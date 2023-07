„Einer könnte im Gefängnis landen“ - Donald Trump tritt in Iowa auf

Von: Daniel Dillmann

Donald Trump und die Konkurrenz trifft sich in Iowa - wenige Stunden, nachdem die Anklage gegen den Ex-Präsidenten erweitert wurde.

Des Moines - Ihn selbst scheint all der Ärger mit der Justiz nicht zu belasten. Stattdessen zeigt sich Donald Trump weiter siegessicher. Auf einer Veranstaltung der Republikaner in Des Moines, Hauptstadt des Bundesstaates Iowa, prahlte der 77 Jahre alte Ex-Präsident zunächst mit seinen Umfragewerten, um dann doch auf die nächste Anklage einzugehen, die am Donnerstag gegen ihn erhoben worden war.

„Wäre ich nicht angetreten, wäre auch niemand hinter mir her“, so Donald Trump in Iowa zu seiner Anhängerschaft. „Oder wäre ich dabei, mit großem Abstand zu verlieren, auch dann wäre niemand hinter mir her“. Neben Trump nahmen auch weitere Kandidatinnen und Kandidaten am sogenannten Iowa Republican Dinner teil. Darunter illustre Namen wie:

Donald Trump trifft Konkurrenz in Iowa

Nikki Haley: Einst UN-Botschafterin unter Donald Trump, heute seine Herausforderin im Kampf um die Nominierung der Republikaner.

Mike Pence: Trumps ehemaliger Vize-Präsident, der nun den Chefsessel im Weißen Haus möchte.

Ron DeSantis: Floridas Gouverneur, der in Umfragen zwar deutlich hinter Donald Trump liegt, am Ende aber wohl doch sein ärgster Konkurrent sein wird.

Doch die Steilvorlage wollte offenbar keiner der Genannten nutzen. Aus der innerparteilichen Konkurrenz war kein Wort der Kritik an Donald Trump zu hören, obwohl die Anklage gegen den Ex-Präsidenten in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente am Donnerstag um mehrere Punkte erweitert worden war.

„Überwältigende Beweise“ gegen Donald Trump

Abseits des republikanischen Vorwahlkampfs war die Anklage gegen Donald Trump und sein Umgang mit Geheimdokumenten dagegen das Thema überhaupt. Auf dem Nachrichtensender CNN sprach Ty Cobb, Anwalt des Weißen Hauses unter Donald Trump, von „überwältigenden Beweisen“ gegen den ehemaligen Präsidenten. „Die Beweislage ist erdrückend“, so Cobb. Er wisse außerdem, dass Trumps Anwälte auf ihren Mandanten eingeredet hätten, keine Beweise oder Dokumente zu zerstören - ein Vorwurf, den Staatsanwalt Jack Smith offenbar in Richtung Trump formuliert. Cobb sagte zudem, er erwarte in kurzer Zeit weitere Klagen gegen Trump, unter anderem im US-Bundesstaat Georgia, wo der ehemalige Präsident versucht haben soll, das Ergebnis der US-Wahl 2020 zu seinen Gunsten zu manipulieren.

Donald Trump im Vorwahlkampf in Iowa und bald vor Gericht in Florida. © SCOTT OLSON/AFP

Ganz ohne Kritik kam Donald Trump auch in Iowa nicht davon. Will Hurd, Kandidat der Republikaner, warf dem ehemaligen Präsidenten unverblümt vor: „Donald Trump tritt nicht an, um Präsident zu werden. Er tritt an, um nicht ins Gefängnis zu müssen.“ Dafür erntete der Außenseiter im Kampf um die Nominierung der Republikaner etliche Buh-Rufe.

Für einen wohl ungewollten Seitenhieb gegen Donald Trump sorgte in Iowa dagegen die Saalregie. Wie das US-Nachrichtenportal Mediaite feststellte, untermalte man bei der Party Trumps Auftritt auf der Bühne mit dem Lied „Only in America“ der Band Brooks & Dunn. Exakt in dem Moment, in dem Trump die Bühne betrat und dem Publikum zuwinkte, dröhnte deshalb aus den Boxen die Zeile: „Einer könnte im Gefängnis landen, einer könnte Präsident werden.“ (dil/dpa)