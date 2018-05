Dänische Ministerin: Muslime sollen im Ramadan-Monat „Urlaub nehmen“

Die dänische Integrationsministerin Inger Støjberg fordert Muslime auf, während des Ramadan Urlaub zu nehmen. Das Fasten könne die Sicherheit der Gesellschaft beeinflussen.

Kopenhagen - Mit ihrer Aufforderung an Muslime, im Ramadan Urlaub zu nehmen, hat die dänische Integrationsministerin Inger Støjberg für Empörung gesorgt. Man könne keine 18 Stunden fasten und zugleich beispielsweise sicher einen Bus fahren, hatte die liberale Politikerin in einem Kommentar in der dänischen Zeitung „BT“ geschrieben. Am Dienstag widersprachen Linienbus-Betreiber, ein Partei-Kollege Støjbergs forderte, Politiker sollten sich darauf konzentrieren, „zuerst die wirklichen Probleme zu lösen“.

Einhaltung des Ramadan habe „Konsequenzen für die Gesellschaft“

Støjberg, die für ihren harten Kurs gegen Einwanderer bekannt ist, hatte am Pfingstmontag geschrieben: „Ich glaube ganz ehrlich, dass man als Muslim in einer modernen Gesellschaft wie der dänischen überlegen sollte, welche Konsequenzen es für die Gesellschaft hat, wenn man den Ramadan einhält.“ Das könne Sicherheit und Produktivität beeinflussen. „Ich will den dänischen Muslimen nicht die Möglichkeit nehmen, ihre Religion und deren Feste zu leben, aber ich will sie dazu auffordern, im Ramadan-Monat Urlaub zu nehmen“, schrieb die Ministerin.

Nach Angaben der Busfahrergewerkschaft 3F schafft der Ramadan allerdings überhaupt keine Probleme. „Es ist vielmehr ein Problem, dass die Integrationsministerin hier versucht, ein Problem zu schaffen“, sagte ein Sprecher der Zeitung „Berlingske“ und stellte klar: „Die Busse fahren sicher. Auch während des Ramadan. Das kann ich garantieren.“ Auch Linienbus-Betreiber Arriva betonte, wegen eines fastenden Fahrers habe es noch keinen Unfall gegeben.

dpa