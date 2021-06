Deutsches Nachbarland will Asylzentren im Ausland errichten - EU-Kommission reagiert empört

Domino-Effekt droht

+ © Carsten Rehder/dpa Asylunterkünfte in Dänemark: Das Land will Anträge künftig in Drittländern bearbeiten - das wäre ein Verstoß gegen geltendes EU-Recht. © Carsten Rehder/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Dänemark will Asylanträge künftig im Ausland behandeln. Dafür sollen Unterkünfte in Drittländern errichtet werden. Die EU kritisiert die Pläne scharf.

München/Brüssel - Das dänische Parlament hat am Donnerstag ein umstrittenes Gesetz verabschiedet. Dänemark* will Asylzentren in anderen Ländern errichten. Laut der dänischen Agentur Ritzau hat das eine Mehrheit im Parlament nun möglich gemacht.

Dänemark verabschiedet umstrittenes Asyl-Gesetz: Bewerber sollen in Drittländer geflogen werden

Asylbewerber können somit in Drittländer geflogen werden. Dort sollen sie dann warten, dass ihr Antrag in Dänemark behandelt wird. Selbst anerkannte Asylbewerber sind vom neuen Gesetz wohl stark betroffen. Auch sie können nur noch schwerlich auf eine Zukunft ein Dänemark hoffen. Das neue System sieht vor, dass sie im Drittland bleiben oder in Flüchtlingslager der Vereinten Nationen verlegt werden.

Den Vorschlag zum neuen Gesetz hatten die regierenden Sozialdemokraten um Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gemacht. Die liberale Partei Venstre half mit, dass er jetzt verabschiedet wurde.

Verhandlungen mit Ländern in Afrika: Flüchtlingspolitik in Dänemark erregt massive Kritik

Der dänische Kurs war ohnehin bereits umstritten. Wie die Zeitung Jyllands Posten berichtet, hatte die Regierung bislang mit Ägypten, Äthiopien, Ruanda und Tunesien verhandelt. Dort sollten Auffanglager eingerichtet werden. Konkrete Absprachen sind zwar noch nicht getroffen worden, die Partei Vestre hatte aber bereits durchgesetzt, dass das Parlament entsprechende Verträge gutheißen müsste.

Dänemark Projekt stößt auf massive Kritik vonseiten der EU-Kommission*. Sie macht deutlich, dass die Pläne des Landes nicht ohne Weiteres akzeptiert werden. „Wir teilen die Bedenken des Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen - sowohl hinsichtlich der Vereinbarkeit des Textes mit internationalen Verpflichtungen Dänemarks als auch hinsichtlich der Gefahr, dass die Grundlagen des internationalen Schutzsystems für Flüchtlinge untergraben werden“, stellt ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur klar.

Asyl-Anträge im Ausland behandeln? Dänemark würde wohl gegen EU-Regeln verstoßen

Die Europäische Union behält sich rechtliche Schritte gegen Dänemark vor. Die externe Bearbeitung von Asylanträge stoße auf grundsätzliche Frage und sei nach bestehenden EU-Regeln so nicht zulässig.

„Eine Verlegung des Asylverfahrens und des Schutzes von Flüchtlingen in ein anderes Land außerhalb Europas ist keine verantwortungsvolle und nachhaltige Lösung - und widerspräche auch den Grundsätzen, auf denen die internationale Flüchtlingszusammenarbeit beruht“, kritisierte das Flüchtlingshilfswerk der UN bereits im Vorfeld. Dänemark könne einen Domino-Effekt auslösen, mahnte Henrik Nordentoft, Vertreter der nordischen und baltischen Ländern. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.