 70 Tage entfernt, wie unter anderem ein Reporter des Senders CNN anmerkte.

Trump-Sohn verspricht: „Mein Vater wird für euch kämpfen“

Vor seinem Vater habe sich niemand für die „stille Mehrheit“ im Land eingesetzt, sagte Eric Trump. Politiker sowohl der Demokraten als auch der Republikaner vor Trump hätten sich „mehr darum gesorgt, wie sie von den Eliten in Paris empfangen werden als darüber, wie Amerikaner für ihre Familien in Pittsburgh sorgen werden“. „Mein Vater wird für euch kämpfen“, sagte er.

„Ich liebe Dich sehr!“, sagte Eric Trump an die Adresse seines Vaters. Damit richtete er als erster der bisher aufgetretenen Trump-Kinder auch persönliche Worte an den Präsidenten. „Dad, Lass uns Onkel Robert stolz machen.“ Donald Trumps jüngerer Bruder Robert, den er als seinen besten Freund bezeichnete, starb vor rund zehn Tagen. (lks/afp) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Netzwerks.

