Grenz-Kontrollen in der Corona-Krise: Bundespolizei überrascht zum Muttertag mit einer Sonderregel

Deutschland kontrolliert in der Corona-Krise wieder an seinen Grenzen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will an den deutschen Grenzkontrollen festhalten. Zum Muttertag hat die Bundespolizei allerdings eine Sonderregel veranlasst.

Die innereuropäischen Grenzen sind seit mehreren Wochen dicht.

Aufgrund der Corona - Pandemie hatten mehrere Staaten in kurzen Abständen nur noch nötige Grenzübergänge erlaubt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer will an den Grenzkontrollen weiterhin festhalten. Doch nun regt sich Widerstand - sogar aus der eigenen Partei.

Hier unser Coronavirus-Berichterstattung-Guide*, die Sars-CoV-2-Grund-Fakten*, die Fallzahlen-Karte* für Deutschland* sowie unsere „Corona News"* auf Facebook.

Update vom 10. Mai, 10.07 Uhr: Deutschland hat die strengen Regeln an den Grenzen für einen Tag etwas gelockert. Anlass ist der Muttertag, zu dem man Besuche ermöglichen will. So hat die Bundespolizei nach dpa-Informationen entschieden, dass der Besuch bei der Mutter an diesem Sonntag als triftiger Grund für die Einreise nach Deutschland gilt.

Seit Wochen darf nur einreisen, wer einen wichtigen Grund vorweisen kann. Das sind beispielsweise Lastwagenfahrer, Angehörige medizinischer Berufe oder Berufspendler aus der Grenzregion.

Außerdem gibt es an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Österreich stationäre Grenzkontrollen. „Die bei der Einreisekontrolle dazu gemachten Angaben müssen glaubhaft und überprüfbar sein“, teilte die Bundespolizei am Sonntag auf Nachfrage mit.

Grenz-Debatte: Hofreiter geht Seehofer an - „Endlich einen Plan vorlegen“

Update vom 10. Mai, 8.25 Uhr: Auch aus der Grünen-Fraktion kommt nun Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wegen Deutschlands Grenzkontrollen in der Corona-Pandemie*. Die anhaltenden Schließungen „belasten Familien, Lebenspartnerschaften und Berufstätige in den Grenzregionen genauso wie den Warenfluss im gemeinsamen Binnenmarkt“, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Hofreiter forderte von Seehofer einen Plan zur Grenz-Öffnung. Seehofer müsse „endlich einen Plan für die Grenzregionen vorlegen, der Freizügigkeit und Gesundheitsschutz vereint, damit die Grenzübergänge so bald wie möglich wieder geöffnet werden können“.

Grenz-Debatte nicht nur um Österreich, sondern auch um Frankreich - Auch Laschet macht Druck auf Seehofer

Update, 13.41 Uhr: Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordert inzwischen von Innenminister Horst Seehofer (CSU), die Grenzkontrollen nach Frankreich aufzuheben. Das solle - anders als geplant - schon vor dem 15. Mai stattfinden, wie er der Stuttgarter Zeitung sagte. Mit Blick auf Frankreich erklärte er: „Dort endet der Lockdown am 11. Mai - das wäre ein guter Zeitpunkt, unseren Nachbarn zu signalisieren, dass wir eine gemeinsame europäische Antwort bei der Pandemiebekämpfung anstreben.“

Ein Land, dass seine Grenzen nicht geschlossen hat, ist Schweden. Einige Maßnahmen-Kritiker loben den schwedischen Sonderweg. Doch auch dort zeichnen sich starke wirtschaftliche Schäden ab. Und es bleibt die Frage: Sind die beiden Staaten überhaupt miteinander vergleichbar? Unterdessen zerlegt Barack Obama das Corona-Krisenmanagement von US-Präsident Donald Trump.

