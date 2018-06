Donald Trump nimmt Anruf in Air Force One entgegen - er ahnt nicht, mit wem er spricht

US-Präsident plauderte munter drauf los

Donald Trump ist ein Anruf in die Air Force One durchgestellt worden. Der US-Präsident glaubte, mit Senator Robert Menendez aus New Jersey zu telefonieren - doch er wurde reingelegt.