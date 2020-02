Kanzlerkandidatur: „Nicht ohne die CSU“ - Söder will in der CDU-Krise mitreden 

Der CSU-Vorstand will sich am Montag mit der Führungskrise in der CDU auseinandersetzen. Vor allem, weil die CSU in Sachen Kanzlerkandidat durchaus ein Wörtchen mitreden möchte.

Der CSU-Vorstand will sich auf seiner Sitzung am Montag auch mit dem CDU-Debakel auseinander.

Markus Söder (CSU) fordert eine klare Abgrenzung gegen rechts - aber auch gegen die Linke.

Ohne die CSU, das macht Söder deutlich, könne die Union aber keinen Kanzlerkandidaten/Fraktionsvorsitz stellen. Für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt.

München - In der CSU-Vorstandssitzung am Montag soll auch über die Nachfolge der Kanzlerkandidatur* der Union beraten werden. Seit die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer angekündigt hat*, selbst nicht als Kanzlerkandidat antreten zu wollen, ist der Machtkampf in der Union eröffnet. Und nicht nur das. In der CDU gilt traditionell, dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in Personalunion vertreten sind. Das betonte auch Kramp-Karrenbauer in ihrer Erklärung zum Verzicht auf die Kanzlerkandidatur und machte damit indirekt auch ihren Rücktritt als CDU-Chefin absehbar. An diesen Grundfesten rüttelte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Abend vor der Vorstandssitzung der CSU.

Debakel in der Union: CSU-Vorstandssitzung setzt sich mit der Kanzlerfrage auseinander

Am Sonntagabend in der ARD-Talkshow „Anne Will“ hatte sich Söder offenbar warm geredet, für die Sitzung am Montagmorgen. Und sein Standpunkt scheint klar: Man solle mit dem Merkel-Kurs nicht brechen. Auch sei es kein Naturgesetz, dass der CDU-Kanzlerkandidat auch den CDU-Vorsitz innehaben müsse. Indirekt hat sich Söder damit auch gegen Herausforderer Friedrich Merz ausgesprochen, der nicht nur für sein persönlich schwieriges Verhältnis zur Kanzlerin bekannt ist. Was den Kanzlerkandidaten der Union angeht, machte Söder klar: Die Entscheidung fällt „nicht ohne die CSU“ - und bricht damit konkret mit der Forderung von Kramp-Karrenbauer.

Vor der Sitzung stellte sich Söder der Presse. „Die Grund-strategische Frage ist eine klare Abgrenzung gegen Rechts“, sagte Söder vor der Sitzung. Damit könnte er sich nicht nur gegen die AfD, sondern auch gegen die unionsinterne Gruppierung der Werteunion* abgrenzen wollen.

Auch Söder stimmt jetzt aber in den Tenor der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit ein und schiebt die Abgrenzung gegen links mit ein - dem Vernehmen nach die Partei die Linke.

Unser Vorsitzender @Markus_Soeder bei #annewill: „Jemand der Kanzlerkandidat werden will, muss ganz klar machen, dass es überhaupt keine Zusammenarbeit mit der @AfD geben kann. Eine AfD muss man bekämpfen.“ https://t.co/tnToh9y2JK — CSU (@CSU) February 16, 2020

.@Markus_Soeder: „Teil der @dieLinke werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Sofern die Linke das nicht geklärt hat, ist das keine Partei mit der eine CDU zusammenarbeiten wird.“

#AnneWill — CSU (@CSU) February 16, 2020

Für das Dilemma in Thüringen hat Söder auch auf Nachfrage dann aber keine Lösung. Die grundsätzliche Abgrenzung gegen die Linke könnte die Union dauerhaft in Bedrängnis bringen, vor allem in Thüringen, wo die Bürger nach der desaströsen Ministerpräsidentenwahl jetzt ganz anders abstimmen würden.

CDU/CSU: In Bayern will Markus Söder über die aktuelle Situation in der Union beraten

Deutlich formuliert Markus Söder aber noch einmal, dass alle Entscheidungen in der CDU, die über die reine Frage des Vorsitzenden hinaus, nur mit Einbindung der CSU getroffen werden könne. Heißt: Egal, wer den CDU-Vorsitz erobert - die CSU wird beim Kanzlerkandidat der Union laut mitreden wollen.

Söder selbst gilt auch als ein möglicher Kanzlerkandidat. Der bayerische Ministerpräsident hat sich diesbezüglich bisher aber sehr bedeckt gehalten und vielmehr seinen Heimatbezug betont. Erste Umfragen lassen auch vermuten, dass ihm - zumindest aktuell - deutschlandweit die Mehrheiten fehlen. Während 22 Prozent der Bayern sich für Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen haben, sind es republikweit nur neun Prozent.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © AFP / CHRISTOF STACHE