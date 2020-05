Riesen-Chaos um Corona-Notbremsen: Offenbar erste Maßnahmen in NRW eingeleitet - drei Landkreise betroffen

Merkel und die Länderchefs haben sich geeinigt: Ab 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern muss gehandelt werden. Jetzt wurden offenbar erste Notbremsen gezogen.

Update vom 09. Mai, 08.27 Uhr: Im Kreis Coesfeld (NRW) wurde nur offenbar die erste Notbremse gezogen. Laut dpa-Angaben hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) den schwer betroffenen Schlachthof mit 129 infizierten Mitarbeitern geschlossen. Weitere Lockerungen, die für diese Woche geplant waren, seien auf 18. Mai verschoben worden - darunter die Öffnung von Freizeitparks, Gaststätten und Geschäften von mehr als 800 Quaadratmetern. Auch die Kontaktbeschränkungen könnten nicht gelockert werden.

In Schleswig-Holstein, wo im Landkreis Segeberg ebenfalls ein Schlachthof betroffen ist, kündigte das Gesundheitsministerium am Freitagabend an, die Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe im Land auf das Coronavirus testen zu lassen.

+ Corona-Ausbruch im Kreis Steinburg: Geschlossene Zufahrt zum betroffenen Schlachthof © dpa / Carsten Rehder

Da in vielen Schlachtbetrieben häufig ausländische Arbeitskräfte beschäftigt sind und die Hygienekonzepte nicht ausreichend zu sein scheinen, hatten sich offenbar bereits mehrere diplomatischen Vertretungen der Herkunftsländer der Beschäftigten besorgt gezeigt.

Der Deutsche Landkreistag plädiert dafür, „bei eindeutig isolierbaren Infektionsherden wie etwa Altenheimen oder einzelnen Schulen“ nicht „Maßnahmen für die Allgemeinheit anzuordnen oder bereits bestehende Lockerungen breit zurückzunehmen“. Dies sei eindeutig nicht angezeigt, sagte Präsident Reinhard Sager am Freitag der dpa.

Corona-Notbremse: Reaktionen auf Überschreitung der Zahlen irritieren

Update 14.35 Uhr: In mindestens drei Landkreisen ist die von Bundesregierung und den Ministerpräsidenten festgelegte Obergrenze für Corona-Neuinfektionen bereits überschritten. Doch die Reaktionen auf die konkreten Fälle irritieren: Einerseits halten Ärzte die Grenze für viel zu hoch gesteckt (siehe Update von 13.00 Uhr) - andererseits rudern Kommunalpolitiker, aber in einem Fall auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit Blick auf mögliche Lockdowns bereits zurück. Auch die Landespolitik scheint nicht vorbereitet.

Im Thüringer Landkreis Greiz etwa will Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) in der kommenden Woche sogar mit Lockerungen bei den Beschränkungen beginnen. „Einerseits ist es wichtig, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, andererseits können wir unserer Wirtschaft, unserer Gastronomie keine weiteren Blockaden aufbürden“, erklärte Schweinsburg schon am Donnerstag. Es mache „wenig Sinn, bei uns alles zu verbieten, was wenige Kilometer weiter nötig ist“.

+ Denkt trotz „Notbremse“ an Lockerungen: Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg © dpa / Martin Schutt Auch Braun hatte mit Blick auf den Fall Greiz beschwichtigt. „Es gibt keinen Automatismus für breite Kontaktbeschränkungen“, betonte er im ZDF-Talk „Maybrit Illner“. Weil der Ausbruch in Greiz „sehr abgegrenzt“ vor allem in Pflegeeinrichtungen stattfinde, könne er sich gut ein Beschränkungskonzept vorstellen, das ohne breite, allgemeine Beschränkungen auskomme.

