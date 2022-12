Scholz über Putin-Telefonate – „Wir sind völlig unterschiedlicher Meinung“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Aktuelle News aus dem Krieg in der Ukraine: Kanzler Scholz redet mit Putin und Belarus erlaubt den Getreide-Deal. Alles im akutellen Diplomatie-Ticker.

Kuleba über Russland : Der ukrainische Verteidigungsminister sieht kein Ende im Ukraine-Krieg.

über : Der ukrainische Verteidigungsminister sieht kein Ende im Ukraine-Krieg. USA-Russland-Treffen in Istanbul : Es geht um Probleme bei bilateralen Beziehungen.

in : Es geht um Probleme bei bilateralen Beziehungen. Dieser News-Ticker zu diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 10. November, 14.02 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz will trotz ernüchternder Erfahrungen bei den letzten Telefonaten weiter mit Wladimir Putin sprechen. „Wir sind völlig unterschiedlicher Meinung“, sagte Scholz am Samstag in einer Fragerunde mit Bürgern in seinem Potsdamer Wahlkreis. „Trotzdem werde ich weiter mit ihm reden, weil ich ja den Moment erleben will, wo es möglich ist, rauszukommen aus der Situation. Und das geht nicht, wenn man sich nicht spricht.“

Ukraine-News: Scholz über Putin-Telefonate – „Wir sind völlig unterschiedlicher Meinung“

Scholz hat seit Kriegsbeginn immer wieder mit mehreren Wochen Abstand mit Putin telefoniert. Das letzte Gespräch Anfang Dezember war von gegenseitigen Vorwürfen geprägt. Scholz sagte in Potsdam, das „wirklich Bedrückende“ an den Gesprächen sei für ihn, dass Putin trotz der massiven Verluste auf russischer Seite daran festhalte, ukrainisches Territorium gewaltsam erobern zu wollen. Es könne sein, dass bereits 100 000 Soldaten auf russischer Seite ums Leben gekommen seien. „Das ist ganz schön viel, wenn man das vergleicht auch mit anderen Kriegen.“

Ukraine-News: Putin spricht exzellentes Deutsch mit Bundeskanzler

Der Kanzler betonte auch, dass die Gespräche mit Putin immer höflich verliefen. „Da schreit auf der anderen Seite des Telefons niemand rum.“ Und Scholz verriet, dass er mal Russisch lernen wollte. „Ich habe mal versucht, das acht Stunden in der Volkshochschule zu lernen. Aber außer dem Alphabet ist da nichts hängen geblieben.“ Da Putin aber sehr gut Deutsch spreche, brauche er keine Übersetzung in den Gesprächen mit ihm, sagte der Kanzler.

Haben seit dem Ukraine-Krieg „mehrfach“ miteinander telefoniert. Olaf Scholz und Wladimir Putin. © Kay Nietfeld/picture alliance/IMAGO/Russian Look (Montage)

Ukraine-News: Belarus erlaubt Getreide-Deal

Update vom 10. Dezember, 9.26 Uhr: Belarus erlaubt nach Angaben der Vereinten Nationen den Transport ukrainischen Getreides durch sein Staatsgebiet, damit es von litauischen Häfen aus exportiert werden kann. Minsk erlaube dies ohne Vorbedingungen, hieß es von UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag in New York nach einem Treffen mit dem stellvertretenden Außenminister von Belarus, Juri Ambrasewitsch. Gleichzeitig habe Ambrasewitsch die Bitte seiner Regierung wiederholt, derzeit mit Sanktionen belegte Düngemittel exportieren zu können.

Ukraine-News: US-Basketballerin Brittney Griner kehrt in ihre Heimat zurück

Update vom 9. Dezember, 21.40 Uhr: Die US-Basketballerin Brittney Griner ist knapp zehn Monate nach ihrer Festnahme in Russland in ihre Heimat zurückgekehrt. Ein Flugzeug mit der 32-Jährigen an Bord landete am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) im US-Bundesstaat Texas. Die USA hatten Griner gegen den berüchtigten russischen Waffenhändler Viktor Bout ausgetauscht.

„Wir bestätigen, dass Brittney Griner auf dem Militärstützpunkt San Antonio in Texas angekommen ist (...) und dass sie (...) in das Brooke Military Medical Center gebracht wurde“, sagte ein Sprecher der militärmedizinischen Einrichtung am Freitag. Die Basketballspielerin sei „gut drauf“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, am Freitag im Sender MSNBC. Die Familie von Griner drückte in einer Erklärung ihre „aufrichtige Dankbarkeit“ gegenüber US-Präsident Joe Biden und seiner Regierung aus „für die unermüdliche Arbeit, die sie geleistet haben, um Brittney nach Hause zu bringen“.

Die Basketballerin war am Donnerstag am Flughafen von Abu Dhabi gegen den zuvor aus US-Haft entlassenen Waffenhändler Bout ausgetauscht worden.

