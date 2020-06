Coronavirus in Deutschland: Bundesregierung beteiligt sich mit 300 Millionen Euro an Impfstoffhersteller CureVac

Mit insgesamt 300 Millionen Euro beteiligt sich die Bundesregierung an der Firma CureVac. Diese forscht derzeit zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

Um die Forschung nach einem Impfstoff gegen Corona* zu unterstützen, beteiligt sich der Bund am Tübinger Unternehmen CureVac .

gegen Corona* zu unterstützen, beteiligt sich der Bund am Tübinger Unternehmen . Insgesamt 300 Millionen Euro investiert die Regierung und erhält dafür 23 Prozent der Unternehmensanteile.

und erhält dafür 23 Prozent der Unternehmensanteile. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) äußerte sich außerdem dazu, inwieweit der Bund Einfluss auf das Unternehmen haben werde.

äußerte sich außerdem dazu, inwieweit der Bund Einfluss auf das Unternehmen haben werde.



Berlin - Die Bundesregierung beteiligt sich mit 300 Millionen Euro an der Firma CureVac, die einen Impfstoff* gegen das Coronavirus* sucht. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. In den kommenden Tagen werde die staatliche KfW-Bank für 300 Millionen Euro 23 Prozent der Anteile an CureVac zeichnen, gab Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag in Berlin an. CureVac solle mit dieser Beteiligung finanzielle Sicherheit gegeben werden.

Coronavirus: Bundesregierung unterstützt CureVac bei Impfstoff-Forschung

Altmaier betonte zugleich, dass der Bund keinen Einfluss auf die geschäftspolitischen Entscheidungen von CureVac nehmen werde. Er sagte weiter, die Beteiligung sei industriepolitisch von hoher Bedeutung. Wichtige Forschungsergebnisse und Technologien würden in Deutschland und Europa gebraucht. Hintergrund sei auch das Konjunktur- und Zukunftspaket, das die Bundesregierung im Zuge der Corona-Krise erarbeitet hat, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern.

Mehrheitseigner Dietmar Hopp erklärte, er freue sich, dass auch von staatlicher Seite die Bedeutung der Biotechnologie erkannt und diese Schlüsselindustrie über die frühe Forschung hinaus unterstützt werde.

Das Unternehmen aus Tübingen arbeitet zusammen mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut an der Herstellung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Im März sorgten Berichte für Aufsehen, wonach US-Präsident Donald Trump exklusiv für die USA einen Impfstoff sichern wollte. Jedoch bestritt CureVac mehrfach, ein Übernahmeangebot von der US-Regierung bekommen zu haben.