Corona-Notbremse: Noch keine konkreten Pläne für erneuten Lockdown

Am Freitag war zudem bekannt geworden, dass auch der Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein die Obergrenze überschritten hat - unter anderem aufgrund eines Ausbruchs in einem Schlachthof im Nachbarkreis Segeberg. Eine Sprecherin des Kreises wusste dennoch nichts von geplanten Maßnahmen, wie die dpa berichtete. Es gebe schlicht noch keine Verordnung des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums.

Auch im dritten aktuellen Hotspot, im Kreis Coesfeld, gibt es offenbar noch keine konkreten Pläne in Richtung Lockdown. Der Kreis erklärte am Freitagmorgen, dass die Situation fortlaufend bewertet und über Maßnahmen beraten werde.

Offiziell hält das Kanzleramt allerdings entschlossen an der Regelung fest. Bei 50 Neuinfektionen pro hunderttausend Einwohner „muss die Feuerwehr kommen, denn dann brennt der Dachstuhl lichterloh“, erklärte Braun. Andernfalls bestehe die Gefahr, irgendwann „mit 100 oder 200 Infektionen“ und „mit überforderten Krankenhäusern“ aufzuwachen.

Corona-Notbremse: Auch Kreis in Schleswig-Holstein wartet auf Verordnungen

Update 14.12 Uhr: Auch in Schleswig-Holstein hat jetzt ein Landkreis die von Bund und Ländern festgelegte Obergrenze neuer Corona-Infektionen überschritten. Mit 87 bestätigten aktuellen Fällen lag der Kreis Steinburg am Freitag über der Höchstzahl von 50 Neuinfizierten je 100.000 Einwohner. Der Grenzwert für den Kreis mit 131 000 Einwohnern liegt nach Behördenangaben bei 66 Neuinfektionen. Insgesamt gab es dort bislang 164 bestätigte Covid-19-Fälle. Drei Menschen starben. 74 sind wieder gesund.

Zu notwendigen Maßnahmen könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte eine Sprecherin des Kreises. Es gebe noch keine entsprechende Verordnung des Landesgesundheitsministeriums.

„Schleierhaft“: Experten warnen vor Merkels Notbremse - zwei Landkreisen droht schon der Ernstfall

Update vom 8. Mai, 13.00 Uhr: Von einigen Experten wird sie als zu lasch eingeordnet (siehe Update vom 7. Mai, 11.09 Uhr) - dennoch könnte die von der Bundesregierung um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten beschlossene „Notbremse“ für Corona-Lockerungen schon bald zum ersten Mal greifen.

Dem besonders vom Coronavirus betroffenen Kreis Coesfeld drohen als erstem in Nordrhein-Westfalen neue Beschränkungen in der Pandemie. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) ist der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche überschritten worden. Er lag am Freitag (Stand: 0.00 Uhr) bei 52,7.

Auch im thüringischen Landkreis Greiz wurden bis Freitag (Stand 0.00 Uhr) innerhalb von 7 Tagen 75,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner nachgewiesen, wie aus einer Übersicht des RKI hervorgeht. Das ist ein leichter Rückgang zum Vortag (80,5), aber weiterhin deutlich über der vorgesehenen Obergrenze von 50.

„Notbremsen“-Debatte: Ärzte der Gesundheitsämter kritisieren Grenze - Braun denkt an Sonderlösung für Greiz

Im dem Kreis will der Krisenstab am Montag über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie entscheiden. Der Fokus liegt nach Angaben des Landratsamtes vom Freitag weiter auf Pflegeheimen. Nun könnten die in ganz Thüringen geplanten Lockerungen bei Besuchen in Alten- und Pflegeheimen für den Ostthüringer Landkreis ausfallen. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) deutete in einem TV-Talk an, da der Ausbruch in Greiz „sehr abgegrenzt“, könne er sich ein Konzept vorstellen, das ohne breite, allgemeine Beschränkungen auskommen.

+ Langsame Schritte in die neue Normalität: Kanzlerin Angela Merkel und die Fallzahlkarte des RKI (rechts). © Michael Kappeler/dpa

Auch der Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) hat die in den Lockerungsplänen von Bund und Ländern vereinbarte Infektionsobergrenze unterdessen als viel zu hoch kritisiert. „Wie die Gesundheitsämter damit klarkommen sollen, ist mir ein Rätsel. Das ist nicht zu schaffen“, sagte die Verbandsvorsitzende Ute Teichert dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Die Gesundheitsämter werden ohne dauerhafte Personalunterstützung in die Knie gehen.“ Teichert sagte weiter: „Die Zahl 50 ist eine mir nicht bekannte Zahl. Uns ist schleierhaft, wo sie herkommt.“

Merkels „Notbremse“ in der Kritik: Bier- und Familienfest als Coronaherde in Rosenheim und Greiz?

Update 14.01 Uhr: Neben Rosenheim in Bayern gilt der 98.000 Einwohner-Landkreis Greiz im Südosten Thüringens als Corona-Hochburg. Mit 85 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage führt Greiz nicht nur einen traurigen deutschlandweiten Infektionsrekord an. Der Landkreis bedient damit den Faktor 50, den Angela Merkels Notbremsen-Verordnung vorsieht, um einen Lockdown zu bedingen.

Doch woher kommen die hohen Infektionszahlen in Greiz? In Rosenheim ließ sich die hohe Zahl der Infizierten auf ein Starkbierfest zurückführen. Und auch in Greiz waren laut Bild.de größere Feste für die Verbreitung des Coronavirus verantwortlich. Jedoch handelte es sich dabei lediglich um zwei Familienfeiern - immerhin mit jeweils mehr als 500 Gästen.

Die Feiern fanden offenbar Ende Februar und Anfang März statt. Etliche Teilnehmer müssen sich dabei angesteckt haben. Erstmals konnte am 13. März die Infektionskette auf einen Partygast zurückgeführt werden und die Verbreitung ist wohl noch nicht gestoppt. Mehr als 500 Menschen hatten sich im Landkreis infiziert.

Ungerecht und manipulierbar? Experte zerpflückt Merkels Notbremse am Beispiel München

Update vom 7. Mai, 11.09 Uhr: Das Krisenmanagement in der Coronavirus-Pandemie liegt seit Mittwoch hauptverantwortlich bei den Bundesländern. Eine sogenannte Notbremse konnte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Beratung mit den Ministerpräsidenten aber durchsetzen. Sollten binnen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen in einem Landkreis gemeldet werden, müsse ein Lockdown folgen. Diese Marke sei fragwürdig und ungerecht, erklärt Ulrich Mansmann, Direktor vom Institut für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie (IBE) an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Gespräch mit Focus.de.

„Für die Stadt München bedeutet das zum Beispiel mehr als die Verdoppelung des momentanen Infektionsgeschehens, das für die vergangene Woche 21,5 nachgewiesene Infektionen auf 100.000 Einwohnern betrug“, so Mansmann. Sollte in der Millionenstadt diese Grenze erreicht werden, sei fraglich, ob eine rasche Verbreitung dann überhaupt noch aufgehalten werden könne.

In einwohnerstarken kreisfreien Städten verlaufe eine Verbreitung des Virus nach dem „Notbremsen“-Faktor möglicherweise weitgehend unbemerkt. In einer Millionenstadt werden demnach erst bei 500 Fallzahlen Maßnahmen ergriffen. Kleinere Landkreise seien zugleich benachteiligt, findet Mansmann. Bei rund 100.000 Einwohnern folgt schließlich bereits bei 50 Infizierten der Lockdown. „Eine solche Grenze müsste regional gestaffelt sein. Denn in einem kleineren Landkreis ist sie bei einem Ausbruch schnell erreicht“, so der Experte.