Verhandlungen zum Ukraine-Krieg: Putin enttäuscht von Merkel wegen Aussage zu Minsk-Abkommen

Update vom 9. Dezember, 21.00 Uhr: „Das ist enttäuschend. Ich habe nicht damit gerechnet, das von der ehemaligen Bundeskanzlerin zu hören“, sagte Wladimir Putin am Freitag in Bischkek über Deutschlands Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Merkel hatte zuvor in einem Interview mit der Zeit gesagt: „Die 2008 diskutierte Einleitung eines Nato-Beitritts der Ukraine und Georgiens hielt ich für falsch. Weder brachten die Länder die nötigen Voraussetzungen dafür mit, noch war zu Ende gedacht, welche Folgen ein solcher Beschluss gehabt hätte, sowohl mit Blick auf Russlands Handeln gegen Georgien und die Ukraine als auch auf die Nato und ihre Beistandsregeln. Und das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit hat auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Die Ukraine von 2014/15 ist nicht die Ukraine von heute.“

Putin ordnet Merkels Interview nun so ein: „Diese Äußerungen beweisen, dass die Entscheidung, eine Militäroperation zu starten, richtig war und vielleicht all das früher hätte beginnen sollen“. Und er wird noch grundsätzlicher: „Zudem stellt sich die Frage nach dem Vertrauen in den Westen, das schon fast bei null ist. Wir sind bereit für Vereinbarungen, wir sind offen, aber das lässt uns nachdenken, mit wem wir es zu tun haben.“

UN Hochkommissar für Menschenrechte: 17,7 Millionen Ukrainer auf humanitäre Hilfe angewiesen

Update vom 9. Dezember, 17.50 Uhr: Etwa 17,7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind wegen des Kriegs auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sagte der UN Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, anlässlich des Tags der Menschenrechte. Die Ukraine befinde sich in einer humanitärischen Notlage. Am Freitag nahm Präsident Wolodymyr Selenskyj an einer Mahnwache bei Kerzenlicht anlässlich des Tages der Menschenrechte teil.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, bei einer Mahnwache anlässlich des Tags der Menschenrechte © Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa.

Ukraine-Krieg: Verteidigungsminister der Ukraine sieht Russland nicht interessiert an Friedensverhandlungen

Update vom 9. Dezember, 17.10 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dimitri Kuleba sagte in einem Interview mit dem Wallstreet Journal, dass Friedensverhandlungen mit Russland derzeit nicht in Sicht seien. Russland sei - trotz anderslautender Beteuerungen - auch nicht interessiert an Friedensverhandlungen. „Sie bereiten sich auf neue Kämpfe und Angriffe vor. Nichts spricht dafür, dass sie Friedensverhandlungen wollen“, sagte er. Im Interview sprach Kuleba außerdem über das Recht der Ukraine, Angriffe auf Russland zu fliegen.

Ukraine-News: Wladimir Putin äußert sich zu Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg

Update vom 9. Dezember, 16.10 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg und zu einem möglichen Kriegsende geäußert. „Der Lösungsprozess als ganzes, ja, er wird womöglich nicht einfach sein und Zeit in Anspruch nehmen“, zitierte die russische Agentur Tass den Kreml-Chef aus seiner Rede beim Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion in Kirgisistan. Zudem gab er auch an, Russland sei zwar bereit für Verhandlungen, doch es müsse „Vertrauen“ bestehen.

Zu den jüngsten Worten von Altkanzlerin Angela Merkel, dass man mit den Minsk-Vereinbarungen Zeit für die Ukraine gewinnen wollte, sagte Putin: „Ich habe das oft gesagt, wir sind bereit zu Gesprächen, aber bei solchen Aussagen fragen wir uns, mit wem wir es zutun haben.“ Putin bezeichnete Merkels Worte als „unerwartet und enttäuschend“. Die Teilnehmer von möglichen Verhandlungen müssten „so oder so die neuen Realitäten der Welt akzeptieren“, hieß es weiter vom russischen Machthaber.

Ukraine-News: Lukaschenko spricht von „inakzeptablen“ Forderungen aus Kiew

Update vom 9. Dezember, 15 Uhr: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat die Bedingungen der Ukraine an Russland für Verhandlungen zum Ukraine-Krieg als „inakzeptabel“ bezeichnet. Russland würde die Forderung, russische Truppen müssten sich aus annektierten Gebieten zurückziehen, nicht akzeptieren, sagte Lukaschenko laut der russischen Staatsagentur Tass. Daneben betonte Lukaschenko, es müssten endlich „in aller Stille und Ruhe“ Verhandlungen geführt werden.

Ukraine-Krieg: Russische Delegation trifft sich mit US-Vertretern in der Türkei

Erstmeldung vom 9. Dezember: München – Seit mehr als 9 Monaten läuft der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nach unzähligen Entwicklungen auf dem Schlachtfeld bleiben mögliche Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland für ein Kriegsende allerdings weiter aus. Zwischen den USA, dem wichtigsten Unterstützer der Ukraine, und Russland gibt es aber dennoch diplomatische Treffen. Laut Moskau haben sich am Freitag (9. Dezember) amerikanische und russische Delegationen in der Türkei getroffen.

USA-Russland-Treffen in Istanbul: Russischer Diplomat sieht „einfaches Arbeitstreffen“

Die Türkei nimmt bei Gesprächen im Hintergrund des Ukraine-Krieges oft eine wichtige Rolle ein. Schon Mitte November trafen sich die Geheimdienstleiter von Russland und den USA in Ankara. Beim jüngsten Treffen in der Stadt Istanbul ging es nun offenbar um die Arbeit der diplomatischen Vertretungen im jeweils anderen Land, wie der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow laut der Agentur Tass mitteilte.

„Die relevanten Abteilungen“ hätten Probleme bei bilateralen Beziehungen erörtert, so Rjabkow bei einer Veranstaltung des Waldai-Klubs. Zugleich betonte der russische Diplomat: „Das ist kein politisches Signal, dass wir die Gespräche mit den USA in großen Themen wieder aufnehmen.“ Es handle sich lediglich um ein „einfaches Arbeitstreffen“. (bb)