Corona in den USA: Obama macht Trump schwere Vorwürfe - und fordert zu seiner Abwahl auf

Die USA werden zunehmen zum neuen Brennpunkt in der Corona-Krise - vor allem New York. Präsident Trump versucht zu reagieren. Unser News-Ticker.

Auch die USA sind von der Corona-Pandemie sozial und wirtschaftlich schwer getroffen.

sind von der sozial und wirtschaftlich schwer getroffen. US-Präsident Donald Trump hatte die Corona-Krise zunächst heruntergespielt.

hatte die zunächst heruntergespielt. Jetzt ist zum Beispiel New York City einer der Corona-Hotspots .

. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.

Update vom 01.April: Sein Vorgänger Barack Obama hat den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump für seine Corona-Krisen-Politik nun kaum verholen kritisiert: Alle hätten auf allzu furchtbare Weise die Folgen dessen gesehen, dass einige die „Warnungen vor einer Pandemie“ ignoriert hätten, twitterte Obama am Dienstag. Er rief alle US-Bürger, insbesondere die jüngeren, auf, im Herbst zur Wahl zu gehen.

We've seen all too terribly the consequences of those who denied warnings of a pandemic. We can't afford any more consequences of climate denial. All of us, especially young people, have to demand better of our government at every level and vote this fall. https://t.co/K8Ucu7iVDK — Barack Obama (@BarackObama) March 31, 2020

Corona in den USA: Trump berät sich mit Erdogan - nicht nur wegen der Pandemie

Update um 21.54 Uhr: Es ist immer gut, Freunde zu haben, die einem auch in der Not helfen. So kann sich Donald Trump für seine USA auf ein Hilfspaket aus Russland freuen - mit medizinischer Ausrüstung und Schutzkleidung.

In Bayern gerät Gesundheitsministerin Huml unter Druck - Söder verlangt mehr Tempo und schickt seine Juristen*.

Corona in den USA: Trump berät sich mit Erdogan - nicht nur wegen der Pandemie

Update um 18.48 Uhr: Während viele Staatschefs in der Corona-Krise ihren eigenen Weg suchen, setzt ausgerechnet der sonst oftmals beratungsresistent wirkende Donald Trump auf Hilfe von außerhalb. Der US-Präsident beriet sich in einem Telefonat mit seinem türkische Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan. Beide seien sich laut dem Weißen Haus darüber einig, dass es derzeit für Konfliktländer wichtiger denn je sei, Vereinbarungen über einen Waffenstillstand einzuhalten und an Lösungen zu arbeiten - insbesondere im Fall von Syrien und Libyen.

Die Präsidenten wollten eng im Kampf gegen das Virus und bei der Stärkung der Wirtschaft zusammenarbeiten, erklärte Sprecher Judd Deere. Aus dem türkischen Präsidialpalast hieß es, dass Erdogan und Trump über bilaterale und regionale Entwicklungen sowie über den Kampf gegen das neuartige Coronavirus gesprochen hätten. Man wolle Erfahrungen und Daten austauschen.

Corona-Krise in den USA: Das Land hat weltweit die meisten Covid-19-Infizierten

Update um 11.18 Uhr: Die USA entwickeln sich immer mehr zum neuen Brennpunkt in der Corona-Krise. Mit 164.610 Infizierten liegt das Land mittlerweile mit großem Abstand an der Spitze des internationalen Vergleichs (Quelle: Johns-Hopkins-Universität).

Vor allem in New York breitet sich das Virus immer weiter aus und sorgt für etliche Todesfälle. Die Bild berichtet nun von der grausamen Routine, die sich in der aktuellen Lage in New York entwickelt. Am Hinterausgang des Brooklyn Hospitals werde demnach eine Leiche nach der anderen in weißen Leichensäcken auf Krankenbetten herausgeschoben und auf einer freien Fläche abgelegt. Anschließend übernimmt ein Gabelstapler und bringt die Leichen in Kühllaster.

Nach Angaben der Zeitung starb zuletzt alle acht Minuten ein Mensch in New York. Insgesamt sind in der Stadt 776 Menschen am Coronavirus verstorben.

U pdate vom 31. März: Es geht um die Sicherheit von Anwälten und ein ordnungsgemäßes Verfahren für Einwanderer: Mehrere US-Anwälte haben die US-Regierung verklagt, weil trotz der Corona-Krise vor US-Gerichten noch immer persönliche Anhörungen von Einwanderern stattfinden. Stattdessen sollten Möglichkeiten für einen Fernzugang zu Inhaftierten bereitgestellt werden, „die ihre Anhörungen trotz der Coronavirus-Pandemie fortsetzen möchten“, heißt es in der Erklärung der Anwälte und mehrerer Pro-Einwanderungsorganisationen.

US-Kongress beschließt wegen Corona-Krise Billionen-Konjunkturpaket

Update um 21.15 Uhr: Am Freitag hatte die US-Regierung um Donald Trump ein Konjunkturpaket in Höhe von zwei Billionen US-Dollar auf den Weg gebracht. Es ist damit das größte in der Geschichte des Landes. Das Geld soll die negativen Auswirkungen der Corona-Krise abfedern. Einzelpersonen und Familien sollen Schecks auf der Grundlage ihres Einkommens erhalten. Zudem sollen kleine Unternehmen bezuschusst werden. Auch Gesundheitssysteme und Katastrophenhilfe sollen von den Geldern profitieren.

