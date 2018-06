CSU-Generalsekretär wird zum Asyl-Zoff interviewt - über einen Satz müssen die Journalisten lachen

CSU-Generalsekretär Markus Blume gab eine Pressekonferenz zum aktuellen Stand beim Asyl-Krach der Union - ein Twitter-Video zeigt, wie die Journalisten über einen Satz lachen mussten.

Berlin - Der erbitterte Asylstreit innerhalb der Union erreicht langsam aber sicher seinen Höhepunkt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert ein rasches Handeln der Kanzlerin und setzt Angela Merkel unter Druck.

Auch Horst Seehofer kündigte bereits einen Alleingang an, sollte es keine Einigung in der Frage um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze geben. So wolle er notfalls per Ministerentscheid handeln und dazu am Montag den Auftrag des CSU-Vorstandes einholen.

„Es geht nicht darum, wann irgendwo gewählt wird ...“ Das brachte die Journalisten zum Lachen

Als am Donnerstagnachmittqag CSU-Generalsekretär Markus Blume vor die wartenden Pressevertreter trat und zu der Angelegenheit Stellung bezog, schafften es einige Journalisten nicht, sich bei einer Aussage Blumes das Lachen zu verkneifen.

„Die Sache ist für die CSU deshalb entscheidend, weil es ein Frage zu der Zukunft des Landes ist“, erklärte Blume. Es gehe um eine „historische Weichenstellung“, die man hier zu treffen habe und das sei der Grund, warum man es sich nicht so leicht mache.

CSU-Generalsekretär erklärt, es gehe nicht um die Wahl in Bayern - und wird ausgelacht. #Asylstreit pic.twitter.com/btNPUpJfJQ — Lennart Pfahler (@LennartPfahler) 14. Juni 2018

Und weiter: „Es geht nicht darum, wann irgendwo gewählt wird, sondern es geht darum, dass die Probleme langfristig gelöst werden“, sagte Blume. Auf dem Twitter-Video sind daraufhin Lacher zu hören. Denn die Meinung vieler anwesenden Vertreter der Presse dürfte sein: Der CSU gehe es in diesem Streit vorrangig um die Wahl in Bayern, die im Oktober stattfindet. Laut Umfragen wird es für die CSU mit der angestrebten absoluten Mehrheit jedoch schwierig.