Auch sei Merkels Notbremse manipulierbar. Um Infektionszahlen zu Schönen könnten schlicht die Testungen zurückgefahren werden. „Eine solche fixe Obergrenzenzahl wäre manipulierbar. Aber dagegen hilft eine klare und nachvollziehbare Dokumentation der Testungen“, mahnt Mansmann.

Kritik wird nun auch wegen der weiterhin geschlossenen Grenzen laut. Der Münchner Merkur kommentiert: Der Bund solle sich nun um eine „europawürdige Grenzpolitik“ kümmern*.

Merkels rote Linie für Corona-Neuinfektionen: Zwei Landkreise müssten im Lockdown bleiben

Ursprungsartikel vom 6. Mai 2020:

München - Es ist einer der zentralen Eckpunkte im Konzept der Bundesregierung bei den Lockerungen in der Corona-Krise: Die Bundesländer müssen sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss.

Das heißt konkret: Liegt die Zahl über 50, dann muss der Landkreis oder die Stadt wieder Lockdown-Maßnahmen ergreifen. Darauf einigten sich Merkel mit den Länderchefs am Mittwoch in einer Schalt-Konferenz.

Corona-Obergrenze: Heftige Diskussion um Neuinfektionen

In der Schalte zwischen den Länderchefs und Merkel hatte es heftige Diskussionen über diesen Punkt gegeben, weil vor allem die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen diese Obergrenze nicht akzeptieren wollten.

Am Ende setzte sich aber Kanzlerin Merkel mit ihrem Vorschlag durch. Die Kanzlerin macht sich für behutsame Lockerungen stark, denn einige Virologen befürchten herbe Rückschläge bei zu viel Offenheit.

Sie dringt auf ein schnelles Gegensteuern bei möglichen regionalen Corona-Ausbrüchen. Dafür sei ein mit den Ländern vereinbarter „Notfallmechanismus“ wichtig, sagte sie am Mittwoch in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten. „Wenn regionale Infektionsherde wieder auftreten, muss man direkt besondere Maßnahmen wieder einsetzen können.“

Corona-Neuinfektionen: Rosenheim und Greiz liegen über der Obergrenze

Obwohl in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen stark gesunken ist, liegen aktuell zwei Regionen über der harten Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Es ist zum einen die kreisfreie Stadt Rosenheim. Dort gab es im Durchschnitt laut Robert-Koch-Institut 52,1 neue Fälle hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Die Stadt selbst zählt derzeit knapp über 63.000 Einwohner.

Die „Notbremse“ sei laut Söder eine Notfallpolice, die allen aufzeige, wann wieder eingeschritten werden müsse. Dies sei das „zentrale Element“ aller Planungen.

Treffen wird es voraussichtlich auch den Landkreis Greiz in Thüringen. Dort liegt die Zahl der Neuinfektionen mit 84,6 pro 100.000 Einwohnern noch höher als in Rosenheim. Der Landkreis liegt deutschlandweit auf dem obersten Platz der RKI-Statistik.

Bei einigen Landkreisen geht es eng zu: Der Zollernalbkreis und der Landkreis Heidenheim (beide in Baden-Württemberg) hatten in den letzten sieben Tagen durchschnittlich 47,6 beziehungsweise 49,8 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.

Corona-Beschränkungen nur für einzelne Einrichtung möglich

Wie die Behörden nun in Rosenheim und im Landkreis Greiz reagieren werden, steht noch nicht fest. Bei einem klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen, etwa in einer Einrichtung, könne ein Beschränkungskonzept auch nur die Einrichtung umfassen, so die Vereinbarung der Länderchefs mit der Bundesregierung.

Bei einem weiter verteilten regionalen Ausbruch und unklaren Infektionsketten müssten aber auch inzwischen aufgehobene allgemeine Beschränkungen regional wieder eingeführt werden. Solche Maßnahmen müssten gelten, bis der Richtwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern mindestens sieben Tage unterschritten werden.

*Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.



