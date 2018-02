Deniz Yücel endlich frei: Anwalt postet emotionales Bild mit Ehefrau

Die Türkei lässt den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel frei. Das Netz jubelt und Außenminister Gabriel verrät brisante Details. Der Anwalt zeigt ein emotionales Bild nach Yücels Entlassung.

Istanbul/Berlin - Nach mehr als einem Jahr in Haft hat der Welt-Korrespondent Deniz Yücel nach Angaben seiner Zeitung das Gefängnis in der Türkei verlassen. Yücel sei frei, schrieb die „Welt“ am Freitag bei Twitter. Yücels Anwalt Veysel Ok twitterte ein Bild des Journalisten, auf dem er seine Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel umarmt.

Seit der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten hatten Menschen unter dem Hashtag #freedeniz auf Twitter die Freilassung des Türkei-Korrespondenten der „Welt“ gefordert. Nach der Nachricht von Yücels Freilassung brach Jubel in den sozialen Netzwerken los. Erste Reaktionen:

„FREE Deniz ! Endlich !“, schreibt Kanzleramtsminister Peter Altmaier, Kollege heiko Maas (SPD) schickt ebenfalls Grüße: „Endlich! Beste Nachricht, wo gibt. Deniz Yücel kommt frei.“

„Eine der besten Nachrichten seit langem und wo gibt: Herzlich Willkommen in der Freiheit“, twittert der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin (Grüne) und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) fordert: „Das ist eine gute Nachricht und ein Grund zur Freude:Deniz #Yücel kommt frei. Er hat 1 Jahr Haft erlitten, weil er von der Presse- und Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht hat. Das ist eine Schande. Deshalb müssen jetzt auch die anderen Journalisten aus der Haft entlassen werden.“

Gabriel berichtet von geheimen Treffen mit Erdogan

Einer ist besonders froh: Außenminister und Chef-Diplomat in dieser Sache, Sigmar Gabriel: „Das ist ein guter Tag für uns alle“, erklärte er am Freitag zu der Entscheidung der türkischen Justiz. „Ich danke ausdrücklich der türkischen Regierung für ihre Unterstützung bei der Verfahrensbeschleunigung.“

Die Bundesregierung hat sich seit Monaten für eine Freilassung Yücels eingesetzt. Gabriel sagte, er habe sich auch zwei Mal mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen, um eine Beschleunigung des Verfahrens zu erreichen. Diese Treffen waren bisher nicht bekannt.

„Die türkische Regierung hat immer Wert darauf gelegt, dass sie keinen politischen Einfluss auf die Gerichtsentscheidung nehmen werde“, betonte Gabriel. Er dankte ausdrücklich dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavosoglu, mit dem er ebenfalls mehrfach über den Fall Yücel gesprochen hat. Außerdem dankte Gabriel Kanzlerin Angela Merkel (CDU), „für ihr Vertrauen in die Arbeit des Auswärtigen Amtes in diesem schwierigen Fall“.

Staatsanwaltschaft fordert offenbar 18 Jahre Haft

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat laut Medienberichten jedoch 18 Jahre Haft für den Welt-Korrespondenten gefordert. Ein Gericht habe am Freitag die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft angenommen und die Freilassung Yücels angeordnet, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel rechnet dennoch fest damit, dass der Journalist Deniz Yücel nach seiner Freilassung in der Türkei sehr bald das Land verlassen darf. Das sagte Gabriel am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

Jubel in der Heimatstadt über Freilassung Yücels

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hat die angekündigte Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel als „Sieg für die Pressefreiheit“ bezeichnet.

Bekannte und Politiker haben in Deniz Yücels Heimatstadt Flörsheim am Main erleichtert auf die angeordnete Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten in der Türkei reagiert. „Wir freuen uns alle und versuchen uns jetzt erst mal zu sammeln“, sagte Bürgermeister Michael Antenbrink (SPD) am Freitag. So etwas erlebe man nicht alle Tage, sein Telefon habe nicht mehr stillgestanden.

Merkel dankt Gabriel für Unterstützung

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat erfreut auf die Freilassung des Welt-Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft reagiert. „Ich freue mich natürlich für ihn, ich freue mich für seine Frau und die Familie, die ja ein sehr, sehr schwieriges Jahr der Trennung aushalten mussten“, sagte Merkel am Freitag in Berlin bei einem Auftritt mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki.

„Ich möchte allen danken, die sich dafür eingesetzt haben, dass Deniz Yücel nun offensichtlich, ich sag's noch vorsichtig, auf freiem Fuß ist. Und deshalb schließe ich in diesen Dank auch ganz besonders die Bemühungen des Außenministeriums mit ein und des Außenministers“, erklärte Merkel. Auf die Frage, was genau zur Freilassung geführt habe, sagte die Kanzlerin: „Es zeigt sich, dass Gespräche auch vielleicht nicht ohne Nutzen sind. Wie genau die Wirkungen sind, weiß man nicht.“

