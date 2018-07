 „Ois Guade“: CSU sendet Geburtstagsgrüße an Seehofer - doch die Idee geht nach hinten los

Die CSU hat ihrem Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer auf Twitter zu seinem Geburtstag gratuliert. Doch die Beglückwünschung ging ganz schön nach hinten los.

München - An Horst Seehofer (CSU) wird derzeit kein gutes Haar gelassen. Der Bundesinnenminister steht aufgrund seines Verhaltens im Asylstreit mit Angela Merkel in der Kritik - insbesondere von FDP, Linke und SPD. Seine eigene Partei wollte offensichtlich gegen diese Negativ-Welle angehen und dem 69-Jährigen zu seinem heutigen Geburtstag alles Gute wünschen. Doch die Idee ging nach hinten los.

Auf die Geburtstagsgrüße der CSU an ihren Parteichef auf Twitter folgte ein regelrechter Shitstorm. Unter dem Bild von Seehofer, auf dem der bayerische Glückwunsch „Ois Guade“ also „Alles Gute“ steht, kommentieren die Nutzer zynisch das Verhalten und die Aussagen des Innenministers im Asylstreit. Der Bayerische Glückwunsch kam nicht bei allen gut an.

Und ich dachte gute Integration ließe sich daran festmachen, ob im engsten Kreis Deutsch gesprochen wird? — Ragnar Weilandt (@RagnarWeilandt) 4. Juli 2018

Anstatt sich selbst zu beschenken, wäre ein Geschenk an das Volk lobenswert. Wie wäre ein Rücktritt? #Seehofer — Robin (@ReibyDE) 4. Juli 2018

Ganz klar! Zeit für den Ruhestand! Loslassen können ist eine der höchsten Tugenden! — Jan May (@jan_may_berlin) 4. Juli 2018

Auch im Bundestag muss Seehofer am Geburtstag viel einstecken

Auch im Bundestag musste sich Horst Seehofer an seinem Ehrentag einiges anhören. Politiker der anderen Parteien griffen ihn persönlich an. Allen vorweg FDP-Vorsitzender Christian Lindner. Er kritisierte laut Bild-Zeitung, dass der 69-Jährige nicht nur in der Lage sei, die Unionsfraktion zu spalten, sondern auch die gesamte Regierung in Gefahr zu bringen. „Die eigenen Freunde fürchten den Rücktritt nicht mehr - sie ersehnen ihn“, sagte Lindner im Bundestag.

Lindner: Seehofer ist Verlierer im Asylstreit

Lindner sieht Innenminister Horst Seehofer als klaren Verlierer im Asylstreit. „Ich glaube, im Bundeskanzleramt biegen die sich vor Lachen, Herr Seehofer“, ergänzte Lindner. Der unionsinterne Kompromiss setze Absprachen mit anderen EU-Staaten zur Rücknahme von Migranten voraus, die Seehofer nun aushandeln müsse, obwohl dies zuvor Merkel schon nicht gelungen sei.

Linken Fraktionschef Dietmar Bartsch fand ebenfalls klare Worte. Dass Seehofer an seinem 69. Geburtstag überhaupt noch im Bundestag sitze, sei ein Geschenk an ihn. Aber: „An ihrem 70. Geburtstag werden sie hier nicht mehr als Innenminister sitzen“, prophezeite Bartsch. Auch SPD-Chefin Andrea Nahles stichelte gegen Seehofer: Man bräuchte keine Masterpläne, sondern gutes Handwerk, sagte Nahles.

SPD: Transitzentren stoßen beim linken Flügel auf Ablehnung

Die SPD ist sich im Asylstreit laut Bild-Zeitung noch unsicher, ob sie der Kompromisslösung mit der Einrichtung der sogenannten Transitzentren zustimmen wird. Beim linken Flügel der Partei stößt der Vorschlag auf Ablehnung. Die Führung der Partei geht aber davon aus, dass dem Vorschlag zugestimmt wird, wenn eine rechtlich saubere Umsetzung garantiert wird.

Horst Seehofer wird am Donnerstag nach Österreich reisen und mit Kanzler Sebastian Kurz über eine Lösung beraten. Unterdessen wird Österreich bald befristete Grenzkontrollen einführen.

