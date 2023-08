Anklageverlesung in Georgia: Trump plant offenbar, Gerichtstermin zu schwänzen

Von: Momir Takac

Am 6. September sollen Donald Trump die 13 Anklagepunkte rund um das Wahlergebnis in Georgia verlesen werden. Er selbst könnte vor Ort fehlen.

Washington/München - Donald Trump muss sich in den USA im Wahljahr 2024 mehreren Strafverfahren stellen. Der Republikaner ist der erste ehemalige US-Präsident überhaupt, dem mutmaßliche Straftaten vorgeworfen werden. Eine Anklage wurde im Bundesstaat Georgia gegen Trump und 18 weitere Beschuldigte erhoben. Sie sollen versucht haben, die Präsidentenwahl 2020 zu beeinflussen.

Anklage in Georgia: Trump könnte Gerichtstermin schwänzen

Nachdem Trump zuletzt verhaftet und von ihm ein Polizeifoto (Mugshot) in der Gebietskörperschaft Fulton County gemacht worden war, soll nun Berichten von mehreren US-Medien zufolge am 6. September die Anklage in Atlanta verlesen werden. Doch diesen Gerichtstermin scheint der Ex-Präsident schwänzen zu wollen. Das will CBS News erfahren haben und beruft sich auf zwei mit Trumps Plänen vertraute Quellen.

In rund einer Woche sollen beginnend mit Trump allen Beschuldigten nacheinander die jeweiligen Vorwürfe präsentiert werden. Insgesamt werden ihm 13 Straftaten rund um das Wahlergebnis in Georgia zur Last gelegt. Bei Anklageverlesungen haben Beschuldigte in den USA üblicherweise die Gelegenheit, auf „schuldig“ oder „nicht schuldig“ zu plädieren.

Anklage in Georgia: Gericht in Fulton County erlaubt, bei Anklageverlesung nicht persönlich erscheinen zu müssen

CBS News zufolge ermöglicht es das Oberste Gericht von Fulton County Angeklagten, virtuell an Anklageverlesungen teilzunehmen oder ganz auf die Teilnahme zu verzichten. Von diesem Recht könnte Trump Gebrauch machen. Er würde dann von Anwälten vertreten. Bis jetzt habe sich der 77-Jährige allerdings noch nicht zu diesem Schritt entschlossen, hieß es.

Anders stellt sich die Sache bei einigen der 18 Mitangeklagten dar. Mehrere von ihnen sollen bereits auf die formelle Anklageerhebung verzichtet und sich auf „nicht schuldig“ bekannt haben. Sie müssen nun nicht persönlich vor Gericht erscheinen.

Donald Trump erwarten im Wahljahr 2024 mindestens drei Prozesse

Die Zivilverfahren ausgenommen sind für Trump noch drei weitere Strafverfahren anhängig. Im kommenden Frühjahr muss er sich vor dem Bezirksgericht in Manhattan wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen verantworten. Es geht um Schweigegeldzahlungen an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels im Jahr 2016.

Im Mai 2024 startet darüber hinaus der Prozess wegen der Aufbewahrung geheimer Unterlagen in seinem Privatanwesen in Mar-a-Lago, das er vermeintlich verkaufte. Zwei Monate vorher ist Trumps Rolle rund um den Sturm auf das Kapitol Gegenstand einer Gerichtsverhandlung. Er wird beschuldigt, 2021 die friedliche Machtübernahme nach Joe Bidens Wahlsieg sabotiert zu haben. (mt)