Coronavirus an den Grenzen: Abgeordnete fordern länderübergreifend Änderungen

Update, 11.16 Uhr: Zwölf Abgeordnete des Bundestags und der f ranzösischen Nationalversammlung fordern in einem gemeinsamen Aufruf, die Grenzschließungen zwischen Deutschland und Frankreich nicht mehr zu verlängern, wie die AFP berichtet. Die Auswirkungen auf die Bürger seien "mehr als grenzwertig", die Beschränkungen "trennen nun wie ein künstlicher Schnitt, was Jahrzehnte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geschaffen haben." Seit das Virus überall sei, müsse man sich um grenzübergreifende Maßnahmen bemühen.

Am 9. Mai wird der Europatag gefeiert - er erinert an den 9. Mai des Jahrs 1950, als der französische Außenminister Robert Schuman in einer Rede vorschlug, eine Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl zu gründen, die in die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl mündete. Dies bildete den Grundstein der heutigen EU.

Somit wächst der Druck auf Horst Seehofer.

Coronavirus-Grenzkontrollen: Vorsichtige Vorfreude auf Muttertag in Grenzregion

Update vom 09.05., 09.33 Uhr: Wie der BR berichtet, können sich Anwohner an den Grenzübergängen zu Österreich nun auf „vorsichtige Öffnungen der Grenzen“ an Übergängen des Kleinwalsertals in Richtung Allgäu sowie am kleinen deutschen Eck bei Salzburg freuen. Von österreichischer Seite aus sollen die Gesundheitskontrollen am Übergang Allgäu-Kleinwalsertal wegfallen. Für die Übergänge zu Salzburg seien besonders für den Muttertag am 10. Mai „familienorientierte Grenzkontrollen“ geplant.

+ Coronavirus · Grenzübergang Deutschland - Österreich bei Aschau/Kufsteinerland © dpa / Peter Kneffel Der für Bundes- und Europaangelegenheiten zuständige Staatsminister Florian Herrmann (CSU) sagte unterdessen auf Anfrage des BR, dass die Kontrollen weiterhin „notwendig und unerlässlich“ seien und in naher Zukunft nur schrittweise Erleichterungen denkbar seien.

Die Neue Züricher Zeitung (NZZ) kommentiert unterdessen, dass die Grenzschließungen derzeit „mehr Schaden als Nutzen“ anrichten würden - es gäbe keine Beweise dafür, dass geschlossene Grenzen die Ausbreitung des Virus verlangsamen würden, seit es nicht mehr um lokale Infektionsherde gehe. Die Politiker aus den Grenzregionen wissen, wie die Menschen unter „Staus, Passkontrollen und anderen Schikanen“ leiden, schreibt die NZZ, und sie wissen bisweilen sogar von neuen alten Ressentiments zu berichten, die etwa zwischen Deutschen und Franzosen wiederaufleben“.

Coronavirus: Österreich will umgehende Öffnung der Grenzen

Update 12.50 Uhr: Österreich will eine Öffnung der Grenze zu Deutschland - und das offenbar umgehend. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erhöhte am Freitag noch einmal den Druck auf die Bundesregierung: Die Grenzen könnten geöffnet werden, „sobald Deutschland dazu bereit ist“, betonte er in Wien.

Zugleich verschärften Kritiker der Corona-bedingten Grenzschließungen den Druck auf Innenminister Horst Seehofer (CSU). CDU-Fraktionsvize Andreas Jung verwies am Freitag gegenüber AFP auf ein Gutachten des renommierten Konstanzer Europarecht-Professors Daniel Thym, demzufolge eine Fortsetzung der Grenzschließungen "als rechtswidrig einzustufen" sei.

Jung zählt zu den Mitautoren einer Stellungnahme von zwölf CDU-Bundestags- und Europaabgeordneten, die in einem auf den 5. Mai datierten Schreiben an Seehofer die Öffnung der Grenzen zumindest nach Österreich und zur Schweiz hin gefordert hatten. Dieser hatte diese Forderung am Donnerstag allerdings zurückgewiesen (siehe unten).

