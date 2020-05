Maybrit Illner (ZDF) fragt: „Pandemie und Protest – kann Corona das Land spalten?“

Proteste gegen die Corona-Maßnahmen mehren sich. Maybrit Illner fragt in ihrem ZDF-Talk: „Pandemie und Protest – kann Corona das Land spalten?“

Zu Gast sind hochkarätige Maßnahmen-Kritiker, wie etwa der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) sowie nüchterne Epidemiologen.

Die Runde wird sich auch die Frage stellen müssen, ob die Spaltung der Gesellschaft neu ist, oder altbekannt.

Berlin - Die umstrittenen Coronavirus*-Demonstrationen werden in Deutschland zahlreicher und größer. Nicht nur in Berlin etwa auch in München und Stuttgart mehren sich die Protestteilnehmer und die Verstöße gegen die Hygieneschutzmaßnahmen. Eine bunte Menge tummelt sich hier - so rufen Maßnahmenkritiker mit speziellen Anliegen, Rechte, Linke und Verschwörungstheoretiker gemeinsam nach Lockerungen. Um die Frage „Pandemie und Protest – kann Corona das Land spalten?“ dreht sich am Donnerstagabend der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“.

„Maybrit Illner“ im ZDF: Spaltet die Coronavirus-Pandemie die deutsche Gesellschaft?

Nicht zuletzt gerieten Demonstranten in die Kritik, weil Demo-Teilnehmer in Berlin Kamerateams der ARD und des ZDF angriffen. Im sächsischen Pirna wurden Polizisten angegriffen. In der bayerischen Landeshauptstadt Berlin wurden Passanten von den Protestlern beschimpft und angehustet. Dennoch plädiert der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für Verständnis. Schließlich gebe es legitime Gründe zu demonstrieren - in der Krise seinen Fragen zu klären. Plakate einiger Demonstranten lassen mit Plakaten wie „Merkel muss weg“ auf eine ältere, bereits vor der Krise bestehende Spaltung schließen.

Aber auch aus der Politik kommen kritische Stimmen, so machte etwa der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer jüngst auf sich aufmerksam*, als der die Kosten der Krise - auch für Kinder - den zu erwarteten Lebensjahren Alter und Schwacher gegenüberstellte. Auch er ist am Donnerstagabend im ZDF bei Illner zu Gast.

Keine leichte Kost, mit der sich die Moderatorin Maybrit Illner unterhalten möchte. Ihre Gastauswahl lässt eine lebhafte Diskussion erwarten:

Christiane Woopen, Vorsitzende des Europäischen Ethikrates

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident Saarland

Nikolaus Blome, Journalist, „Spiegel"-Kolumnist

Boris Palmer (B´90/Grüne) Oberbürgermeister Tübingen

Michael Meyer-Hermann, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung

