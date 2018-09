„Jammern hilft nicht“: CSU-Parteitag mit Seehofer und Söder

Nach den Umfragepleiten der CSU vor der Landtagswahl in Bayern hat Horst Seehofer seine Partei zum Kämpfen aufgerufen. Einen Grundstein könnte dazu der Parteitag sein. Der News-Ticker.

Die CSU kassiert eine Umfrage-Klatsche nach der anderen und vermag es nicht sich aus diesem Tief zu befreien. Der Parteitag soll der Wendepunkt im Wahlkampf von Ministerpräsident Söder sein.

In einem Interview hat Horst Seehofer* bereits klar gestellt, dass man nun kämpfen müsse.

Söder attackiert AfD und Linke.

>>>Aktualisieren<<<

14.11 Uhr:

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt angesichts neuer Umfragen vor instabilen politischen Verhältnissen im Freistaat. Erkenntnissen der Demoskopen zufolge könnten nach der Landtagswahl in einem Monat bis zu sieben Parteien im bayerischen Landtag vertreten sein. Wenn das tatsächlich so käme, wäre Bayern auf dem Weg in die Instabilität, warnte Söder am Donnerstag im Münchner Presseclub.

„Ein Parlament, in dem Kommunisten und Rechtsextreme vertreten sind, in dem alles sich zerfasert und zersplittert, ist eigentlich nicht der Beitrag zu Stabilität, den Bayern braucht“, sagte er mit Blick auf Linke und die AfD. Eine solche Zersplitterung würde das Land massiv schwächen, sagte der CSU-Politiker und betonte: „Wir wollen ein stabiles Bayern und keine instabile Demokratie.“ Das werde auch eine Kernbotschaft des CSU-Parteitags am Samstag sein.

14.01 Uhr: Ein Monat ist es nur noch bis zur bayerischen Landtagswahl - und die CSU steckt im Umfragetief. Parteichef Seehofer, den in der CSU viele für die schlechten Umfragewerte mindestens mitverantwortlich machen, will seine Partei antreiben - und hat die Hoffnung nicht aufgegeben. CSU-Chef Horst Seehofer ruft seine Partei zum Kämpfen auf. „Jammern hilft nicht weiter“, sagt der 69-Jährige in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

14.00 Uhr:

Herzlich Willkommen zu unserem News-Ticker zum CSU-Parteitag.

Bittere Umfragen vor CSU-Parteitag: Viele Hiobsbotschaften für Söder und Seehofer

Die Hiobsbotschaften für Markus Söder und die CSU kommen inzwischen täglich: 35,8 Prozent am Montag, 36 Prozent am Dienstag - und am Mittwoch nun das: nur noch 35 Prozent im neuen „Bayerntrend“ des Bayerischen Rundfunks. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, wäre nicht nur die absolute Mehrheit weg. Die CSU müsste sich trotz ihrer Dauerwarnung vor „Berliner Verhältnissen“ in einem Landtag mit bis zu sieben Parteien womöglich sogar zwei Koalitionspartner suchen - oder eben doch mit den Grünen koalieren.

„Natürlich sind wir nicht zufrieden“, räumt Söder ein - was soll er auch anderes sagen. Er gibt aber auch die Marschrichtung für die verbleibenden vier Wochen vor der Wahl vor: Das müsse jetzt „Ansporn und Weckruf für alle“ sein. Fast die Hälfte der Wähler sei noch unentschlossen. „Daher gilt es um jede Stimme zu kämpfen.“

Fakt aber ist: Die Ausgangslage für die CSU könnte einen Monat vor der Wahl kaum schlimmer sein. Denn es sind ja nicht nur die Werte für die Partei, die die Christsozialen beunruhigen müssen. Auch die Zustimmungswerte für Söder persönlich und die Zufriedenheitswerte mit der Staatsregierung sind im Keller: Nur 42 Prozent der Bayern halten Söder der neuen Umfrage zufolge für einen guten Ministerpräsidenten - 44 Prozent dagegen sagen, er sei kein guter Regierungschef. Zum Vergleich: Mit Günther Beckstein, mit dem die CSU 2008 die absolute Mehrheit schon einmal verlor, waren damals noch 55 Prozent zufrieden.