Auch zehn Wirtschaftskammern rund um den Bodensee in Deutschland, Österreich und der Schweiz verlangen rasche Grenzöffnungen. „Kein Tag, an dem es die gesundheitspolitische Situation erlaubt, zu einer wirtschaftlichen Normalität zurückzukehren, darf jetzt verschenkt werden“, heißt es in einer am Freitag in Konstanz veröffentlichten Erklärung. Die in allen drei Anrainerstaaten zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen seien in der Substanz erfolgreich gewesen, wenn auch um den Preis eines weitgehenden Stillstands des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens.

Coronavirus: Österreich erwägt Öffnung der Grenze

Update vom 8. Mai, 11.30 Uhr: Die Öffnung der Grenze zwischen Deutschland und Österreich rückt nach Überzeugung von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz näher. Die Ansteckungszahlen seien aktuell in Österreich niedriger als in der Bundesrepublik. „Daher gehe ich auch davon aus, dass es zum Öffnen der Grenze zu Deutschland kommen wird noch vor dem Sommer“, sagte Kurz bei einer Videokonferenz mit Vertretern des Gastgewerbes am Freitag in Wien.

Die Regierung sei dazu auch fast täglich im Austausch mit den deutschen Partnern. Eine Grenzöffnung sei aber nicht nur aus touristischer Sicht wichtig, sondern auch für viele Familien, die durch die Grenzkontrollen im Moment getrennt seien. Das Gleiche gelte für Pendler und alle, die aus beruflichen Gründen einfach reisen müssten. EinenÜberblick über die Rechte und Pflichten bei den Grenzbeschränkungen zu Österreich hat Merkur.de* zusammengetragen.

Inmitten der immer lauteren Rufe nach Grenzöffnungen an allen Rändern Deutschlands, plädiert CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bei auf einen gemeinsamen Ansatz in Europa. „Ein einheitliches Vorgehen innerhalb der Europäischen Union wäre das Wichtigste“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Wir haben eine unterschiedliche Situation an den deutschen Grenzen. Wenn ich beispielsweise an die deutsch-polnische Grenze denke, dann wäre es mir wichtig, dass zum Beispiel auch medizinisches Personal aus Polen zur Arbeit nach Deutschland kommen kann.“

Coronavirus: Menschen demonstrieren für Grenzöffnungen

Update 12.50 Uhr: Der Protest gegen die Schließung der EU-Grenzen wird lauter. Für ein sofortiges Ende der deutschen Grenzkontrollen zu Luxemburg und Frankreich und die Wiederöffnung aller Übergänge gehen die Menschen jetzt auf die Straße. Im luxemburgischen Echternach ist am Freitag ab 12 Uhr eine Protestaktion geplant, zu der rund 50 regionale politische Vertreter aus Luxemburg und Deutschland erwartet werden. „Wir wollen damit bekunden, wie schwierig die Situation zurzeit für uns ist: Nicht nur für alle Grenzgänger, sondern auch für die grenzüberschreitende Freundschaft“, sagte eine Sprecherin der Stadt Echternach, die an der Grenze zu Deutschland liegt.

Auch in der Pfalz ist am Freitag ab 12 Uhr eine Aktion geplant: Um gemeinsam ein Zeichen für ein vereintes Europa und die deutsch-französische Freundschaft zu setzen, treffen sich Politiker an der derzeit gesperrten Brücke zwischen dem deutschen Scheibenhardt und dem französischen Scheibenhard.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) plädiert derweil in Sachen Grenzöffnungen für einen Gleichschritt Deutschlands mit seinen Nachbarstaaten. „Der Anfang dieser Grenzkontrollen war, dass in Deutschland die Geschäfte auf waren und im Nachbarland nicht mehr und es dann zu ganz viel Bewegung kam, weil die Leute dann zum Einkaufen über die Grenze gekommen sind“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk. Eine „Überfüllung der Innenstädte“, die dies zur Folge habe, könnten wir aber „gerade nicht gebrauchen“. Grenzkontrollen an den europäischen Binnengrenzen dürften zufolge jedoch „immer nur mit guter Begründung und auf beschränkte Zeit sein“.

Braun warnte zugleich vor zu vielen Lockerungen in Sachen Geselligkeit und Reisen. „Wenn man zurückschaut, kann man sehen, dass genau da die großen Ansteckungsgefahren lauern.“

Coronavirus: Kritik an Seehofers Grenzkontrollen

Ursprungsartikel vom 7. Mai 2020:

Berlin - Wer noch vor wenigen Wochen als Nachbar galt, wird nun mit Zäunen getrennt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) galt in der Corona-Krise als abgetaucht*. Jetzt macht er mit einem Konflikt von sich Reden. Er halte die Kontrollen an den deutschen Grenzen für sinnvoll, hatte er in der vergangenen Woche betont und angekündigt, die Grenzschließung vorerst aufrechterhalten zu wollen. Zwölf Bundestags- und Europaabgeordnete der Union haben den Bundesinnenminister jetzt dazu aufgefordert, die wegen der Corona-Pandemie* angeordneten Kontrollen an den deutschen Grenzen sofort zu beenden. In den vergangenen Wochen wurde bereits argumentiert, dass die Grenzschließungen aufgrund der vergleichbaren Maßnahmen in den EU-Staaten die Grenzkontrollen weitgehend hinfällig seien.

+ Menschen treffen sich an der Deutsch-Schweizer Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen am Bodensee. © dpa / Felix Kästle

„Nach über sieben Wochen muss Schluss sein mit Gitterzäunen und Schlagbäumen im Herzen Europas“, heißt es in der Stellungnahme, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag) darüber berichtet. Die Erklärung ist unter anderem von Ex-Unionsfraktionschef Volker Kauder, Fraktionsvize Andreas Jung (beide CDU) und Daniel Caspary, dem Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament), unterzeichnet.

Coronavirus: EU-Grenzen seit sieben Wochen geschlossen

„Familien werden zerschnitten: Erwachsene Kinder etwa dürfen ihre Eltern nicht sehen, solange diese nicht pflegebedürftig oder krank sind - und Geschwister bleiben auf zwei Seiten des Grenzzauns. Pendler werden fortgesetzt behindert“, beklagen die Parlamentarier. „Deshalb fordern wir jetzt die sofortige Wiedereröffnung aller geschlossenen Grenzübergänge an den Grenzen zur Schweiz, nach Frankreich und nach Luxemburg“, so die Abgeordneten. Spätestens mit dem 15. Mai müssten alle als Notmaßnahmen befristet verhängten Grenzbeschränkungen dann entfallen. „Das kann keinen Tag länger gehen“, mahnen sie.

Die Parlamentarier forderten zugleich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) auf, die Ausnahmegenehmigung für Grenzkontrollen nicht über den 15. Mai hinaus auszudehnen.

Auch der Münchner Merkur kommentiert*: „Dringender wäre aber, dass sich der Bund um seine echte Aufgabe kümmert: ein Konzept für eine vorsichtige, aber europawürdige Grenzpolitik und ein starker Plan für ein Konjunkturpaket nach dieser Krise. Vielleicht mag man sich in Berlin darauf mal fokussieren.“

Coronavirus: Seehofer will EU-Grenzen weiterhin kontrollieren - Kritik kommt aus den eigenen Reihen

Die Kontrollen waren erstmals Mitte März angeordnet und dann verlängert worden, um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verlangsamen. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen seither nur noch aus einem „triftigen Reisegrund“ nach Deutschland kommen. Einreisen dürfen etwa EU-Bürger, die durch Deutschland in ihr Heimatland reisen, oder Lastwagenfahrer. Die Einreise ist zudem auf bestimmte Grenzübergänge beschränkt. Seit dem 10. April müssen sich zudem fast alle Rückkehrer in Deutschland nach einem mehrtägigen Auslandsaufenthalt für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Video: Auch Österreich hat vor Wochen die Grenzen dicht gemacht

