Kurz vor Ende der Amtszeit: Eigenes Kabinett erwägt Trump abzusetzen - das könnte noch massive Folgen haben

Offenbar überlegen hochrangige Mitglieder der US-Regierung Donald Trump abzusetzen. Dank des Zusatzartikel zur US-Verfassung wäre dies möglich.

Update vom 7. Januar 2021, 10.33 Uhr: Mittlerweile hat der US-Kongress Joe Biden als neuen US-Präsidenten bestätigt. Vizepräsident Mike Pence erklärte ihn offiziell zum Wahl-Sieger. Sogar Trump gibt mittlerweile auf, auch wenn er weiter gegen die Wahl wettert: „Obwohl ich absolut nicht mit dem Ergebnis der Wahlen einverstanden bin und die Fakten mich bestätigen, wird es dennoch einen geordneten Übergang am 20. Januar geben“.

Ob sein Kabinett sich jetzt noch für eine Amtsenthebung entscheidet, ist fraglich. In zwei Wochen wird sein Nachfolger sowieso vereidigt. Allerdings könnte ein Impeachment kurz vor seinem Amtsende auch eine wichtige Entscheidung für die Zukunft sein. Schon länger gibt es Spekulationen, dass Trump in vier Jahren erneut antreten könnte.

Bei der Amtsenthebung handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren. Es wird nicht nur Entschieden, ob der amtierende Präsident seines Amtes enthoben wird, sondern auch, ob er in Zukunft ein öffentliches Amt bekleiden darf. Laut der Deutschen Welle müsste der Senat also erst noch einmal separat beschließen, dass Trump in Zukunft nicht mehr antreten darf. Bei beiden Entscheidungen braucht es eine Zweidrittelmehrheit des Senates.

Zwei Wochen vor Ende der Amtszeit: Eigenes Kabinett erwägt Trump abzusetzen - Präsident „außer Kontrolle“

Erstmeldung vom 7. Januar 2021:

Washington D.C - Wie die TV-Sender CNN, CBS und ABC übereinstimmend berichten, wollen hochrangige Mitglieder der scheidenden US-Regierung über eine mögliche Absetzung von Präsident Donald Trump* durch sein eigenes Kabinett beraten. Die Ausschreitungen am Mittwoch sorgen wohl für ein Umdenken. Nach einer Rede Trumps* stürmten zahlreiche seiner Anhänger das Kapitol*. Vier Menschen starben.

Impeachment: Wird Trump des Amtes enthoben? Eigenes Kabinett könnte ihn Entmachten

Der Zusatzartikel zur US-Verfassung „25th Amendment“, der die Entmachtung des Präsidenten durch das Kabinett grundsätzlich erlaubt, sei die Grundlage ihrer Überlegungen. Voraussetzung sei, dass der Präsident „unfähig“ ist, die Pflichten und Vollmachten des Amtes auszuüben. Bestimmte Kriterien dafür sind nicht definiert. Gemeint sind damit grundsätzlich physische oder mentale Beeinträchtigungen. Anonyme republikanische Führungspolitiker hätten laut CNN gesagt, Trump* sei „außer Kontrolle“. Auch der ehemalige Präsident George W. Bush kritiserte die Situation heftig.

Stürzt Mike Pence Donald Trump? Verhältnis scheint zu bröckeln

Trumps Stellvertreter Mike Pence müsste die Initiative unterstützen. Laut dem Verfassungszusatz muss der Vizepräsident die Kabinettsabstimmung zur Entmachtung des Präsidenten leiten. Pence stand in den letzten vier Jahren immer treu an Trumps Seite. Allerdings scheint auch ihr Verhältnis nun zu bröckeln. Trump hatte verlangt, dass er verhindern sollte, dass der US-Kongress das Wahlergebnis zertifiziere. Der Vizepräsident verkündete jedoch in einem Brief, dass er Donald Trumps Wünschen nicht nachkommen wird. Der Präsident warf ihm in einem mittlerweile gelöschten Tweet vor, keine Courage zu haben.

Auch die Demokraten im Repräsentantenhaus forderten Mike Pence in einem Brief dazu auf, Donald Trump durch die eigene Regierung vorzeitig zu entmachten. Der abgewählte Präsident habe zum Aufruhr angestachelt und „unsere Demokratie zu untergraben versucht“, schrieben die demokratischen Mitglieder des Justizausschusses. Trump sei „mental nicht gesund“ und unfähig, das Wahlergebnis „zu verarbeiten und zu akzeptieren“. (md) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