Vor Parteitag der CSU: Jeder zweite mit der Regierung unzufrieden

Und: Mit der Staatsregierung ist mehr als jeder Zweite (52 Prozent) unzufrieden, in einer Sat.1-Umfrage am Dienstag waren es sogar 55 Prozent. Das hat es so in jüngerer Zeit noch nicht gegeben. In Schockstarre verfällt die Partei angesichts der Umfragewerte aber offenbar nicht. „Es setzt eher so eine Art Trotzreaktion ein“, sagt ein Vorstandsmitglied. „Nach dem Motto: Jetzt kann's nur noch besser werden.“ In der Parteispitze hoffen sie inzwischen auch darauf, dass die miesen Umfragewerte am Ende die eigenen Anhänger mobilisieren.

Und die schlechten Werte für Söder? „Er hat eine Image-Altlast, die er aus der Vergangenheit mit sich herumschleppt“, sagt ein CSU-Vorstand. Söder sei eben früher als Hardliner aufgefallen, und dieses Image werde man so schnell nicht los. Zudem habe er den Fehler gemacht, sich im Frühsommer noch einmal in den Asylstreit mit der Union einzumischen. „Da hätte er eher den Landesvater geben sollen.“

Mangelnden Einsatz kann Söder indes niemand vorwerfen. Und selbst seine innerparteilichen Kritiker honorieren, mit welcher Energie der Ministerpräsident ein Feld nach dem anderen beackert: Familiengeld, Pflegegeld, Grenzpolizei - und doch punktet die CSU am Ende nicht, auch wenn Söder seit Amtsantritt mit dem Füllhorn durchs Land zieht.

Söder und Seehofer wollen auch am CSU-Parteitag gemeinsam Kämpfen

Woran also liegt's? So richtig kann das in der CSU niemand erklären - außer dass es wohl eine Summe von Problemen und Baustellen sei: die AfD, die der CSU Wähler abspenstig macht; der Wunsch vieler Bayern nach einer Koalitions- statt einer Alleinregierung; und die Rolle von Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer, dessen viel kritisiertes Agieren in Berlin auch immer bei der CSU einzahlt. Das geht ja längst so weit, dass viele CSU-Politiker in München Seehofer hauptverantwortlich für die miserablen CSU-Umfragewerte machen.

Öffentlich aber will diese Debatte derzeit (noch) keiner führen. Nach außen müht sich die CSU - wie immer, wenn es ernst wird - um größtmögliche Geschlossenheit. Auch auf einem Parteitag am Samstag in München wollen Söder, Seehofer & Co. gemeinsam zum Kampf blasen.

Aber was, wenn der CSU-Balken am Wahlsonntag am Ende tatsächlich bei 35 Prozent stehen bleibt oder sogar noch darunter? „Eines ist klar: Söder sitzt fest im Sattel“, heißt es schon vorsorglich im CSU-Vorstand. Die Debatte über Seehofers Zukunft dürfte dann am 14. Oktober spätestens um 18.01 Uhr beginnen.

Auch diese Themen könnten Sie interessieren:

Krisengipfel mit Merkel und Seehofer: Nahles soll Entlassung Maaßens verlangen

Seehofer beginnt Rede mit Asyl-Paukenschlag - und blockt Nachfrage knallhart ab

Erdogan greift türkische Zentralbank an - die trotzt ihm und erhöht die Zinsen dennoch

„Bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen“: Chemnitz-Opfer schockieren mit Details in ZDF-Sendung

Tagesthemen-Kommentator rechnet mit Merkel & Co. ab - und endet mit einer Warnung an die Kanzlerin

Zoff um Hambacher Forst eskaliert: Polizei holt ersten Aktivisten von Plattform

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Bayern: Ab wann ist er online?*

Landtagswahl 2018 in Hessen: Die wichtigsten Fakten im Überblick*

Beatrix von Storch in München: Hitlergruß-Anschuldigung gegen AfD-Landtagskandidaten*

*merkur.de gehört zum bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk