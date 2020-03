Friedrich Merz mit Corona infiziert: „Symptome etwas stärker geworden“

Friedrich Merz hat einen positiven Corona-Testbescheid erhalten. Über Twitter informiert der Kandidat für den CDU-Vorsitz seine Anhängerschaft über seinen Zustand.

Das Coronavirus beschäftigt ganz Deutschland.

Mit Friedrich Merz (64) ist nun ein Spitzenpolitiker an Covid-19 erkrankt.

Hat er womöglich Parteifreunde infiziert?

Update 11.23 Uhr: Der Grünen-Chef Cem Özdemir ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das macht der Politiker öffentlich, um auf die Dringlichkeit des sozialen Abstands hinzuweisen. „Ich hoffe es geht euch gut“, sagt der Grünen-Chef in einer Video-Botschaft auf Twitter. Für ihn ändere sich vorerst nicht viel. Er habe sich schon zuvor in Quarantäne begeben, seine Symptome verlaufen bisher mild. „Um mich muss man sich erstmal keine Sorgen machen“, so Özdemir.

„Ich mache es öffentlich, um deutlich zu machen, dass sich jeder und jede anstecken kann.“ Das sei erstmal nicht schlimm, sagte der Grünen-Chef in seiner Botschaft. „Aber es geht jetzt darum, alle andern zu schützen.“ Ausnahmslos alle, die für ihre Arbeit ihr Zuhause nicht verlassen müssten, sollten auch daheim bleiben. „Nehmt die Sache ernst! Bleibt zu Hause“, appelliert Özdemir an die Bürger.

Auch ich bin vom #coronavirus betroffen. Mit geht es gut & um mich muss sich niemand sorgen. Bleibe weiter daheim in #Quarantäne & folge den Anweisungen der Behörden. Sorgt Euch um die, die es härter treffen kann & macht unbedingt mit bei #wirbleibenzuhause! pic.twitter.com/c89rgGiRCm — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) March 19, 2020

Update 10 Uhr: Friedrich Merz bedankt sich „ganz herzlich“ für „die überwältigende Zahl von Genesungswünschen“, die er nach seiner Mitteilung, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein, erhalten hat. Am Mittwoch teilte er mit, dass die Symptome „etwas stärker geworden“ seien. Er bleibe aber zuversichtlich und dankte allen, „die unser Gesundheitssystem so engagiert am Laufen halten.“

Am Abend teilte der 64-Jährige dann die Ansprache der Kanzlerin mit der Bitte, dass sich seine Follower die Rede anschauen sollen.

Die Corona-Krise stellt uns vor eine der größten Herausforderungen in der Geschichte unseres Landes. Es ist wichtig zu verstehen, warum es jetzt auf die Solidarität aller ankommt. Deshalb: Sehen Sie sich bitte die Ansprache der Bundeskanzlerin an. (FM) https://t.co/brZkMaV1oi — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 18, 2020

Corona: Friedrich Merz weiter in Quarantäne - Scholz macht Coronavirus-Test - negativ!

Update vom 19. März, 9.11 Uhr: Der Coronavirus-Test von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) ist offenbar negativ ausgefallen. Scholz war vorsichtshalber ins Homeoffice gegangen, als er starke Erkältungssymptome verspürte. Am Donnerstag will der Minister aber bereits an Beratungen im Kanzleramt teilnehmen.

Die Stimme ist noch mitgenommen, die Erkältung geht etwas zurück und der Test war negativ. Vielen Dank für die vielen guten Wünsche. Heute kein Homeoffice, sondern Beratungen im Kanzleramt. Die #Corona-Krise fordert und alle - gemeinsam stehen wir das durch. Unser Land kann das. — Olaf Scholz (@OlafScholz) March 19, 2020

Update vom 18. März, 14.35 Uhr: Das neuartige Coronavirus macht auch vor Politikern nicht halt. Nach Friedrich März (CDU) verspürt nun offenbar auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) starke Erkältungssymptome. Deshalb habe er sich nun auf das Virus testen lassen, teilte Scholz am Mittwoch mit. „Heute mache auch ich Homeoffice, nachdem ich mit einer heftigen Erkältung aufgewacht bin“, schrieb der Vizekanzler am Mittwoch auf Twitter.

