Trump-Impeachment: Geschäftspartner von Giuliani erhärtet Vorwürfe 

Donald Trump muss sich einem Impeachment-Verfahren stellen. Ein Geschäftspartner von Giuliani erhärtet nun die Vorwürfe gegen Trump in der Ukraine-Affäre.

Impeachment-Verfahren: Vorwürfe in Ukraine-Affäre erhärten sich

Vorwürfe gegen Donald Trump: Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen

Impeachment-Verfahren beginnt inhaltlich am 21. Januar

Washington - Kurz vor Beginn des Impeachment-Verfahrens gegen US-Präsident Donald Trump hat ein Geschäftspartner von dessen Anwalt Rudy Giuliani die Vorwürfe in der Ukraine-Affäre erhärtet. Der ukrainisch-stämmige US-Bürger Lev Parnas betonte in einem Interview mit dem Fernsehsender „MSNBC“: „Präsident Trump wusste genau, was ablief.“

Impeachment-Verfahren gegen Trump: Vorwürfe in Ukraine-Affäre

„Er war sich über all meine Bewegungen bewusst. Ich hätte nichts ohne das Einverständnis von Rudy Giuliani oder des Präsidenten unternommen“, erklärte er weiter. Parnas soll in der Ukraine-Affäre mit Giuliani zusammengearbeitet haben.

So now Devin Nunes is admitting he talked to Lev Parnas... He claims when he was asked a few months back, he didn’t recognize the name Parnas pic.twitter.com/3dgoGfsKFd — Acyn Torabi (@Acyn) January 16, 2020

So now Devin Nunes is admitting he talked to Lev Parnas... He claims when he was asked a few months back, he didn’t recognize the name Parnas pic.twitter.com/3dgoGfsKFd — Acyn Torabi (@Acyn) January 16, 2020

Am Dienstagabend hatten die US-Demokraten Dokumente veröffentlicht, laut denen Giuliani gemeinsam mit Parnas Druck auf Kiew ausübte, Ermittlungen gegen den demokratischen US-Präsidentschaftsanwärter Joe Biden einzuleiten. So sollen sie mit ukrainischen Vertretern versucht haben, die US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, aus dem Amt zu jagen. Schließlich wurde sie von Trump abberufen.

Impeachment-Verfahren gegen Trump beginnt - Was jetzt passiert

Am Donnerstag (16.01.2020) wird das Impeachment-Verfahren gegen Trump beginnen. Schon am Mittwoch hatte das Repräsentantenhaus in einer feierlichen Zeremonie die Anklageschrift gegen Trump an den Senat übergeben. Zunächst werden dort prozeduale Schritte wie die Anklageverlesung (18 Uhr MEZ) anstehen, ehe der Prozess so richtig erst am Dienstag (21.01.2020) beginnt.

Dabei ist Trump erst der dritte US-Präsident in der Geschichte, der sich einem Impeachment-Prozess ausgesetzt sieht. Dass der Präsident aber auch tatsächlich seines Amtes enthoben wird, gilt als ausgeschlossen. Denn: Im Senat haben Trumps Republikaner eine Mehrheit von 53 der 100 Senatoren. Um eine Amtsenthebung aber auch durchzusetzen, brauchte es eine Zweidrittelmehrheit.

Die Vorwürfe im Impeachment-Verfahren gegen Trump in der Ukraine-Affäre

Trump wird in der Ukraine-Affäre Amtsmissbrauch und eine Behinderung des Kongresses vorgeworfen. Der US-Präsident hatte von Kiew Ermittlungen gegen Joe Biden verlangt. Der Demokrat könnte Trump bei der Präsidentschaftswahl im kommenden November herausfordern. Als Druckmittel hatte Trump offenbar unter anderem eine Militärhilfe an die Ukraine in Höhe von 391 Millionen Dollar (350 Millionen Euro) zurückgehalten.

Impeachment-Verfahren: Mitch McConnell kommt entscheidende Rolle zu

Eine entscheidende Rolle im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump kommt Mitch McConnell zu. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat macht keinen Hehl daraus, wie er seine Rolle sieht. „Ich bin kein unparteiischer Geschworener“, sagt der 77-jährige Politikveteran, der sogar eine „vollständige Koordination“ mit dem Weißen Haus versprochen hat. Was heißt das nun im Klartext? Dass McConnell sich im Impeachment-Prozess voll für den Präsidenten ins Zeug legen wird.

Zwar wird der Oberste US-Richter John Roberts den Vorsitz über den Prozess innehaben, als Mehrheitsführer ist McConnell aber der eigentliche Herr des Hauses: Über Verfahrensfragen - und letztlich über die Frage einer Amtsenthebung - stimmen die Senatoren ab. Auch wenn der Senator aus dem Bundesstaat Kentucky kein bedingungsloser Verteidiger des Präsidenten ist, so ist doch allen Beteiligten klare, dass er seine Macht auch ausspielen wird.

Impeachment-Zeiten schweißen nun mal zusammen. McConnell dürfte während des Impeachment-Verfahrens oberster Ausputzer des Präsidenten werden. Den Ausgang des Prozesses hat McConnell schon vorhergesagt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass der Präsident des Amtes enthoben wird, liegt bei null.“

Welche Impeachment-Verfahren hat es schon gegeben?

Durch ein Impeachment hat bisher noch nie ein US-Präsident sein Amt verloren. Die Amerikaner haben es aber immerhin zweimal versucht:

Impeachment-Verfahren gegen Andrew Johnson (1868): Hier war es ganz knapp, am Ende fehlte nur eine Stimme, um den Amtsnachfolger des ermordeten Abraham Lincoln seines Amtes zu entheben. Gegen Johnson war ein Verfahren eingeleitet worden, weil er Kriegsminister Edwin Stanton ohne Zustimmung des Senats suspendiert und durch Lorenzo Thomas ersetzt hatte. Ein Gesetz schrieb damals vor, dass Minister nur mit Zustimmung des Parlaments Minister entlassen durften.

Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton (1999): Die Affäre um Monica Lewinsky hätte um ein Haar zum Sturz von Bill Clinton geführt. Die Vorwürfe gegen Clinton lauteten Meineid und Behinderung der Justiz. Warum Meineid? Weil er unter Eid erklärt hatte, er hätte keine sexuelle Beziehung mit seiner damaligen Praktikantin gehabt – eine doch eher fragwürdige Aussage. Auch hier fiel das Ergebnis knapp aus. Der Vorwurf des Meineids wies der Senat noch mit 55 zu 45 Stimmen ab, doch beim Thema Behinderung der Justiz endete die Abstimmung mit einem Patt von 50 zu 50 Stimmen.

Rubriklistenbild: © Matthew Hatcher/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa