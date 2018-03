Deniz Yücel gibt erstes Interview in Freiheit - Gegen Freilassung sträubte er sich erst

Deniz Yücel saß ein Jahr im türkischen Gefängnis. Jetzt hat er mit seiner Frau Dilek sein erste Interview in Freiheit gegeben - und erklärt, wie er die Haft und seine Freilassung erlebte.

Mitte Februar wurde der Welt-Korrespondent Deniz Yücel aus türkischer Haft entlassen - nach über einem Jahr in Untersuchungshaft. Noch am selbsten Tag reiste er aus der Türkei aus, seitdem hält er sich mit seiner Frau Dilek an einem unbekannten Ort auf. Obwohl der deutsch-türkische Journalist jetzt frei ist, wird ihm in der Türkei der Prozess gemacht. Ihm drohen wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung bis zu 18 Jahre Haft.

Im Interview erzählt Yücel unter anderem, wie er von seiner Freilassung erfahren hat - nämlich aus dem Fernsehen. In seiner Zelle habe er Nachrichten geschaut, als die Eilmeldung kam: „Deniz Yücel ist frei.“ Yücel: „Ich sah mich um und dachte: Na ja, noch nicht so ganz.“

Mit Art der Freilassung war Yücel erst nicht einverstanden

Tatsächlich hat sich Deniz Yücel anfangs sogar gegen seine Freilassung gesträubt - und zwar, weil er das Land nach Willen der Türkei mit einem Flugzeug der deutschen Regierung verlassen sollte. „Das habe ich abgelehnt“, so Yücel im Interview. „Ich bin kein Angestellter der Bundesregierung und kein deutscher Agent, den man ausfliegt. Nach einem Jahr Haft aus politischen Gründen wollte ich nicht als Spielball benutzt werden.“

Yücel verließ die Türkei dann auch nicht in einer Regierungsmaschine - stattdessen hatte sein Arbeitgeber Welt eine Privatmaschine für ihn gechartert. „Aber ich wollte noch einmal in meine Wohnung, unsere Katze holen. Und das Video aufnehmen, in dem ich meine Freilassung kommentiere. Geräuschlos wollte ich nicht gehen“, so der Journalist.

Plötzliche Freilassung sei „beängstigend“

Dass er so plötzlich freigelassen worden sei, sei für ihn auch „beängstigend“ gewesen, so Yücel: „Da hat jemand offensichtlich auf Anweisung der Regierung gehandelt – und zwar nicht nur der Staatsanwalt, der dem Justizministerium unterstellt ist, sondern auch der Richter. Dieses Regime tut nicht einmal mehr so, als gäbe es eine Unabhängigkeit der Justiz.“

Dennoch habe er im Gefängnis nie die Hoffnung verloren, so Yücel: „Im Knast dachte ich immer: Das hier geht vorbei. Ob es ein paar Monate länger oder kürzer dauert, ist nicht egal.“ Die Zeit überstanden habe er, indem er sich nicht den Mund verbieten ließ. „Ich habe Interviews gegeben und einige Texte für meine Zeitung geschrieben.“ Dies sei wie „eine Art vorweggenommene Eigentherapie“ gewesen: „Man hat mir keine Möglichkeit gegeben, mich vor Gericht gegen die Anschuldigungen von Tayyip Erdogan und anderen zu verteidigen. So wurde ich zur größten Laberbacke wo gibt im türkischen Knast.“

Prozess um Deniz Yücel: Anklageschrift nur drei Seiten lang

Das Gericht hatte Yücels Freilassung angeordnet. Zugleich hatte das Gericht nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft angenommen. Darin wird Yücel Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Anadolu hatte gemeldet, Yücel drohten bis zu 18 Jahre Haft.

Yücel und die Bundesregierung hatten wegen der langen U-Haft mit zunehmender Vehemenz die Vorlage einer Anklageschrift gefordert. Die Anklageschrift, die der dpa vorliegt, entspricht in weiten Teilen dem richterlichen Beschluss zur Untersuchungshaft vom 27. Februar 2017. Sie trägt das Datum vom 13. Februar und ist mir nur drei Seiten Umfang ungewöhnlich kurz. Zum Vergleich: Die Anklageschrift gegen den inhaftierten früheren Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtas, umfasst mehr als 600 Seiten.

Als Beweise gegen Yücel führt die Staatsanwaltschaft nach rund einjährigen Ermittlungen im Wesentlichen acht Artikel des Korrespondenten an. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte im vergangenen April gesagt, Yücel sei „ein richtiger Agent und Terrorist“ gewesen. Dazu liege „Bildmaterial und das alles vor“.

dpa/smu