Heute mache auch ich Homeoffice, nachdem ich mit einer heftigen Erkältung aufgewacht bin. Und sicherheitshalber lasse ich mich testen, in diesen Zeiten ja nicht unwichtig. Als kleiner Nebeneffekt kann ich beim Arbeiten in der Sonne sitzen. Bleibt gesund! pic.twitter.com/BiFTUeTZ9G — Olaf Scholz (@OlafScholz) March 18, 2020

Er lasse sich sicherheitshalber testen, so der Politiker. Scholz postete dazu ein Foto, auf dem ein Laptop und eine Kaffeetasse auf einem sonnenbeschienenen Balkontisch zu sehen sind. „Als kleiner Nebeneffekt kann ich beim Arbeiten in der Sonne sitzen“, schrieb er. „Bleibt gesund!“

Seinen Aufgaben will Scholz aktuell weiter nachkommen, teilte das Ministerium mit. Seine selbstauferlegte „Quarantäne“ sei eine „Sicherheitsmaßnahme“ für die Mitarbeiter. Das Testergebnis des Ministers werde für Donnerstag erwartet.

Nächster Corona-Fall in der Politik: Friedrich Merz infiziert - steckte er seine Parteikollegen an?

Update vom 17. März, 19.28 Uhr: Friedrich Merz ist positiv auf das Coronavirus getestet worden (siehe Erstmeldung). Daher befindet sich der CDU-Mann nun in Quarantäne. Als Politiker ist Merz beruflich viel unterwegs und hat daher Kontakt zu vielen Menschen - die Liste möglicher durch Merz infizierter Personen könnte daher lang sein.

Laut Weltgesundheitsorganisation beträgt die Inkubationszeit, also die Zeit, in der das Virus übertragbar ist, in der Regel fünf bis sechs Tage, unter Umständen sogar 14. Im Fall Merz, der sich dem Corona-Test am Sonntag unterzog, bedeutet dies rückwirkend: Auf nahezu allen Veranstaltungen der vergangenen Woche könnte das Virus übertragen worden sein.

Am Mittwoch war Merz beispielsweise zu Gast bei einer CDU-Veranstaltung im hessischen Frankenberg. Den dortigen Frühlingsempfang besuchten rund 700 Personen. Freilich hatten nicht alle Gäste unmittelbaren Kontakt zum 64-Jährigen, Fotos der Partei auf Facebook zeigen jedoch, dass manche Menschen Merz durchaus sehr nahe gekommen sind.

Merz selbst gehe es den Umständen entsprechend gut. Der CDU-Politiker habe „nur leichte bis mittlere Symptome.“

Nächster Corona-Fall in der Politik: Friedrich Merz hat sich infiziert

Erstmeldung vom 17. März: Berlin - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. „Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter Quarantäne stehen“, sagte Merz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der 64-Jährige ergänzte: „Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome. Alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes.“

Coronavirus: Friedrich Merz positiv getestet - CDU-Parteitag war bereits abgesagt

Merz gilt als einer von drei aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und damit auch als möglicher nächster Kanzlerkandidat der Union. Neben Merz kandidieren auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen für das Amt.

Ein ursprünglich für den 25. April geplanter Parteitag zur Wahl des neuen Vorsitzenden war von der CDU-Spitze wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben worden. Einen neuen Termin für das Treffen der 1001 Delegierten gibt es noch nicht, es ist unklar, ob die Wahl angesichts der aktuellen Lage im Land noch vor der Sommerpause stattfinden kann.

Coronavirus in Deutschland: Wahlkampf um CDU-Vorsitz gestoppt

Merz, Laschet und Röttgen hatten wegen des Coronavirus auch sämtliche parteiinternen Wahlkampftermine abgesagt. Auf dem schon lange feststehenden CDU-Parteitag Anfang Dezember in Stuttgart muss sowieso die komplette Führungsspitze der Partei neu gewählt werden.

Das Virus versetzt Deutschland und ganz Europa derzeit in eine schwierige Situation. Laschet warnte am Dienstag vor einer „dramatischen Lage“.

Angela Merkel richtet sich am Mittwochabend in einer Fernsehansprache mit Informationen zum Coronavirus an die Bevölkerung, Merkur.de* berichtet ausführlich.

