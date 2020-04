Corona-Lockerungen in Deutschland: Spielplätze, Zoos, Gottesdienste - Merkels neue Regeln im Überblick

Viele durch Corona beeinträchtigte Menschen atmen auf: Es stehen wegweisende Lockerungsmaßnahmen vor der Umsetzung. Über diese Punkte soll am Donnerstag diskutiert werden.

Bund und Länder wollen die Corona-Krise* gemeinsam meistern - und planen Lockerungen .

. Am Donnerstag könnten viele Menschen aufatmen: Über weitere Maßnahmen wird debattiert.

wird debattiert. Spielplätze und Zoos sollen in Deutschland öffnen dürfen. Weitere Infos zu den Inhalten finden Sie hier.

Berlin - Nach Wochen gespickt mit (sozialer) Enthaltung bahnen sich in Deutschland Lockerungen der Corona-Maßnahmen an. Die Entzerrung der „Massenquarantäne“ wird erwartungsgemäß bei Millionen von Menschen für Aufbruchstimmung sorgen - zum Beispiel bei Eltern von kleinen Kindern. Doch es gibt auch Enttäuschungen, welche die Ergebnisse des Corona-Gipfels bereithalten könnten.

Kanzlerin Angela Merkel wird die Ergebnisse endgültig am Donnerstag gegen 16.45 Uhr der Öffentlichkeit vorstellen. Die Länder müssen dann selbst über eine Umsetzung entscheiden.

Corona-Änderungen: Lockerungen bei Spielplätzen, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten

Spielplätze, die im ganzen Land aufgrund der Pandemie* geschlossen waren, will der Bund wieder öffnen lassen. Doch gilt es nach wie vor, hygienische Regeln weiterhin zu berücksichtigen: Überfüllte Anlagen sollen gemieden werden, heißt es in einer der dpa vorliegenden Beschlussvorlage für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer am Donnerstag.

Kultureinrichtungen sollen nach der Corona-Zwangspause bundesweit ebenfalls wieder aufmachen - unter bestimmten Bedingungen: Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten sollten Besucher empfangen dürfen, wenn sie bestimmte Auflagen einhielten, lautet ein weiterer Bestandteil der Beschlussvorlage. Zu beachten seien hierbei ebenfalls "Auflagen zur Hygiene*, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen".

+ Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind die meisten Sport- und Spielplätze geschlossen. Doch es gibt Aussicht auf Besserung. © dpa / Marijan Murat

Corona-Änderungen: Lockerungen bei Zoos und Gottesdiensten, Hochzeiten

Zoos und botanische Gärten werden voraussichtlich ebenfalls wieder ihre Pforten öffnen und bieten Menschen die Möglichkeit, abzuschalten und anderweitig zur Ruhe zu kommen, als in den eigenen vier Wänden oder ein bisschen außerhalb der Haustür.

Gottesdienste und Gebetsversammlungen sind im Zuge der Ausbreitung von Covid-19 ebenfalls verboten, sollen jedoch wieder zugelassen werden. Wie bei den oben erwähnten Punkten jedoch unter der Voraussetzung, dass besondere Anforderungen hinsichtlich Infektionsschutz Rechnung getragen werden.

Hochzeiten und Trauerfeiern sind ebenfalls möglich - jedoch lediglich im Kreis der Familie. Dabei solle sich die Zahl der Teilnehmer allerdings an der Familienangehörigkeit orientieren, so die Beschlussvorlage. Darüber hinaus sollten „nur unverzichtbare Personen“ teilnehmen.

Lockerungen trotz Corona: Über die Umsetzung entscheiden Länder

Ist mit dieser Entwicklung eine Kehrtwende zurück zu strengeren Corona-Regeln nun ausgeschlossen? Mitnichten. Ob sich die zuletzt am 20. April beschlossenen Lockerungen des Shutdowns negativ auf das Infektionsgeschehen* bzw. die Opferzahlen* ausgewirkt haben, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden. Dies sei erst Anfang Mai der Fall.

+ Bund-Länder-Runde: Weitere größere Lockerungen wohl noch offen. © dpa / Bernd von Jutrczenka

Obwohl weitreichende Lockerungen vor der Umsetzung stehen, gibt es auch drei große Dämpfer. Darüber hinaus ist die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen weiterhin Ländersache. So müssen die Chefs der Länderregierungen wie Bayerns Landesvater Markus Söder den Überlegungen noch zustimmen.

