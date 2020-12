Corona und Silvester: Gericht in Niedersachsen kippt Feuerwerk-Verbot – folgt Hamburg?

In Hamburg gilt an Silvester: Verkauf und Abbrennen von Feuerwerk ist absolut untersagt. In Niedersachsen wurde das Böllerverbot jetzt von einem Gericht gekippt.

Update vom 18. Dezember 2020, 13.30 Uhr: Hamburg – Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat das in Niedersachsen geltende Böllerverbot vorerst außer Kraft gesetzt*. Laut dem Gericht sei ein solch umfassendes Verbot zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern als Maßnahme des Infektionsschutzes nicht notwendig, berichtet die Kreiszeitung unter Berufung auf die Deutsche-Presse Agentur. In Hamburg hat das Böller-Verbot aktuell noch Bestand. Laut dpa ist der Beschluss des Oberverwaltungsrichts übrigens unanfechtbar. * Kreiszeitung.de und 24hamburg.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Corona in Hamburg: Feuerwerks-Verbot – an Silvester drohen teure Strafen

Update vom 17. Dezember 2020, 08.00 Uhr: Hamburg – Nach dem Bund und Länder sich auf ein generelles Verkaufsverbot von Silvester-Feuerwerk geeinigt hatten, ging Hamburg noch einen Schritt weiter. Anfang der Woche machte Bürgermeister Peter Tschentscher deutlich, dass auch das bloße Abbrennen von Silvesterfeuerwerk und Pyrotechnik in Hamburg verboten werde. Bei Verstößen droht Strafe.

+ In Hamburg gilt in diesem Jahr ein Böllerverbot. (24hamburg.de-Montage) © Axel Heimken/dpa

Nun wurden die zu erwartenden Strafen in den Corona-Bußgeldkatalog aufgenommen worden. Der rechtswidrige Verkauf von Pyrotechnik wird mit einer Geldstrafe in Höhe von 1000 bis 5000 Euro bestraft. Und auch für das Abbrennen von Böllern wurde eine Geldstrafe festgelegt. 150 Euro muss jede Person zahlen, die Feuerwerk zündet oder daran beteiligt war.

Darüber hinaus wurde in einem Statement auf der Webseite der Stadt Hamburg nun auch definiert, welche Feuerwerkskörper unter das Verbot fallen. Unter der Woche war aufgefallen, dass in Supermärkten und Drogerien weiterhin Kleinstfeuerwerk wie beispielsweise Mini-Fontänen oder Brummkreisel angeboten wird. Offiziell von dem Verbot ausgenommen sind: Wunderkerzen bis zu einer Länge von 30 Zentimetern, Tischfeuerwerk und Kleinstfeuerwerk wie z.B. Knallfrösche. Eine abschließende Auflistung, was unter Kleinstfeuerwerk noch zu verstehen ist, gibt es aber nicht.

Hamburg: Corona-Feuerwerks-Verbot an Silvester – was zu Neujahr gilt

Update vom 14. Dezember 2020, 07.50 Uhr: Hamburg – Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher kündigte gestern an, dass in diesem Jahr in Hamburg auch das Abbrennen von Feuerwerk komplett verboten werde. Das bedeutet, auch wer noch Pyrotechnik vom letzten Jahr zu Hause hat, darf sie nicht zünden. Innensenator Andy Grote betone außerdem, dass Verstöße gegen das Verbot konsequent geahndet werden. Auch wenn man sicherlich nicht verhindern könne, dass ein paar Raketen am Himmel zu sehen sein werden. Das könne man von der Polizei nicht erwarten, so Grote.

Die Feuerwerks-Branche sieht sich nach Bekanntwerden des Verbots in ihrer Existenz bedroht. Der Feuerwerk-Hersteller Comet sagte dazu im Interview mit der Deutschen-Presse Agentur: „Dem gesamten Wirtschaftszweig droht nun die Insolvenz“. Und auch die Hamburger Bürger sind teilweise sauer über das Komplett-Verbot. „Ich habe nie gemeckert und bin bei allen Regeln mitgegangen. Aber jetzt reicht es mir. Dass ich auf meinem eigenen Grundstück keine Rakete zünden darf, ist echt schade“, schreibt ein User auf NDR.de. Ein anderer meint: „Was ich auf meinem Grundstück mache, unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen (...), da soll mal einer kommen“.

Corona-Feuerwerk-Verbot in Hamburg – Bund untersagt Verkauf

Update vom 13. Dezember 2020, 11.45 Uhr: In der Konferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde heute ein generelles deutschlandweites Verkaufsverbot von Silvester-Feuerwerk beschlossen. Außerdem soll an Silvester ein An- und Versammlungsverbot gelten. Grund für die Entscheidung sei laut Ministerpräsident Markus Söder die besonders hohe Verletzungsgefahr durch Feuerwerkskörper, sowie die Infektionsgefahr beim „gemeinsamen“ Böllern.

Corona-Feuerwerk-Verbot in Hamburg – wo Böllern jetzt untersagt ist

Update vom 07. November, 11.02 Uhr: Das Verbot für Feuerwerk an Silvester an bestimmten Orten in Hamburg wird weiter ausgeweitet. Neben dem Jungfernstieg und den Landungsbrücken gehören nun auch die Reeperbahn, die Binnenalster, der Rathausmarkt und der Alma-Wartenberg-Platz zur Böller-Verbotszone. SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf fordert darüber hinaus weitere Verbotszonen für Hamburg. In einem Interview mit NDR 90,3 sagte er: „Wir wollen zwei bis drei weitere Straßen und Plätze prüfen lassen - vielleicht den Altonaer Balkon oder die Krugkoppelbrücke an der Alster.“

Coronavirus und Silvester: Feuerwerk in Hamburg an diesen Orten verboten

Update vom 27. November, 16.29 Uhr: Das Feuerwerk-Verbot zu Silvester wird in der Corona-Krise in Hamburg ausgeweitet. Das kündigte der erste Bürgermeister Peter Tschentscher am Freitag im Anschluss an die Senatssitzung an. Welche Bereiche in der Hansestadt neben den bereits zuvor beschlossenen Landungsbrücken und Jungfernsteig noch hinzukommen, werde noch beschlossen, so Tschentscher.

Corona in Hamburg: Silvester ohne Feuerwerk? Heute wird entschieden – zwei Orte sind bereits klar

Erstmeldung vom 26. November, 10.12 Uhr:

Hamburg — Nach den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder im Rahmen des Corona-Gipfels am zurückliegenden Mittwoch ist klar: Der aktuelle Teil-Lockdown in Deutschland wird verlängert. Das gilt damit logischer Weise auch für Hamburg, wo Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) einen wichtigen Apell an die Bevölkerung richtete. In der Hansestadt wird der Senat am heutigen Donnerstag sowie am Freitag für die Beratung über weitere konkrete Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zusammenkommen.

Dabei unter anderem auch auf der Tagesordnung: die auch in der Bevölkerung heiß diskutierte Frage, ob es in diesem Jahr am 31. Dezember ein generelles Feuerwerk-Verbot geben wird oder nicht. Noch ist dies nicht der Fall — sicher ist allerdings, dass es an zwei Orten in Hamburg definitiv verboten sein wird, zum Jahreswechsel zu böllern.

Coronavirus: An zwei Plätzen in Hamburg sind Feuerwerk und Böller verboten

Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit Bezug auf eine Aussage von Bürgermeister Peter Tschentscher meldet, soll es an beliebten, belebten und engen Orten in der Hansestadt ein Böller- und Feuerwerk-Verbot geben. Im Zuge dessen wird es sowohl an den Landungsbrücken als auch auf dem Jungfernstieg untersagt sein, den Jahreswechsel wie gewohnt zu verbringen, wie Tschentscher auf einer Pressekonferenz am Mittwoch im Rathaus erklärte.

In der vorangegangenen siebenstündigen Konferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den einzelnen Länderchefs wurde nur eine Empfehlung ausgesprochen, dass es in diesem Jahr durch Corona bedingt sinnvoll sei, auf Feuerwerk und Böller zu verzichten. Dies verkündete auch Tschentscher ebenfalls im Rahmen seiner Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Corona-Gipfels: „Es wird dringend empfohlen, auf Feuerwerk zu verzichten“, so der Bürgermeister der Hansestadt.

Corona: Hamburg plant weitere Verbotszonen — Tschentscher empfiehlt Verzicht auf Feuerwerk

+ An den Landungsbrücken ist das Böllern dieses Jahr wegen Corona untersagt (24hamburg.de-Montage) © Axel Heimken/dpa/picture alliance

Bundeskanzlerin Merkel hatte im Vorfeld der Sitzung erklärt, Silvester würde kompliziert werden. Der Hintergrund: Der Bund kann ein Feuerwerk-Verbot nicht vorgeben, es liegt im Ermessen der einzelnen Bundesländer, wie sie in diesem Punkt verfahren. Laut des „Hamburger Abendblatts“ (hinter Paywall) soll es dabei unter den Ministerpräsidenten beim Corona-Gipfel unterschiedliche Ansichten und Meinungen gegeben haben: Die von der SPD geführten Regierungen seien für ein generelles Verbot, während die CDU-Länder eine Einschränkung auf belebte Plätze befürworten. Wie das „Abendblatt“ (hinter Paywall) berichtet, wird es kein Verkaufsverbot für Feuerwerk in Hamburg geben, die Stadt bereite aber neben dem Jungfernstieg und den Landungsbrücken weitere Verbotszonen vor.

Der Denkansatz, der sich hinter möglichen weiteren Verboten auch in Hamburg versteckt, dürfte klar sein: wo nicht geböllert werden kann, kommen weniger Leute zusammen. Es bilden sich weniger Menschenansammlungen, die in Zeiten von Corona so wichtigen Abstände können besser eingehalten werden.

Zudem dürfte eine geringere Zahl an Gruppenbildungen, bei denen Alkohol konsumiert würde, auch weniger Arbeit für Einsatz-und Hilfskräfte bedeuten. Hier hatte die Stadt zuletzt Ärzte für das Impfzentrum in den Messehallen gesucht. Auf der Reeperbahn hatte in dieser Woche zusätzlich zu den bisher bekannten Möglichkeiten, sich auf das Coronavirus testen lassen zu können, ein neues Test-Zentrum eröffnet. Der dort eigentlich in jedem Jahr stattfindende „geilste“ Weihnachtsmarkt „Santa Pauli“ wurde kürzlich aufgrund der geltenden Corona-Maßnahmen bereits abgesagt.