In der Regel werden die Schecks von einem Beamten der Auszahlungsbehörde unterschrieben. Doch US-Präsident Donald Trump soll das nun zur Chefsache erklärt haben, wie das Wall Street Journal berichtet. Demnach soll er darauf bestehen, dass alle Schecks von ihm signiert werden.

"Ich möchte Demokraten und Republikanern dafür danken, dass sie zusammengekommen sind und Amerika an die erste Stelle gesetzt haben", sagte Trump am Freitag im Oval Office und fügte hinzu, dass er "nie etwas mit einem T darauf unterschrieben hat".

Auch für andere skurrile Randthemen hatte Trump trotz Coronakrise Zeit: In einem Tweet ging er die Royals Harry und Meghan an.

Corona-Krise in den USA: Trump trifft Vereinbarung mit Putin

Update vom 30. März um 20.00 Uhr: Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie wollen Russland und die USA enger zusammenarbeiten. Dies vereinbarten die Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump nach Angaben des Kremls am Montag in einem Telefongespräch. Dabei hätten die beiden Staatschefs auch ihre "ernste Besorgnis angesichts des Ausmaßes der Ausbreitung des Coronavirus in der Welt" geäußert. Wie genau die engere Zusammenarbeit aussehen soll, erklärte der Kreml nicht.

Die beiden Präsidenten sprachen den Angaben zufolge zudem über den massiv gefallenen Ölpreis. Zu diesem Thema solle es nun "Konsultationen" durch die Energieminister beider Länder geben, erklärte der Kreml.

Corona-Krise: Sinkender Ölpreis macht Weltmächten zu schaffen

Der Ölpreis war zuletzt drastisch gesunken. Die Coronavirus-Pandemie sorgt für einen schweren Konjunktureinbruch weltweit und damit für eine sinkende Nachfrage nach Öl. Hinzu kommt ein Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien, in dem die Führung in Riad am Montag nochmals den Druck erhöhte: Sie kündigte an, die Ölexporte des Landes ab Mai auf eine Rekordmenge von 10,6 Millionen Barrel (159 Liter) am Tag auszuweiten - und damit das Angebot auf dem Weltmarkt nochmals zu erhöhen.

Der niedrige Ölpreis macht auch den USA schwer zu schaffen, da die dortigen Unternehmen zu dem aktuellen Handelspreis kein Öl per Fracking gewinnen können.

Corona-Krise in den USA: Staatsoberhaupt rät Trump zu Atemschutzmasken-Pflicht - Biden ermahnt ihn

Erstmeldung vom 29. März: Washington - „Lasst uns aufhören, kindisch zu sein, und konzentrieren wir uns auf das Problem“: Mit diesen Worten hat der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden im Sender BBC News Ernsthaftigkeit in der Corona-Krise angemahnt. US-Präsident Donald Trump* müsse die persönlichen Angriffen auf Leute, die anderer Meinung als er seien, beenden und auf die Wissenschaftler hören, fuhr Biden fort.

Corona-Krise in den USA: Umfrage zeigt Zustimmung für Trump

In einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage des Senders ABC und der Washington Post liegen Trump und Biden in der Wählergunst fast gleich auf. Die Hälfte der Befragten zeigte sich zufrieden mit Trumps Umgang mit der Corona-Krise.

Indes hat Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis einen Tipp für Trump: das Tragen von Atemschutzmasken zur Pflicht zu machen. „Herr Präsident @realDonaldTrump, versuchen Sie das Virus auf die tschechische Art zu bekämpfen", twitterte der populistische Regierungschef und Geschäftsmann.

Das Tragen einer einfachen Stoffmaske verringere die Ausbreitung des Virus um 80 Prozent. „Die Tschechische Republik hat das Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit für seine Bürger ZUR PFLICHT erklärt", erklärte er unter Verwendung der auch von Trump geschätzten Großbuchstaben. Babis wird für seinen Umgang mit der Corona-Krise im eigenen Land scharf kritisiert.

Mr. President @realDonaldTrump, try tackling virus the Czech way. Wearing a simple cloth mask, decreases the spread of the virus by 80 %! Czech Republic has made it OBLIGATORY for its citizens to wear a mask in the public. Pls retweet. God bless America!https://t.co/BATFV8l3ob — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 29, 2020

Tschechien in der Corona-Krise: „Sie haben keine einzige Maske geliefert“

Anfang März war Babis der Mangel an Atemschutzmasken vorgeworfen worden. Landesweit setzten sich zehntausende Frauen an ihre Nähmaschinen, um selbst Masken herzustellen. Babis hatte sich daraufhin entschuldigt und Regierungsflugzeuge nach China geschickt, um von dort Masken, Testkits und andere medizinische Ausrüstung abzuholen.

Entsprechend die Reaktionen auf Babis‘ Tweet an Trump: „Ja, Sie haben eine Pflicht verhängt (wie in Taiwan), aber Sie haben keine einzige Maske geliefert (im Gegensatz zu Taiwan)", twitterte zum Beispiel Rezina Dejova: „Wir waren deshalb gezwungen, unsere zu nähen. Nicht nur für uns, sondern auch für die Ärzte, Krankenschwestern, alte Menschen, Kinder oder vollkommen Fremde.“

Mehr zur Corona-Krise in den USA im Video:

AFP/dpa/frs

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Agency People Image / Agency People Image USA