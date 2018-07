“CSU wird zur Orban-Partei“ - Grünen-Vorsitzender erhebt schwere Vorwürfe bei Maybrit Illner 

Wie gut ist der Kompromiss im Asylstreit? Bei Maybrit Illner wurde das Regierungschaos der vergangenen Tage um das Thema Asyl diskutiert. Dabei wurden schwere Vorwürfe erhoben - insbesondere gegen die CSU.

Berlin - Nach den spektakulären Verhandlungen im Asylstreit fragte ZDF-Talkmasterin Maybrit Illner am Donnerstagabend, wie gut der Kompromiss in der Migrationsfrage wirklich ist und wie lange der Frieden in der Regierung überhaupt halten kann?

Insbesondere der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, nahm bei den Fragen von Illner kein Blatt vor den Mund und erhob schwere Vorwürfe gegenüber der CSU. Der Gewinner der Asyldebatte ist seiner Meinung nach Alexander Dobrindt, der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Er habe seine rechte Agenda durchsetzen können, ohne dabei sein Gesicht zu verlieren. Nur Horst Seehofer nehme nun keiner mehr ernst, behauptete Habeck. „Dobrindt will die CSU zu einer Orban-Partei machen“, warf der Grünen-Politiker Dobrindt eine Annäherung an den umstrittenen ungarischen Regierungschef vor.

+ Robert Habeck in der Talkshow von Maybrit Illner. © Screenshot ZDF

Auch SPD-Politikerin Manuela Schwesig ging hart mit Seehofer, Dobrindt und Söder ins Gericht. Dass die „Machos der CSU“ ein ganzes Land in Geiselhaft nahmen, das sei unverantwortlich, so die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

CSU-Politikerin Dorothee Bär hingegen beharrte darauf, dass man aus den Fehlern der Asylkrise von 2015 lernen müsse. Sie sieht den Streit der vergangenen Tage als gerechtfertigt, weil so die klare Linie einer verschäften Asylpolitik, die ein Wahlversprechen dargestellt hat, eingehalten werden konnte.

