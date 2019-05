Trump machte eine Milliarde Verlust in zehn Jahren - Vater half mit Finanzspritzen

Donald Trump machte einen Verlust von über einer Milliarde Dollar. Dank Finanzspritzen von seinem Vater konnte er sich über Wasser halten. Die Demokraten drängen auf eine Veröffentlichung seiner Steuerunterlagen.

Washington - US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge als Unternehmer in den 80er und 90er Jahren einen Milliardenverlust eingefahren. Wie die „New York Times“ am Dienstag berichtete, waren die Verluste so hoch, dass Trump jahrelang keine Einkommensteuer zahlen musste.

Dem Bericht zufolge machte Trump in seiner Steuererklärung im Jahr 1985 Verluste von 46,1 Millionen Dollar geltend. Zu dieser Zeit besaß Trump vor allem Spielcasinos, Hotels und Ladenflächen in Wohngebäuden. In den Jahren bis 1994 machte Trump laut „New York Times“ einen Verlust von 1,17 Milliarden Dollar und musste deshalb in acht von zehn Jahren keine Einkommensteuer zahlen. Nur in den Jahren 1990 und 1991 machte das Imperium von Donald Trump jeweils Verluste von umgerechnet 223 Millionen Euro.

Doch wie konnte Trump trotzdem vermögend bleiben? Das Geld, dass er verlor, war großenteils von Banken und Investoren geliehen. Die Tatsache, dass er keine Einkommensteuer zahlen musste, spielte ihm auch in die Karten. Außerdem half ihm sein Vater Fred Trump, der 1999 verstarb, immer wieder mit Finanzspritzen aus.

Finanzminister Steven Mnuchin hält Trumps Steuerunterlagen unter Verschluss - Demokraten drängen auf Veröffentlichung

Die Zeitung veröffentlichte ihren Bericht, nachdem Finanzminister Steven Mnuchin verkündet hatte, Trumps Steuerunterlagen weiter unter Verschluss zu halten. Das ist insofern verwunderlich, da nach US-Recht das zuständige Finanzkomitee die Steuerdaten von jedem US-Bürger einsehen darf. Die Demokraten in den USA dringen seit langem darauf, dass der Präsident seine Steuererklärungen veröffentlicht. Der Fall könnte noch vor Gericht landen.

Trump ist der erste US-Präsident seit Richard Nixon, der eine Herausgabe verweigert. Eigentlich ist üblich, dass sich die Präsidenten transparent zeigen. Es gibt zahlreiche Spekulationen über seine Motive. So wird unter anderem gemutmaßt, dass er bestimmte Geschäftsaktivitäten geheim halten wolle - oder dass sein Vermögen nicht so groß sei wie von ihm angeführt.

Nicht nur Privat hat Trump Verantwortung über große Summen an Geld. Nach zuletzt optimistischen Signalen im Handelsstreit mit China hat der US-Präsident den Druck überraschend wieder erhöht und damit an den Finanzmärkten massive Verunsicherung geschürt.

