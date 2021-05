CSU-Konferenz zur Bundestagswahl im Ticker: Wie reagiert Markus Söder auf Armin Laschet?

Alle Entwicklungen und Infos

Die CSU berät in einer digitalen Konferenz zum neuen Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021. Armin Laschet und Markus Söder richten Grußworte an die Delegierten. Der News-Ticker.

München - Markus Söder will nach eigenem Bekunden bayerische Akzente setzen vor und bei der Bundestagswahl 2021.

Aus diesem Anlass kommt die CSU ab Donnerstag, 20. Mai, in einer digitalen Konferenzreihe zusammen, um die Inhalte der bajuwarischen Inspirationen für die Union festzuzurren. Es ist auch eine Botschaft an Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU), dass es ohne Bayern nicht geht. Schließlich gilt der Südosten der Republik als Hochburg für die konservativen Schwesterparteien.

CSU-Konferenz zur Bundestagswahl 2021: Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) treffen aufeinander

Und so kommt es zum ersten gemeinsame Auftritt von Markus Söder und Armin Laschet seit dem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur - nur virtuell, aber öffentlich. Den Auftakt machen Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Dann folgt ein Grußwort Laschets, der dafür live zugeschaltet wird, wie die CSU an diesem Dienstag in München mitteilte. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ darüber berichtet.

Die virtuelle Programmkonferenz, die unter anderem auf den Social-Media-Kanälen der CSU mitverfolgt werden kann, steht unter dem Motto „Deutschland stark machen“. Die Konferenz bilde den Auftakt zur Beteiligung der Mitglieder an der Programmarbeit in der CSU. Im Juni wollen die Unionsparteien ein gemeinsames Wahlprogramm vorlegen.

CSU-Konferenz zur Bundestagswahl 2021: Grußworte von Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU)

CSU-Generalsekretär Markus Blume bezeichnete den Auftritt von Laschet vor den CSU-Mitgliedern gegenüber dem „Spiegel“ als „starkes Signal“ der beiden Parteien. „Niemand sollte an der Geschlossenheit und der Entschlossenheit der Union in diesem Wahlkampf zweifeln.“ Laschet hatte die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten von CDU und CSU für die Bundestagswahl im Herbst erst nach langem Ringen gegen Widersacher Söder für sich entschieden. Wie reagieren beide auf den jeweils anderen? Wie politisch pikant sind die jeweiligen Grußworte?

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur CSU-Konferenz zur Bundestagswahl hier im News-Ticker. (pm)