„Es ist ein komischer Ort“: Der Berliner Flughafen Tempelhof erzählt die Geschichte Deutschlands

Von: Foreign Policy

Der Flughafen Tempelhof entstand kurz vor den Schrecken des Nazi-Regimes und bietet heute Geflüchteten eine Übergangs-Heimat.

Der Flughafen ist ein Spiegel deutscher Geschichte, schreibt Autorin Stefanie Glinski.

Das Nazi-Regime, der Kalte Krieg und nun die Krisen in der Welt hinterlassen ihre Spuren auf dem Areal.

Berlin - Es gibt nur wenige Orte, die die Geschichte Berlins - und des modernen Deutschlands - besser erzählen als der Flughafen Tempelhof.

Der kurz vor den Schrecken des Nazi-Regimes entstandene und später sowohl von den Russen als auch von den Amerikanern besetzte Flughafen Tempelhof liegt heute ruhig da - jedenfalls was seine ursprüngliche Bestimmung angeht. Wenn die Sonne über den verlassenen Start- und Landebahnen untergeht, fliegen hier nur noch die Drachen der Kinder. Zwei Jahre nachdem das letzte Flugzeug 2008 gelandet war, wurde das Flughafengelände für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und beherbergt seitdem Techno-Raves, Queer-Festivals, Gemeinschaftsgärten und vor allem Flüchtlinge - so wie bereits in den 1950er Jahren, als Deutsche aus dem sowjetisch besetzten Osten flohen.

Tempelhof als Spiegel deutscher Geschichte: Heute leben Geflüchtete in Containern

Jahrzehnte später, im Jahr 2015, als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel die Grenzen des Landes für Kriegsflüchtlinge, vor allem aus Syrien, öffnete und dem Land sagte: „Wir schaffen das“, wurde Tempelhof schnell in Deutschlands größtes Flüchtlingslager mit einer geplanten Gesamtkapazität von fast 7.000 Menschen verwandelt. Einige Menschen lebten zwei Jahre lang in den Hangars in aufgeständerten Räumen mit dünnen Wänden, ohne Dach und mit Vorhängen statt Türen.

„Im vergangenen Jahr wurde Tempelhof wieder geöffnet“, erklärt Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten in Berlin. „Wir beherbergen derzeit 850 Asylsuchende in den Hangars, viele von ihnen aus Afghanistan und der Türkei“, sagte er. Mindestens weitere 1.000 Menschen seien in Containern außerhalb untergebracht, viele von ihnen ukrainische Flüchtlinge, die bereits eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Die Unterbringung, auch in den Hangars, hat sich inzwischen verbessert: Die neuen Container haben zumindest Dächer und Türen.

Tempelhof, eine der größten innerstädtischen Freiflächen der Welt

Der Flughafen Tempelhof, südlich des Berliner Zentrums gelegen, ist eine der größten städtischen Freiflächen der Welt: Mit einer Fläche von 877 Hektar ist er größer als der New Yorker Central Park. Während die ersten Start- und Landebahnen vor 100 Jahren eröffnet wurden, begann Adolf Hitler 1936 mit dem Bau des Hauptterminals mit seinen sieben Hangars. Die Statue eines Adlers, der mit ausgebreiteten Flügeln auf einer Weltkugel sitzt, thronte einst auf dem Gebäude.

Nach dem Willen der Nazis sollte Tempelhof der größte Flughafen Europas werden, und vor dem Bau des Pentagons war das imposante Terminal im Stil der Nazi-Architektur tatsächlich das größte Gebäude der Welt. Doch die Bauarbeiten wurden nie ganz abgeschlossen. Stattdessen begann der Krieg. Auf dem nahe gelegenen Gelände befand sich eines der ersten Konzentrationslager; mit Kriegsbeginn wurde es zu einer Zwangsarbeitereinrichtung zur Unterstützung der deutschen Luftwaffe. Das Terminal wurde während des Krieges zweimal bombardiert, doch die Schäden waren minimal.

Adlerkopf vor dem Flughafen Tempelhof: Die Nazis stellten 1940 eine monumentale Skulptur auf - zurückgekehrt ist 1985 nur ihr Kopf. © IMAGO/xelectriceggphotox

Nach dem Krieg besetzten die Sowjets Tempelhof, wenn auch nur kurz. Als Berlin in vier Besatzungszonen aufgeteilt wurde, ging der Flughafen an die Amerikaner, war aber im Wesentlichen von sowjetischem Gebiet umgeben. Die Amerikaner entfernten Erinnerungen an das Naziregime, bauten einen Basketballplatz und ein Kino in den Hangars, um ihre Truppen zu unterhalten, und betrieben später, zwischen 1948 und 1949, die Berliner Luftbrücke. Sie versorgten zwei Millionen Westberliner, die durch eine russische Landblockade von der Versorgung abgeschnitten waren, insgesamt 322 Tage lang mit Lebensmitteln.

Tempelhof im Kalten Krieg: Deutschland in Trümmern - der Flughafen Ziel für Sowjet-Piloten

Deutschland übernahm 1951 wieder die Kontrolle über den kommerziellen Flugverkehr, aber der Krieg hatte das Land - und Berlin - geteilt und besiegt zurückgelassen, sein Image war von den Gräueltaten der Nazis gezeichnet, seine Wirtschaft lag in Trümmern. Ein ständiger Strom von Flüchtlingen versuchte, der sowjetischen Herrschaft im Osten zu entkommen, und viele passierten den Flughafen. Mindestens 13 Flugzeuge aus der Sowjetunion landeten ohne Genehmigung in Tempelhof, die Piloten und Passagiere suchten in West-Berlin Asyl.

1993 verließen die Amerikaner Tempelhof und gaben es an die deutsche Regierung zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatten aber neue Flughäfen am Rande Berlins bereits begonnen, die Dienste Tempelhofs zu ersetzen. Jahre nach der endgültigen Schließung des Flughafens für den Flugverkehr wurde ein Volksentscheid darüber abgehalten, ob das Gelände - eine erstklassige Immobilie in der Nähe des Stadtzentrums - neu bebaut werden sollte, um Berlin bei der Bewältigung der wachsenden Wohnungsnot zu helfen. Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner stimmte dagegen, weshalb Tempelhof im Wesentlichen so bleibt, wie es war, als der Flugbetrieb eingestellt wurde.

Aber der Flughafen hat, wie Deutschland, einen langen Weg hinter sich. „Heute ist Tempelhof einer der liberalsten Orte in der Stadt“, sagt Johanna Scheurer, 31, die in der Nähe wohnt und nach der Arbeit mit dem Rad zur Landebahn fuhr, um sich mit ein paar Freunden auf ein Feierabendbier zu treffen. „Wir kommen regelmäßig hierher. Es ist so ein toller Freiraum. Man kann durchatmen und die geschäftige Stadt vergessen.“ Andere Besucher fahren mit Fahrrädern oder Rollschuhen vorbei, Familien treffen sich zum Grillen oder Minigolfspielen, und Schafe grasen in der Nähe der Startbahn. Tempelhof war auch schon auf der Leinwand zu sehen: in James Cagneys One, Two, Three und später als Kulisse für die Hunger Games: Mockingjay - Teil 1. Während der Corona-Pandemie wurde er in eine Impfstelle umgewandelt.

Ukraine-Krieg ist gerade in Tempelhof spürbar

Heute beherbergt er wieder Menschen. In Berlin leben derzeit rund 32.000 Asylbewerber und Flüchtlinge. Angesichts des Mangels an Unterkünften beschloss die Regierung im Dezember 2022, einige der Tempelhofer Hangars wieder zu öffnen. Tegel, ein weiterer ehemaliger Flughafen am Rande der Stadt, wurde ebenfalls zu einer Unterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert.

Von der gegenüberliegenden Seite der zwei Kilometer langen Start- und Landebahn sind die Tempelhofer Hangars in der Ferne kaum zu erkennen. Viele der Menschen, die heute in ihnen leben, sind vor den jüngsten Angriffen im Ukraine-Krieg geflohen. Die Container, die die Hangars säumen, sind beengt: Vier Menschen leben auf etwa 130 Quadratmetern. Die Zimmer haben Etagenbetten, Spinde, einen Tisch und eine Leuchtstoffröhre. Die Bäder sind öffentlich.

„Sie ist kleiner als die Standardgröße von 161 Quadratmetern für zwei Personen“, erklärt Peter Hermmans, Leiter der Kommunikationsabteilung des Internationalen Bundes in Berlin, einer der Organisationen, die die Unterkunft in Tempelhof verwalten.

„Es ist schwierig, auf dem Flughafen zu leben“

Unter den Menschen, die in den Hangars und in Containern außerhalb des Gebäudes leben - hauptsächlich Ukrainer, Afghanen, Iraner und Türken - sind 80 Kinder. Die meisten von ihnen sind jedoch alleinstehende Männer.

Blick auf den Flughafen Tempelhof im Frühjahr 2018: Geflüchtete leben dort auch heute noch in Containern. © stefan zeitz/Imago

Abdul Khaluq, 24, ist aus Afghanistan geflohen, kurz bevor die Taliban das Land zum zweiten Mal übernahmen. Er war Soldat der afghanischen Armee und kämpfte hauptsächlich gegen die Taliban, und vor etwa drei Jahren wollte er aussteigen. Das Leben in seiner Heimat war zu gefährlich geworden, und zu viele seiner Freunde waren getötet worden, so dass er seine Ersparnisse zusammenschusterte und einen Schmuggler bezahlte, der ihn in den benachbarten Iran brachte. Von Bulgarien aus gelangte er schließlich zu Fuß nach Deutschland, nachdem er einen anderen Schleuser dafür bezahlt hatte, ihn von der Türkei aus dorthin zu bringen.

„Es ist schwierig, auf dem Flughafen zu leben“, sagt er, während er an dem kleinen Tisch in seinem Container sitzt. Er spricht weder Deutsch noch Englisch, und solange sein Asylverfahren nicht genehmigt ist, hat er kaum die Möglichkeit, einen von der Regierung finanzierten Sprachkurs zu besuchen. „Hier gibt es keine Privatsphäre und wenig Platz, aber es ist immer noch besser, als jetzt in Afghanistan zu sein. Hier ist es sicher“, sagte er in Dari, dem afghanischen Dialekt des Persischen.

Tempelhof: „Es ist ein komischer Ort“

„Tempelhof ist heute für alle da“, sagt Fatih Cilek, ein 34-jähriger Kurde, der auf einer Bank in der Nähe der alten Landebahn sitzt und in Richtung der Hangars schaut, in denen Khaluq lebt.

Vor drei Jahren floh Cilek aus der Türkei und kam auch als Asylbewerber nach Deutschland. Sein Fall sei inzwischen bearbeitet worden, erklärt er in perfektem Deutsch, gibt aber zu, dass er seine Familie und das Mittelmeer vermisst.

„Wenn ich traurig bin, gehe ich rüber und setze mich hier hin“, sagte er. „Es ist ein komischer Ort. Die Leute kommen hierher, um zu picknicken und zu feiern und um ein vorübergehendes Zuhause zu finden. Tempelhof ist der einzige Ort, der all das bietet. Diese Freifläche fühlt sich an wie ein Ozean“, sagt er und hält dann inne. „Man kann die Geschichte der Welt in einem Ozean finden.“

Zur Autorin Stefanie Glinski ist Journalistin und berichtet über Konflikte und Krisen mit Schwerpunkt auf Afghanistan und dem Nahen Osten im Allgemeinen. Twitter (X): @stephglinski

